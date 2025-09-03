Τράπεζες: Ρίχνουν στην αγορά αποταμιευτικά προϊόντα με ελκυστικότερες αποδόσεις

Οι σχεδόν μηδενικές αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων, λόγω της σταθερής πτώσης των επιτοκίων, στρέφουν τους αποταμιευτές στην αναζήτηση ελκυστικότερων προϊόντων. Οι νέες προτάσεις των τραπεζών.

Την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για αποταμιευτικά – επενδυτικά προϊόντα θα επιχειρήσει συντονισμένα, τις επόμενες εβδομάδες, το εγχώριο πιστωτικό σύστημα, καθώς οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων υποχωρούν συνεχώς ακολουθώντας την σταθερά πτωτική τάση του κόστους χρήματος ωθώντας τους καταθέτες σε νέες, ελκυστικότερες, επιλογές.

Με δεδομένο ότι οι αποδόσεις των κλασικών προθεσμιακών καταθέσεων έχουν ήδη υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με πέρυσι και θα κινηθούν σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες, στα τραπεζικά επιτελεία θεωρούν ιδιαίτερη ευνοϊκή την χρονική συγκυρία ώστε να προχωρήσουν στην διάθεση ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων που θα προσφέρουν ένα καλύτερο εισόδημα στους αποταμιευτές.

Βασική «δεξαμενή» θα αποτελέσουν τα περίπου 34 δισ. ευρώ που παραμένουν έως και σήμερα τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα, καθώς οι ανανεώσεις των λογαριασμών προθεσμίας που θα λήγουν τους επόμενους μήνες θα γίνονται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, λειτουργώντας ως αντικίνητρο για τους καταθέτες. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές, προσθέτουν ότι ήδη τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων από νοικοκυριά έχουν μειωθεί κατά 2,3 δισ. ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2025.

Η νέα αυτή στρατηγική κίνηση είναι απολύτως απαραίτητη και για τις ίδιες τις τράπεζες, καθώς πρόκειται για εργασίες που τους αποφέρουν έσοδα από προμήθειες, η ενίσχυσή των οποίων αποτελεί κομβικό κομμάτι της στρατηγικής τους προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για διατήρηση της κερδοφορίας τους στα πολυετή υψηλά της περασμένης χρήσης.

1η επιλογή τα ομολογικά Α/Κ

Υπό αυτές τις συνθήκες στα τραπεζικά επιτελεία προετοιμάζονται πυρετωδώς για την διάθεση προϊόντων – προγραμμάτων τα οποία με σχετικά μικρό κίνδυνο και επενδυτικό ρίσκο θα μπορούν να προσφέρουν στους αποταμιευτές καλύτερες αποδόσεις. Όπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη σε αυτή την κατεύθυνση πρώτη επιλογή θα αποτελέσουν τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας, τα οποία ήδη συγκεντρώνουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον την τελευταία διετία.

Ως πέρυσι, από το σύνολο των καθαρών εισροών ύψους 4,94 δισ. ευρώ, τα 4,55 δισ. ευρώ αφορούσαν σε προϊόντα που επενδύουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους σε ομολογιακούς τίτλους.

Από την αρχή του 2025 η στρατηγική των αποταμιευτών αργά αλλά σταθερά αλλάζει καθώς οι τοποθετήσεις συνολικά στην αγορά έχουν φτάσει τα 3,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,78 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια. Δηλαδή το μερίδιο των τελευταίων έχει πέσει από το 92% στο 73%, στοιχείο ενδεικτικό της διάθεσης των αποταμιευτών και για επενδύσεις με μεγαλύτερο ρίσκο, υπό την προσδοκία μίας καλύτερης απόδοσης.

Στροφή στο asset management

Βλέποντας την διάθεση για μεγαλύτερο ρίσκο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ρίχνουν το βάρος στον σχεδιασμό και την διάθεση επενδυτικών προϊόντων την ίδια στιγμή ψηλά στην στρατηγική τους βρίσκονται συνολικά οι εργασίες του asset management για τα επόμενα χρόνια και για όσο διάστημα το κόστος του χρήματος διατηρηθεί γύρω από τα τρέχοντα, χαμηλά, επίπεδα.

Ταυτόχρονα, διευρύνουν συνεχώς τις στρατηγικές συνεργασίες τους με κορυφαίους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, με στόχο την παροχή διευρυμένων λύσεων επένδυσης / αποταμίευσης στους πελάτες τους.

Κύριο χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων προϊόντων είναι η δυνατότητα που δίνεται ώστε ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με το επενδυτικό του προφίλ, δηλαδή τη σχέση ρίσκου απόδοσης που του ταιριάζει, να βρίσκει το πρόγραμμα που του ταιριάζει.

Για τους ενδιαφερόμενους οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει την διάθεση έτοιμων επενδυτικό προγραμμάτων υπό την μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα υπάρχουν ειδικές διευθύνσεις και τραπεζικοί σύμβουλοι που αφού αξιολογήσουν τους στόχους κάθε πελάτη ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψιν την ανοχή του στο κίνδυνο και την προσδοκία του για υπεραξίες, τον κατατάσσουν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, βάση της οποίας τα χρήματα του στο τέλος θα τοποθετηθούν σε «επενδυτικά» καλάθια.

Αποταμιεύσεις από 20 ευρώ

Μια ακόμη επιλογή που έχουν στην διάθεσή τους οι αποταμιευτές είναι και τα προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα αποταμίευσης κάθε μήνα ή τρίμηνο με τα ποσά να ξεκινάει ακόμη και από 20 ευρώ. Με τις συγκεκριμένες λύσεις οι τράπεζες θέλουν να προσελκύσουν κατά βάση μικροαποταμιευτές, η πλειονότητα των οποίων έχει την ευχέρεια να βάζει στην άκρη ένα χαμηλό ποσό.