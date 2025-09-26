Τράπεζες: Αποταμιευτικά προγράμματα από 20 ευρώ

Με στόχο το πιο νεανικό κοινό, οι τράπεζες ρίχνουν στην αγορά νέα καταθετικά – επενδυτικά προϊόντα που συνδυάζουν την χαμηλή αποταμίευση και την ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές.

Την αλλαγή της αποταμιευτικής κουλτούρας, τουλάχιστον έτσι όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, προωθεί σταδιακά το εγχώριο πιστωτικό σύστημα επιχειρώντας να φέρουν τους Έλληνες πιο κοντά σε προϊόντα που συνδυάζουν αποταμίευση και επένδυση και ξεκινούν από … 20 ευρώ.

Τα νέα αυτά προγράμματα έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: αφενός προάγουν τη συστηματική αποταμίευση και επένδυση, όπως και τη σημασία των τακτικών καταβολών και αφετέρου την ευελιξία καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί ο καθένας να αναδιαμορφώσει τις τοποθετήσεις του ή να αλλάξει το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει μηνιαίως.

Μεγάλο επίσης ζητούμενο για τις τράπεζες είναι η προσέλκυση νεαρότερων ηλικιακών πελατών οι οποίοι αναζητούν υψηλότερου ρίσκου και μεταβλητότητας τοποθετήσεις, μέσω της διαμόρφωσης πιο καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων. Στρατηγική που ήδη αποδίδει καρπούς καθώς σύμφωνα με διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ολοένα και περισσότεροι νέοι το τελευταίο διάστημα προχωρούν σε επενδύσεις απευθείας σε Αμοιβαία Κεφάλαια, δείχνοντας ότι σταδιακά η επενδυτική κουλτούρα διαχέεται και σε νεαρότερες ηλικίες».

Ευνοϊκή συγκυρία

Την ίδια στιγμή και με δεδομένο ότι οι αποδόσεις των κλασικών προθεσμιακών καταθέσεων έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με πέρυσι και θα κινηθούν σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες, στα τραπεζικά επιτελεία θεωρούν ιδιαίτερη ευνοϊκή την χρονική συγκυρία ώστε να προχωρήσουν στην διάθεση ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων που θα προσφέρουν ένα καλύτερο εισόδημα στους αποταμιευτές.

Βασική «δεξαμενή» θα αποτελέσουν τα περίπου 34 δισ. ευρώ που παραμένουν έως και σήμερα τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα, καθώς οι ανανεώσεις των λογαριασμών προθεσμίας που θα λήγουν τους επόμενους μήνες θα γίνονται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους καταθέτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές, προσθέτουν ότι ήδη τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων από νοικοκυριά έχουν μειωθεί κατά 2,3 δισ. ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2025.

Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση είναι απολύτως απαραίτητη και για τις ίδιες τις τράπεζες, καθώς πρόκειται για εργασίες που τους αποφέρουν έσοδα από προμήθειες, η ενίσχυσή των οποίων αποτελεί κομβικό κομμάτι της στρατηγικής τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για διατήρηση της κερδοφορίας τους στα πολυετή υψηλά της περασμένης χρήσης.

Οι προτάσεις των Τραπεζών

Ήδη Alpha Bank και Eurobank έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες με UniCredit και JP Morgan αντίστοιχα, με στόχο την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την προσφορά μεγαλύτερης και αναβαθμισμένης προϊοντικής γκάμας. Από την πλευρά της η Πειραιώς περιμένει πολλά σε αυτό τον τομέα από την έναρξη λειτουργίας της Snappi, η οποία ως neobank επιχειρεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων.

Αναλυτικότερα η Τράπεζα Πειραιώς λανσάρει το «1 Fund» ένα συνδυασμό καταθετικού – επενδυτικού προγράμματος που δίνει τη δυνατότητα σε νέους επενδυτές, ηλικίας 18 – 30 ετών να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές, επενδύοντας σε αμοιβαία κεφάλαια, διατηρώντας παράλληλα λογαριασμό για τις καθημερινές τους συναλλαγές. Παράλληλα με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ η Πειραιώς προσφέρει και το «Piraeus Target 2055 Life Cycle Fund» το οποίο διαφοροποιείται σε βάθος δεκαετίας. Ενδεικτικά, ξεκινώντας με ένα κεφάλαιο της τάξεως των 100 ευρώ το μήνα, με απόδοση 3% και πληθωρισμό 2% στη δεκαετία θα είχε αποταμιεύσει 9.844 ευρώ, με έξτρα όφελος – κέρδος της τάξεως των 1.648 ευρώ. Στην 20ετία, τα κεφάλαια που θα είχε αποταμιεύσει κανείς θα έφταναν τα 16.150 ευρώ και συνδυαστικά με την απόδοση θα είχε συγκεντρώσει 22.149 ευρώ.

Αντίστοιχα, η Eurobank «τρέχει» το επενδυτικό πρόγραμμα «Masterplan» το οποίο μέσω μιας περιοδικής επένδυσης που ξεκινά από τα 60 ευρώ, μπορεί κανείς να αποκτήσει μερίδια σε ένα ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management. Επιπλέον, η τράπεζα δημιούργησε την υπηρεσία EverydayInvest, «παντρέοντας» τις καθημερινές συναλλαγές με τη χρεωστική κάρτα με τις επενδύσεις η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσα από το Eurobank Mobile App.

Η Alpha Bank με την σειρά της έχει λανσάρει το «Πλάνο Ανάπτυξης Κεφαλαίου». Μέσω μιας ελάχιστης μηνιαίας τακτικής καταβολής ύψους 50 ευρώ, οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αμοιβαία της θυγατρικής της, Alpha Asset Management και να λάβουν σημαντικές υπεραξίες σε βάθος χρόνου. Στο σενάριο, μηνιαιών καταβολών ύψους 100 ευρώ σε βάθος δεκαετίας, μια αποταμίευση – επένδυση ύψους 15.000 ευρώ, με μέση απόδοση 3% – 5% – 7%, θα φτάσει τα 18.022, τα 20.469 και τα 23.337 ευρώ αντίστοιχα. Αν ο χρονικός ορίζοντας της αποταμίευσης «ψηλώσει» στα 15 και 20 χρόνια (δηλ. φτάσει τα 21.000 και 33.000 ευρώ), τότε το τελικό κεφάλαια στα τρία επίπεδα αποδόσεων διαμορφώνεται στα 27.400, 33.070 και 40.243 ευρώ και στα 50.946, 69.995 και 98.183 ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος η Εθνική Τράπεζα προσφέρει εδώ και λίγες ημέρες το «Επενδυτικό νέας γενιάς», ένα δομημένο επενδυτικό προϊόν μερικής ή ολικής εγγύησης αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του – τουλάχιστον 88% του αρχικού κεφαλαίου εφόσον το προϊόν διακρατηθεί έως την ημερομηνία λήξης του – η απόδοση του οποίου συνδέεται με το υποκείμενο στοιχείο αναφοράς απόδοσης. Η τρέχουσα έκδοση τοποθετείται στο αμοιβαίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων – Μικτό εξωτερικού XXIX, προσφέροντας 104% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη.