Αναγεννητική φιλοξενία: Η απάντηση στην ερήμωση της υπαίθρου και στα “φορτία” του τουρισμού

Σε μια συγκυρία, που ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας περνούν μια βαθιά κρίση, ένεκα πληθυσμιακής ερήμωσης, ζωονόσων, κόστους εισροών, το “μοντέλο” αυτό της “αναγεννητικής φιλοξενίας” αποκτά ιδιαίτερη σημασία και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής,

Ο τομέας του τουρισμού και η διασύνδεση με τον πρωτογενή είναι μαζί με έναν ολοκληρωμένο περιφερειακό σχεδιασμό από την πολιτεία, που μπορεί να “δώσει” καύσιμα στις τοπικές κοινωνίες και να αναγεννήσει τα φυσικά και κοινωνικά οικοσυστήματα, με μακροπρόθεσμα οφέλη για όλους.

Σε μια συγκυρία, που ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας περνούν μια βαθιά κρίση, ένεκα πληθυσμιακής ερήμωσης, ζωονόσων, κόστους εισροών, το “μοντέλο” αυτό της “αναγεννητικής φιλοξενίας” αποκτά ιδιαίτερη σημασία και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ειδικά, δε, όταν και τα ζητήματα διαχείρισης προορισμών αναδεικνύονται ως μείζονα και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τουριστικού κλάδου, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Τις ιδέες αυτές για το ρόλο του τουρισμού για τη διασφάλιση βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα ανέδειξε από τη Χερσόνησο, στην Κρήτη η διοίκηση του Ομίλου Μεταξά – Metaxa Hospitality Group – που γιόρτασε τα 50 έτη λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, σε μια σεμνή εκδήλωση, την Παρασκευή 11/10, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ανδρέας Μεταξάς σημείωσε ότι με όχημα τον τουρισμό μπορεί να αναγεννηθούν αγροτικές περιοχές και βέβαια να τονωθεί η περιφέρεια. Έτσι, έδωσε το στίγμα κάνοντας λόγο για την “αναγεννητική φιλοξενία”, ως το μοντέλο για την επόμενη μέρα του τουρισμού.

Η σημασία του “περιηγητισμού”

“Στη ζωή μου στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα” ανέφερε ο Ανδρέας Μεταξάς μεταφέροντας τη ρήση του Ζορμπά όπως την αποτυπώνει ο Καζαντζάκης δίνοντας εύγλωττα τη σημασία του τουρισμού στη σύγχρονη ζωή περιγράφοντας παράλληλα και το πως θα πρέπει να διαμορφωθεί η πορεία του τουριστικού φαινομένου στο μέλλον.

Ουσιαστικά περιέγραψε με αυτόν τον τρόπο τη σημασία του άλλοτε περιηγητισμού, της πρώτης ισχυρής τάσης που καταγράφηκε σε σχέση με το σύγχρονο τουριστικό φαινόμενο και είχε να κάνει με την αναζήτηση αυθεντικών εικόνων και εμπειριών από τους πρώτους ταξιδευτές. Κάτι που επανέρχεται και σήμερα, σε μια συγκυρία που ο τουρισμός εκτινάσσεται με την είσοδο στο “χορό” και των αναδυόμενων οικονομιών και βέβαια ανάδειξης της Ευρώπης ως κεντρικό σημείο αναφοράς των τουριστών παγκοσμίως.

Η βιωσιμότητα

“Να αγαπάς την ευθύνη να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Κι αν χαθεί εγώ θα φταίω εγώ” ήταν το μήνυμα, δια χειρός και πάλι Καζαντζάκη, που απέστειλε περιγράφοντας το πώς ο τουρισμός θα κερδίζει το στοίχημα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας.

“Η φιλοξενία είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε από ένα όνειρο και συνεχίζεται με ταπεινότητα και αγάπη για τον τόπο” συμπλήρωσε ο κ. Μεταξάς δίνοντας το στίγμα στην εκδήλωση των 50 χρόνων του Ομίλου, που είχε τίτλο “τιμώντας το παρελθόν, διαμορφώνοντας το μέλλον”. Υπογράμμισε, δε, ότι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του ποιοτικού ελληνικού τουρισμού περνούν μέσα από τη σύνδεση της φιλοξενίας με την αναγεννητική γεωργία, τη βιώσιμη παραγωγή και την κοινωνική ευθύνη.

“Η κλιματική κρίση πιέζει άμεσα. Δεν αρκεί να μειώνουμε περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πρέπει να υιοθετούμε πρακτικές που αναγεννούν οικοσυστήματα, κι ο τουρισμός μπορεί. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές που απειλείται η βιωσιμότητα. Η Αναγεννητική φιλοξενία όλο και περισσότερο συζητείται. Όλα ξεκινούν από το χώμα και από εκεί ξεκινά μια προσπάθεια. Σε αυτήν την προσπάθεια κάνουμε το πρώτο βήμα. συνδέουμε εμπρακτα την γεωργία με τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Είναι μονόδρομος για το μέλλον’ ανέφερε ο κ. Μεταξάς.

Πράσινες πρακτικές

Στο φόντο αυτό ο Όμιλος Μεταξά, όπως ανέφερε ο κ. Μεταξάς έχει εντάξεις στη λειτουργία του 15 πρακτικές εξοικονομησης ενεργειας και 18 πρακτικές εξοικονόμησης νερού, ενώ στοχεύει να μειώσει κατά 43% τις εκπομπές μεχρι το 2030. Παράλληλα έχει στηρίξει πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας στο Λασίθι. έτσι 40 στρέμματα αναγεννήθηκαν στο Λασίθι με αποτέλεσμα ο Όμιλος στα ξενοδοχεία του να έχει απορροφήσει 60 τόνους προϊόντων, αλλά 6,8 τόνους βιολογικής παραγωγής, με “σφραγίδα” ΔΗΩ. “Πιστεύουμε ακράδαντα στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. Προχωράμε σε μια μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης στο Creta Maris, έχουν σε διαδικασία ωρίμανσης την επένδυση στο Cape Tholos, είμαστε παρόντες στη Σαντορίνη, και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού” ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα ξενοδοχεία του Ομίλου επιλέγουν συνειδητά εγχώριους προμηθευτές σε ποσοστό περίπου 90%. Παράλληλα, το 80% των εργαζομένων προέρχεται από την τοπική κοινωνία, στοιχείο που ενισχύει τον δεσμό με τον τόπο και την αυθεντικότητα των εμπειριών που προσφέρονται στους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία», καλλιεργούνται 75 είδη βιολογικών φρούτων, λαχανικών και βοτάνων στους κήπους των ξενοδοχείων, με την παραγωγή να φθάνει το 2024 τους 6,8 τόνους. Η ιδιοπαραγωγή χρησιμοποιείται απευθείας στη γαστρονομία των ξενοδοχείων, αναδεικνύοντας τοπικές γεύσεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, σε περίπου 2.000 στρέμματα γης εφαρμόζονται πρακτικές αναγεννητικής διαχείρισης τοπίου, ενώ μέσω του προγράμματος «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου» εκπαιδεύονται τοπικοί παραγωγοί. Ήδη έχουν «αναγεννηθεί» 40 στρέμματα, με τον Όμιλο να απορροφά, όπως αναφέρθηκε, περίπου 60 τόνους βιολογικών προϊόντων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ανδρέας Μεταξάς, τόνισε ότι “η πρωτοποριακή πιστοποίηση με το Πρότυπο O.R.A., στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προστασία της γης και τη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.”

Η πορεία και οι επενδύσεις

Το Metaxa Hospitality Group που ιδρύθηκε από τον Νίκο Μεταξά και την συζυγο του Θεανώ, όταν ξεκίνησαν το 1975 το Creta Maris στη Χερσόνησο, το πρώτο ξενοδοχείο 5* της Κρήτης, με υπηρεσίες φιλοξενίας για όλη την οικογένεια, όπως καταγράφεται σε ένα εμβληματικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Ομίλου. Σήμερα διαθέτει τις δυνατότητες όχι μόνο να σχεδιάζει αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και να εμβαθύνει στις νέες σύγχρονες τάσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Σημειώνεται ότι σταθερή αναπτυξιακή πορεία έχει ο ιστορικός Όμιλος «Μεταξά Όμιλος Φιλοξενίας Συμμετοχών Α.Ε.» (Metaxa Hospitality Group). Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του Metaxa Hospitality Group ανήλθε το 2024, σε 61,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,26% σε σχέση με το 2023 (51,2 εκατ. ευρώ).