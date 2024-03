Οι επιδραστικότερες δεξαμενές σκέψης του κόσμου στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συμμετέχουν 30 δεξαμενές σκέψης και παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, από 16 χώρες, και 800 ομιλητές που προσεγγίζουν περισσότερες από 25 θεματικές.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 10-13 Απριλίου, με ένα πρόγραμμα διαμορφωμένο σε συνεργασία με τα σημαντικότερα ελληνικά και διεθνή think tanks και ιδρύματα.

30 δεξαμενές σκέψης και παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, από 16 χώρες, 800 ομιλητές σε περισσότερες από 25 θεματικές, προσδίδουν και στο φετινό 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών γεωγραφικό πλουραλισμό, θεματική ποικιλία και μία αληθινά διεθνή ματιά στα σύγχρονα ζητήματα.

Ξεχωρίζουν τα κορυφαία αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί Atlantic Council, Rand Corporation και Hellenic American Leadership Council, τα βρετανικά Chatham House και London School of Economics, τα ευρωπαϊκά European University Institute, με έδρα τη Φλωρεντία, Konrad Adenauer Foundation με έδρα την Γερμανία και Centre for European Policy Studies, με έδρα τις Βρυξέλλες, αλλά και μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), World Bank, DG Reform, European Investment Investment Bank και το North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Συμμετέχουν επίσης το European Forum Alpbach που εδρεύει στην Αυστρία, το Bled Strategic Forum της Σλοβενίας, το GLOBSEC της Σλοβακίας, τα ιταλικά The European House – Ambrosetti και Italian Institute for International Political Studies, το New Strategy Center από τη Ρουμανία, το Warsaw Security Center από την Πολωνία, το World Maritime University από τη Σουηδία, το Observer Research Foundation – Raisina Dialogue από την Ινδία, το Wilfried Martens Centre for European Studies από το Βέλγιο, το Finish Institute of International Affairs από τη Φινλανδία και τα ευρωπαϊκά Europa Nostra & European Heritage Hub, με έδρες σε Χάγη και Βρυξέλλες.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνεργάζεται φυσικά και με τις μεγαλύτερες ελληνικές δεξαμενές σκέψεις και ερευνητικά ιδρύματα όπως το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, η διαΝΕΟσις, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή Eteron, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) κ.α.

Για να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αποκτήστε το εισιτήριό σας εδώ.

Η παρακολούθηση του Φόρουμ online είναι δωρεάν με εγγραφή εδώ.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (https://def-ix.delphiforum.gr/) μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για όλους τους επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα συμμετέχουν στο 4ήμερο Φόρουμ του Απριλίου.

Κρατήστε την ημερομηνία:

10 – 13 Απριλίου 2024

Χώροι Διεξαγωγής: Δελφοί & Αράχωβα

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή χαρακτήρα, όπου συναντώνται κάθε χρόνο προσωπικότητες κύρους και πρωτοπόροι από την Οικονομία, την Πολιτική και την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του Φόρουμ είναι η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, η αναζήτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στα σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.