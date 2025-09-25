Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων “βλέπει”… ανατολικά

Δυο εταιρείες με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά ανοίγονται για νέες αγορές στην Ασία. Σημειώνεται ότι μετέχουν της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ- ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Σε νέες δυναμικές αγορές της Ανατολής αναζητά διεύρυνση τζίρων η ελληνική μεταποίηση στον κλάδο τροφίμων, διαβλέποντας ευκαιρίες ανάπτυξης. Έτσι, η Coffee Island, όπως ανακοίνωσε, χθες, Τετάρτη (24/9) επεκτείνει το αποτύπωμά της σε τρεις στρατηγικές αγορές, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Ινδία με αιχμή τον κλάδο του specialty coffee διεθνώς.

“Στην Αίγυπτο, μετά την εντυπωσιακή έναρξη λειτουργίας του καταστήματος στις Πυραμίδες της Γκίζας, η εταιρεία εγκαινιάζει το νέο της flagship store στην ιστορική περιοχή Korba, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταστημάτων της στη χώρα σε πέντε. Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σε μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή στο κοινό. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, η Coffee Island διαθέτει ήδη μονάδα καβουρδίσματος και επεξεργασίας καφέ στην Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί και εξυπηρετεί αποτελεσματικά τη ζήτηση του τοπικού δικτύου.

Στο Ερμπίλ του Ιράκ, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις της περιοχής, η Coffee Island πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση με το άνοιγμα καταστήματος στο Boulevard, έναν από τους πλέον εμβληματικούς επιχειρηματικούς κόμβους της πόλης. Το κοινό και ιδιαίτερα οι νέοι έχουν ήδη αγκαλιάσει τη νέα άφιξη, εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους που μια ευρωπαϊκή εταιρεία επενδύει και αναπτύσσεται δυναμικά στη χώρα τους.

Στην Ινδία, η Coffee Island προσθέτει στο υφιστάμενο δίκτύο δύο νέα καταστήματα στην πόλη Πούνε, στο Amanora Mall και στο ανερχόμενο Tribeca Highstreet, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό καταστημάτων της στην Ινδία σε έξι μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάπτυξή της σε κομβικές και υψηλής δυναμικής πόλεις, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καφέ παγκοσμίως” αναφέρει η εταιρεία.

«Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Θέλουμε να μεταφέρουμε το πάθος μας για τον καφέ σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και γεύσης. Οι νέες επενδύσεις μας σε Αίγυπτο, Ιράκ και Ινδία είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη πιο φιλόδοξου ταξιδιού», τονίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island.

Τα Mailo’s

Στο μεταξύ, τα Τhe Pasta Project ανοίγουν το πρώτο τους κατάστημα στη Βηρυτό. Με περισσότερα από 40 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, η είσοδος στη στρατηγική αγορά του Λιβάνου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας, που έχει σαν στόχο να φέρει τα φρέσκα ζυμαρικά και τις signature σάλτσες των Mailo’s σε ακόμη περισσότερες αγορές.

Όπως αναφέρεται, η επιλογή του Λιβάνου δεν είναι τυχαία, καθώς η Βηρυτός διαθέτει μια ανεπτυγμένη γαστρονομική σκηνή, αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμών και γεύσεων και ταυτόχρονα προσφέρει στρατηγική γεωγραφική θέση, που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Το νέο Mailo’s spot βρίσκεται στην οδό Bliss, σ’ έναν πολυσύχναστο δρόμο στην καρδιά της Βηρυτού.

Μάλιστα, ο ιδρυτής των Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε: “Η Βηρυτός αποτελεί μια αγορά με εξαιρετική δυναμική και γαστρονομική κουλτούρα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το όραμά μας ταξιδεύει εκτός Ελλάδας, φέρνοντας την εμπειρία των Mailo’s σε νέους καταναλωτές. Το άνοιγμα του καταστήματος στο Λίβανο είναι μόνο η αρχή μιας στρατηγικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει και σε άλλες αγορές.” Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τα Mailo’s χτίζουν ένα brand που ξεπερνά τα σύνορα, παραμένοντας πιστό στη δέσμευσή του για ποιότητα, καινοτομία και αγάπη για καλό φαγητό.

Trikalinos: Με το βλέμμα στην Ιαπωνία και τη διεθνή ανάπτυξη

Την ίδια ώρα, η Trikalinos συνεχίζει δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην Ιαπωνία – μία από τις πλέον απαιτητικές και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών αγορές παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, όπως αναφέρει, για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και της εξαγωγικής δραστηριότητας, η ομάδα της Trikalinos πραγματοποίησε πρόσφατα επαγγελματικό ταξίδι στην Ιαπωνία, όπου ενίσχυσε τις υφιστάμενες συνεργασίες και διερεύνησε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Οι δράσεις απλώθηκαν σε όλο το φάσμα των εμπορικών καναλιών των συνεργατών της Trikalinos, με επισκέψεις σε εστιατόρια και διανομείς, συμμετοχή σε κλαδική έκθεση τροφίμων, masterclass σε Ιάπωνες Chef και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σε Τόκυο, Κυότο, Ναγκόγια και Φουκουόκα.

Όπως τονίζεται, η αγορά της Ιαπωνίας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την εταιρία, καθώς αναγνωρίζει και εκτιμά την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη γευστική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. Το Trikalinos αυγοτάραχο, με την ιδιαίτερη του γεύση και αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, ξεχωρίζει ως ένα μοναδικό προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που απευθύνεται σε καταναλωτές με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 αγορές ανά τον κόσμο, με στόχο την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς.

Το Ούζο

Την ίδια ώρα και το Ούζο Βαρβαγιάννη, με σημαντικές εξαγωγές και σε Τουρκία κι άλλες χώρες, ολοκλήρωσε τη χρήση 2024 με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του θέση στην ελληνική αγορά ποτών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 14% το 2024 σε σχέση με το 2023, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική του brand στην αγορά.

‘Όπως τονίζεται, η θετική πορεία της εταιρείας οφείλεται στη συνετή στρατηγική της, καθώς και στις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες που ενίσχυσαν περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του brand και άνοιξαν τον δρόμο σε νέες αγορές.

Με εξαγωγικό στίγμα είναι και η Agrino, που πριν λίγες μέρες, γιόρτασε 70 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας με παρουσίαση της διαδρομής της εταιρίας και των ανθρώπων που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της – από τους ιδρυτές της Ευστράτιο, Ευθύμιο και Γεώργιο Πιστιόλα.