Η Lidl Ελλάς ενισχύει την Τράπεζα Τροφίμων με δωρεά 30.000 ευρώ

Η εταιρεία επενδύει στη βιώσιμη διαχείριση τροφίμων και ενισχύει το έργο της Τράπεζας Τροφίμων με στόχο την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων στις 29 Σεπτεμβρίου, η Lidl Ελλάς ενισχύει έμπρακτα το έργο της Τράπεζας Τροφίμων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη διαχείριση τροφίμων και ουσιαστική κοινωνική προσφορά.

Σε έναν κόσμο όπου η σπατάλη τροφίμων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και χιλιάδες άνθρωποι στερούνται βασικά αγαθά, η εταιρεία προχώρησε σε μία σημαντική χρηματική δωρεά 30.000 ευρώ, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του δικτύου, την ενίσχυση της περιφέρειας και την επέκταση των ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαχείριση των τροφίμων.

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με την Τράπεζα Τροφίμων ξεκίνησε το 2022, με τις Τράπεζες Τροφίμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και συνεχίζεται δυναμικά. Εκτός από την οικονομική υποστήριξη, η εταιρεία προσφέρει προϊόντα από τις κεντρικές της αποθήκες, τα οποία είναι κατάλληλα προς κατανάλωση αλλά ακατάλληλα προς πώληση, λόγω παραγόντων όπως η κοντινή ημερομηνία λήξης ή αστοχίες στη συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με τοπικές συνέπειες. Στη Lidl Ελλάς, πιστεύουμε ότι κάθε τρόφιμο που σώζεται είναι μια πράξη φροντίδας προς τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Τροφίμων είναι μια απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει κοινωνικό πρόσημο και ουσιαστικό αντίκτυπο κάθε μέρα», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Οι Τράπεζες Τροφίμων λειτουργούν σε πόλεις με έντονη δραστηριότητα στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, υπό την «ομπρέλα» της Τράπεζας Τροφίμων Αθήνας, και εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο FEBA (Federation of European Food Banks), ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές. Η λειτουργία τους βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική προσφορά και ιδιωτικές δωρεές, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Με τη νέα αυτή δωρεά, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συστηματική κοινωνική προσφορά και βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας δράσεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία.