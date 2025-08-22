Στο ρυθμιστικό “σκάνερ” των αρχών τα crypto – Το νέο πλαίσιο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσίευσε σε ΦΕΚ απόφαση που θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεων για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Κανόνες και βέβαια φόρους στην αγορά των κρυπτονομισμάτων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που πολλές εταιρείες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, προβάλλοντας, μάλιστα, και σειρά διαφημιστικών μηνυμάτων.

Σε αυτήν την κατεύθυνση σταδιακά γίνονται βήματα, ώστε να μπει τάξη και βέβαια να διασφαλιστεί ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων δε λειτουργεί ως “πλυντήριο” για “μαύρο χρήμα”. Έτσι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσίευσε σε ΦΕΚ την απόφαση που θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα μας το πλήρες πλαίσιο ρυθμίσεων, όπως ορίζονται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό MiCA, για ανταλλακτήρια, εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών κτλ. Ουσιαστικά μπαίνει σε ρότα μια νέα διαδικασία αδειοδότησης για εταιρείες που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες για κρυπτονομίσματα. Προβλέπεται, δε, ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή, με ρόλο αναβαθμισμένο για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις ροές κεφαλαίων.

Η διαδικασία

Πιο συγκεκριμένα, για να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση στην αγορά κρυπτοστοιχείων θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες για να λάβει την απαραίτητη έγκριση. Ειδικότερα καθορίζεται η διαδικασία Αρχικής Αξιολόγησης του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP).

Με την διαδικασία αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσφέρει στις επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) τη δυνατότητα να αιτηθούν διαδικασία προελέγχου μέσω προκαταρκτικής συνάντησης αρμοδίως με την Επιτροπή με σκοπό την αποτελεσματικότερη προετοιμασία και υποβολή της αίτησης άδειας και την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης σημαντικών θεμάτων λειτουργίας του παρόχου.

Η προκαταρκτική συνάντηση δεν υποκαθιστά την επίσημη αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας και τα σχόλια που παρέχονται έχουν γενικό χαρακτήρα. Η εταιρεία παρουσιάζει το επιχειρηματικό της πλάνο, και τις βασικές της υπηρεσίες.

Στη συνέχεια ο αιτών υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης μαζί με φάκελο δικαιολογητικών, στοιχεία μετόχων και διοίκησης, αλλά και μηχανισμούς για την προστασία των πελατών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς. Εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την αίτηση και το φάκελο αδειοδότησης, λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης της άδειας και την κοινοποιεί στον αιτούντα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης. Όλα τα απαιτούμενα έντυπα και ερωτηματολόγια θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Η φορολόγηση επί τάπητος

Ουσιαστικά η όλη διαδικασία είναι προπομπός της ανάπτυξης ενός πλαισίου φορολόγησης με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών.

Να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου για τη φορολόγηση αναμένονται το φθινόπωρο με την ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει τον καθορισμό του πλαισίου φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, να εργάζεται εντατικά.

Εξετάζεται, δε, η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της πώλησής τους με συντελεστή που μπορεί να ξεκινά από το 15%. Παράλληλα στο “τραπέζι” είναι η ταυτόχρονη αναγνώριση των ποσών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Παράλληλα εξετάζεται η υποχρεωτική δήλωσή τους στο φορολογικό έντυπο Ε1. Μέχρι και σήμερα, τα κρυπτονομίσματα, περνούν ‘κάτω από τα ραντάρ” της Εφορίας, καθώς δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για τη φορολόγησή τους. Έτσι καταγράφονται κενά και ασάφειες που έχουν ως απότοκο προβλήματα στις συναλλαγές των φορολογουμένων, αλλά και στους επενδυτές που αποκομίζουν υπεραξίες.

Σημειώνεται ότι στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν υπάρχει σαφής αναφοράς για το πώς φορολογείται εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Έτσι, η φορολογική αρχή προβαίνει σε κατ΄ εκτίμηση προσδιορισμό του φόρου, θεωρώντας τα εισοδήματα από crypto ως προερχόμενα από άυλες κινητές αξίες.