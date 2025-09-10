METLEN: Οι στόχοι για τα μερίδια στις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και το “σήμα” κερδοφορίας

Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της, με σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και την διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Για «έτος ορόσημο» έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας για το 2025, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών, χθες, μετά την ανακοίνωση των πρώτων οικονομικών αποτελεσμάτων της Metlen για το πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία εισηγμένη, πλέον και στο LSE, όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος βάζει “πλώρη” για περιέγραψε το 2025 για καθαρά κέρδη 600 εκατ.

«Παραμένουμε σταθερά σε τροχιά για να ξεπεράσουμε τον στόχο για EBITDA ύψους 1 δισ ευρώ για το σύνολο του 2025, υποστηριζόμενοι από ισχυρή απόδοση σε όλους τους βασικούς μας τομείς. Αυτό ισχύει παρά την εφάπαξ επίδραση από τον τομέα M Power Projects (MPP), η οποία αναδεικνύει τα οφέλη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου» σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, τονίζοντας ότι το τρέχον έτος «θα είναι μια καλή χρονιά».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι το €1 δισ. ως αφετηρία αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, δεδομένου ότι μόλις πριν λίγα χρόνια το EBITDA μας ήταν μεταξύ €300–€350 εκατ. Συνεπώς το θεωρώ ξεκάθαρη επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε τον στόχο του €1 δισ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τρεις «μεγάλες» πρωτοβουλίες

Για την επόμενη μέρα της Metlen, o Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε στα καινοτόμα σχέδια σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής αλλά και στην ενέργεια. Ειδικότερα, αναφερόμενος στον κλάδο εμπορίου και προμήθειας φυσικού αερίου, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί μέρος των βασικών αλλαγών μέσα στις «τρεις μεγάλες » πρωτοβουλίες μας, οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα:

«Δεν μπορώ να μπω ακόμα σε πλήρεις λεπτομέρειες, αλλά η δραστηριότητα Utility θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό», τόνισε. Όπως είπε η Energy Utility, που περιλαμβάνει το λιανεμπόριο, την προμήθεια και εμπορία, καθώς και την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, παρουσιάζοντας αυξημένη παραγωγή και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθοδηγούμενη από τη συνεχή ζήτηση και τη στρατηγική της τοποθέτηση. Ο πρόεδρος και CEO της Metlen επανέλαβε, δε, ότι σταθερός στόχος είναι η κατάκτηση μεριδίου αγοράς 30% στη λιανική.

Με βάση την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το επόμενο διάστημα η METLEN αναμένεται να κάνει περαιτέρω βήματα προς τον τελικό της στόχο, το 30% του μεριδίου αγοράς της Ελληνικής κατανάλωσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» Utility με διεθνή παρουσία. Στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτού του στόχου, η METLEN φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «Utility του μέλλοντος» – έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό οργανισμό πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου. Οι επιχειρησιακές συνέργειες που προέρχονται από τη συνύπαρξη μεταξύ των Κλαδων Ενέργειας και Μετάλλων ενισχύουν σημαντικά το βαθμό καθετοποίησης και την επιχειρησιακή ευελιξία της Εταιρείας.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση μίας σταθερής και ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, ακόμη και σε συνθήκες σημαντικής μεταβλητότητας της αγοράς. Η στρατηγική τιμολόγησης της Protergia έχει διατηρήσει σταθερές τιμές για δεκατρείς συνεχόμενους μήνες από τον περασμένο Ιούλιο, προσφέροντας στους καταναλωτές ανταγωνιστικά τιμολόγια, ενώ ταυτόχρονα προάγει την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, ενισχύει σταθερά την εκπροσώπηση της, η οποία πλέον προσεγγίζει τις 711 χιλιάδες μετρητές, από 580 χιλιάδες στο τέλος του 2024.

Η Protergia εδραιώνει την παρουσία της και στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπου κατέγραψε σημαντική ετήσια αύξηση στο μερίδιο αγοράς της, φτάνοντας περίπου το 26%, από 19,5% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024. Ταυτόχρονα, η METLEN, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησης της Εταιρείας. Διατηρώντας σταθερά υψηλούς όγκους ΦΑ που εμπορεύεται, η METLEN έχει εδραιωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης όσον αφορά στην εμπορία ΦΑ τόσο στα Βαλκάνια όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη.

«Μερικοί από εσάς ίσως αναρωτηθήκατε γιατί επιμένουμε να πετύχουμε μερίδιο αγοράς 30% στη λιανική. Όπως ανέφερα, το ήμισυ της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν καθοδηγείται πλέον από την προσφορά· καθοδηγείται από τη ζήτηση. Η ζήτηση εξασφαλίζει ότι το σύστημα παραμένει έτοιμο, με τη βοήθεια των BESS και των υφιστάμενων δικτύων. Λειτουργώντας τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας της χώρας —το εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο μόνο του καταναλώνει περίπου το 6% της συνολικής εθνικής ηλεκτρικής ενέργειας— και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς μας στο 30%, κάτι που ίσως συμβεί νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται, δημιουργούμε πρόσθετη ζήτηση».

Στο μεταξύ, ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα πέτυχε η Metlen για το α’ εξάμηνο 2025. Η Εταιρεία σημείωσε ισχυρή επίδοση στον Τομέα των Μετάλλων και σημαντική ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας, παρά την αρνητική επίδραση της MPP.

Να σημειωθεί ότι η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ κύκλο εργασιών για το πρώτο εξάμηνο: ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,608 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45% σε σύγκριση με τα 2, 482 δισ. στο α΄ εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της Ενέργειας και των Μετάλλων. Στα 445 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), έναντι 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ιστορικά υψηλή επίδοση που κατέγραψαν αθροιστικά οι δραστηριότητες των Renewables και του Utility, αντισταθμίστηκε εν μέρει από την -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), η οποία δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες.

Εξαιρουμένης της επίδοσης της MPP, τα (normalized) EBITDA θα ανέρχονταν στα περίπου 577 εκατομμύρια ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ έναντι 282 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,81 έναντι 2,04 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 2,016 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse).

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Capital Markets Day τον Απρίλιο του 2025, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, η METLEN παρουσίασε τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της ανάπτυξη, εισάγοντας νέους στρατηγικούς πυλώνες που αποσκοπούν στη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έναρξη νέας γραμμής παραγωγής γαλλίου, ικανής να καλύψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής ζήτησης, η διεύρυνση της δραστηριότητας στον τομέα της Άμυνας μέσω της ανάπτυξης νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη των Circular Metals, μιας καινοτόμου διαδικασίας ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από υπολείμματα, κατάλοιπα και λοιπά απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών.