Υπ. Τουρισμού: Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και το μήνυμα για μια νέα στρατηγική

Μήνυμα για αλλαγές στην τουριστική στρατηγική της χώρας στέλνουν στελέχη του Υπ. Τουρισμού, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

Με θεσμικά ζητήματα εκκρεμή, όπως το χωροταξικό, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά και με τα θέματα των υποδομών ανοιχτά, αλλά και της διαχείρισης των προορισμών ακόμη σε συζήτηση και όχι σε απτές δράσεις, τα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού επιχειρούν να δώσουν τον τόνο για την ανάγκη συνέχισης με εντατικό ρυθμό των προσπαθειών για αλλαγή μοντέλου.

Άλλωστε, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω του εύρους των αρμοδιοτήτων του να κάνει απτές κινήσεις, πέρα και ως ένα βαθμό από το “Ειδικό Χωροταξικό” κι έτσι στέλνουν το μήνυμα για μια νέα στρατηγική που εστιάζει στην ολιστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ισόρροπη κατανομή της ταξιδιωτικής κίνησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Όπως αναφέρουν, “η ενίσχυση της επισκεψιμότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, με στόχο τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.

Τα πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν σαφώς ότι η ποιοτική αναβάθμιση υπερισχύει της ποσοτικής διεύρυνσης. Η σημαντική αύξηση των τουριστικών εσόδων, σε αντιδιαστολή με τον αριθμό των αφίξεων, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Η αυξημένη δαπάνη ανά επισκέπτη ενισχύει την ανθεκτικότητα του τομέα, μειώνει την εξάρτηση από τον όγκο των αφίξεων και δημιουργεί στέρεες βάσεις για την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας.

Σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύει την ανθεκτικότητά του και τη δυναμική του. Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής του Υπουργείου Τουρισμού ενισχύει την πεποίθηση ότι ο τουρισμός αποτελεί καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης και έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας.”

Τα δεδομένα

Βάσει των στοιχείων που δημοσίευσε η ΤτΕ :

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Συγκεκριμένα: ως προς το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών παρουσίασε αύξηση, καθώς η μείωση των εξαγωγών υπερέβη τη μείωση των εισαγωγών.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ . Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.

Τα παραπάνω αποτελούν ιστορικό ρεκόρ αφού στο επτάμηνο ( Ιανουάριος – Ιούλιος 2025 ) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 12,2 δισ. ευρώ και σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.