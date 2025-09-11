PRODEA: Βελούδινο “διαζύγιο” με την AKTOR Όμιλος Εταιρειών για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Σε απάντηση της PRODEA, σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την συμφωνία – πλαίσιο με την AKTOR Όμιλος Εταιρειών για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων, έγινε γνωστό ότι σταματούν οι διαδικασίες για την πώληση στη δεύτερη μεγάλου πακέτου ακινήτων.

Η PRODEA, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και ​ Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημέρωσε, χθες, το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί.

Σημειώνεται ότι με βάση πηγές, από την πλευρά του Ομίλου Aktor η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τις όλες επιχειρηματικές επιλογές που έχει κάνει η διοίκηση τελευταία. Κυρίως, η εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα καθώς αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και προτεραιότητας. Όπως εκτιμάται μια παράλληλη κίνηση για το πακέτο ακινήτων της PRODEA θα μπορύσε να επιφέρει νέα επιβάρυνση του ισολογισμού του ομίλου AKTOR από υψηλό δανεισμό, σε ένα περιβάλλον αβέβαιο λόγω γεωπολιτικής.