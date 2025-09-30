Τα παραδείγματα Μητσοτάκη για την ακρίβεια- Τα μηνύματα για μισθούς και ρεύμα

Αναφορικά με την ενέργεια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι “οι τιμές φαίνεται να παραμένουν σταθερές”, προμηνύοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες από τον βασικό κάτοχο τη ΔΕΗ.

Στα 4 εκατομμύρια πολιτών απλώνεται το ανάχωμα της κυβέρνησης έναντι της κλιμακούμενης ακρίβεια σε στέγη, υπηρεσίες και βασικά είδη διατροφής, όπως το βόειο κρέας.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική τοποθέτησή στο Υπουργικό Συμβούλιο όπου παρουσιάζεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικων το σχετικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιλέγει σταθερά μέτρα αντί για έκτακτα επιδόματα.

«Πάνω από 4 εκατ. Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, επαγγελματίες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής μηνιαίας ελάφρυνσης, ενώ το ίδιο θα συμβεί σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου», σχολίασε. «Η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας, να επιστρέφει στην κοινωνία» με τον ίδιο μάλιστα τόνισε ότι «στηρίζουμε την κοινωνία με σταθερά και μόνιμα μέτρα».

Όπως ανέφερε εν συντομία

Ο ΕΝΦΙΑ θα μηδενιστεί σε 12.700 χωριά εντός διετίας.

Ο ΦΠΑ θα μειωθεί στα ακριτικά νησιά.

Καταργείται η προσωπική διαφορά για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Έως 25 ετών κανένας νέος δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ από 26 έως 30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

Έδωσε επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα ενίσχυσης του εισοδήματος: ένας πωλητής με καθαρό μισθό 980 ευρώ θα δει ετήσιο όφελος άνω των 1.070 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό.

«Υπενθυμίζω ότι παραπάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες θα δουν το εισόδημά τους να ενισχύεται μέσω μιας τολμηρής, μηνιαίας ελάφρυνσης. Το ίδιο θα συμβεί συμπληρωματικά και σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην παρέμβαση την οποία κάνουμε για τη νέα γενιά, μια παρέμβαση πραγματικά πρωτοποριακή: κανείς νέος έως 25 ετών με εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος, ενώ για τους νέους μεταξύ 25 και 30 ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9%. Θα επέμεινα, από το να μιλάμε με γενικούς αφαιρετικούς δείκτες, να εστιάζουμε πάντα στα συγκεκριμένα παραδείγματα, τα οποία πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά, αν τα δει κανείς» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παραδείγματα

Ο Πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστήσει πιο σαφή τα μέτρα έχοντας και το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις επικαλέστηκε παραδείγματα.

Συγκεκριμένα επικαλέστηκε ότι :

«- Ένας νεαρός πωλητής, για παράδειγμα, με καθαρή μηνιαία αμοιβή 980 ευρώ θα κερδίζει επιπλέον 1.072 ευρώ τον χρόνο: παραπάνω από έναν μισθό.

– Μια 25χρονη υπάλληλος με μισθό 1.260 ευρώ και με ένα παιδί θα έχει όφελος 1.429 ευρώ.

– Ένας πολύτεκνος, ένα στέλεχος διοίκησης με μισθό 2.000 ευρώ, τέσσερα παιδιά, θα κερδίζει παραπάνω από 2.300 ευρώ ετησίως».

Συντάξεις

Σε σχέση με ένα άλλο εκλογικό κοινό τους συνταξιούχους ανέδειξε το θέμα κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.

«Και, βέβαια, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι απαλλάσσονται εντός διετίας από τον «βραχνά» της προσωπικής διαφοράς».

Ιδιοκτήτες

Μικροϊδιοκτήτες, επίσης όπως είπε ο Πρωθυπουργός «θα δουν όφελος, καθώς η φορολογική επιβάρυνση στα ενοίκια θα μειωθεί με την εισαγωγή νέου φορολογικού κλιμακίου, 25%.

Ο ΕΝΦΙΑ, όπως έχουμε πει, εντός διετίας θα μηδενιστεί σε 12.720 χωριά και κωμοπόλεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο ΦΠΑ θα μειωθεί σε δεκάδες ακριτικά νησιά».

Εντός των επόμενων εβδομάδων μάλιστα αναμένεται να γίνουν νόμος του κράτους.

«Πρόκειται, όπως έχουμε πει, για μία παρέμβαση που μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις συγκροτούν ένα σημαντικό “ανάχωμα” στο κύμα της ακρίβειας.»

Οι λογαριασμοί ρεύματος

Αναφορικά με την ενέργεια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «οι τιμές φαίνεται να παραμένουν σταθερές», προμηνύοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες εξαγγελίες από τον βασικό κάτοχο τη ΔΕΗ.

Ήδη η Protergia ο δεύτερος σε μέγεθος συνδρομητών με την έκπτωση συνέπειας έχει μειώσει την τιμή στα πράσινα τιμολόγια για τον Οκτώβριο.

Η εικόνα αυτή, όπως σημείωσε, δίνει περιθώρια στο κράτος να περιορίσει τη στήριξη μέσω προϋπολογισμού, χωρίς να επηρεάζεται η τιμολογιακή πολιτική για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η γενναία φορολογική μεταρρύθμιση την οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

«Με την ευκαιρία της συζήτησης για τις τιμές, θέλω να κάνω και μία μνεία στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες φαίνεται ότι και για τον επόμενο μήνα, ελπίζουμε ότι θα είναι σταθερές και ενδεχομένως και μειούμενες. Αν έπρεπε να κάνω και μία συνολική αναφορά στις τιμές της ενέργειας, πια, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, όπου θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός στήριξε τα νοικοκυριά απέναντι στις ακραίες εξάρσεις των τιμών ενέργειας, φαίνεται ότι σταθερά επιστρέφουμε σε μία κανονικότητα, η οποία από τη μία δεν απαιτεί πρόσθετη στήριξη από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την άλλη διαμορφώνει τιμές ενέργειας που ελπίζουμε ότι θα παραμείνουν σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές, για νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις. Ειδικά για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες» ήταν η αναφορά του.

Η περιφέρεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να δώσει έμφαση και στην περιφερειακή διάσταση των μέτρων.

«Ταυτόχρονα, όμως, δηλώνουν και τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να στηριχθεί η νέα γενιά, η οικογένεια αλλά και η ελληνική περιφέρεια, όχι με έκτακτα επιδόματα αλλά με σταθερά, μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και μετά την έξαρση των όποιων ανατιμήσεων.

Θα το επαναλάβω: η πολιτική μας είναι πάντα το μερίδιο της καλής πορείας της οικονομίας να επιστρέφει στην κοινωνία» ανέφερε και υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική βάση για τις δράσεις αυτές πατάει στη μείωση της φοροδιαφυγής.

«Όμως, οι επιλογές αυτές είναι και αποτέλεσμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία χρόνια, με σημαντικότερη την παρέμβαση την οποία έχουμε κάνει διαχρονικά για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Και θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και σε όλες τις συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές μάς αναγνωρίζεται, μας πιστώνεται και μας διαχωρίζει από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, πολλές από αυτές ισχυρές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση δημοσιονομικής ανισορροπίας.

Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα και η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να επιτρέψει να ξανασυμβεί ποτέ» κατέληξε ο πρωθυπουργός.