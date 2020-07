Τζεντιλόνι: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η αύξηση των επενδύσεων

Συμμετέχοντας στο διαδικτυακό συνέδριο του ΙΟΒΕ για το Ευρωπάϊκό Εξάμηνο (European Semester e-Conference on Greece: Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy) ο κοινοτικός αξιωματούχος τόνισε ότι θα πρέπει να έχουμε συμφωνία για το νέο ταμείο ανάκαμψης το συντομότερο δυνατό. «Θα πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα μέσα σε λίγες εβοδμάδες. Όχι σε μερικούς μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η επόμενη πρόκληση για την ελληνική Κυβέρνηση είναι να γίνει πλήρης χρήση των πόρων που θα είναι διαθέσιμοι για την ανάπτυξη μέσω του ταμείου Next Generation EU, δηλαδή του ταμείου ανάκαμψης. «Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει πολύ ξεκάθαρους στόχους, προγραμματισμό και ορόσημα», είπε ο κ Τζεντιλόνι για να προσθέσει ότι για την Ελλάδα είναι μία αφορμή για να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις και για να διασφαλίσει την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για να υλοποιήσει επενδύσεις, οι οποίες θα κάνουν την οικονομία πιο καινοτόμα και ανταγωνιστική.

Ως παράδειγμα είπε ότι πρέπει να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στο φορολογικό πεδίο, να αντιμετωπιστούν προκλήσεις στη δημόσια διοίκηση, να επιταχυνθεί το σύστημα της Δικαιοσύνης και να γίνουν παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα.

Επίσης θα πρέπει να επιταχυνθεί η ψηφιακή μετάβαση σε όλα τα πεδία, αλλά και να γίνουν τομές στο κοινωνικό πεδίο, δεδομένης της υψηλής ανεργίας και των προκλήσεων που προκάλεσε το lockdown στην Ελλάδα.

"Θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις μέγιστες συνέργειες με το πρόγραμμα με το υφιστάμενο πρόγραμμα ενσχυμένης εποπτείας για να αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση της κυβέρνησης", είπε αφήνοτας να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξει αυστηρότερη εποπτεία για την Ελλάδα.

Σταϊκούρας

Ο υπουργός οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει για πολλά χρόνια ένα επενδυτικό κενό, μίλησε για ρεαλιστικές συνεκτικές προτάσεις τις οποίες διαμορφώνει η ελληνική πλευρά. Ο κ. Σταϊκούρας αφού παρουσίασε τα μέτρα των 24 δισ. ευρώ και επισήμανε ότι η πιθανή αύξηση τους συνδέεται με την πορεία της κρίσης, αλλά και με το δημοσιονομικό χώρο. Προανήγγειλε μάλιστα ότι τις επόμενες ημέρες- εβδομάδες θα ενημερωθούν οι Ευρωπαίοι εταίροι για το ζήτημα των νέων μέτρων στήριξης που θα στείλει η Ελλάδα στις Βρυξέλλες.



Στην ερώτηση του Διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκου Βέτα , σχετικά με την βιωσιμότητα του χρέους και τον επαναπροσδιορισμό των δημοσιονομικών στόχων μετά την αναστολή τους για το 2020, ο Ιταλός επίτροπος παρείχε διαβεβαιώσεις όχι μόνο στη βάση της πρόσφατης εκπόνησης θετικών αναλύσεων βιωσιμότητας χρέους για όλες τις χώρες της Ε.Ε από την Κομισιόν, αλλά παραπέμποντας και στη στάση των αγορών. «Για όλες τις χώρες υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις αγορές» είπε.

Στην ίδια κατεύθυνση ο υπουργός οικονομικών τόνισε ότι σίγουρα το ελληνικό χρέος θα αυξηθεί για φέτος αλλά θα παραμείνει βιώσιμο με βάση και έκθεση βιωσιμότητας της ΕΕ . ¨Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς στόχους για το 2021 τόσο ο κ. Τζεντιλόνι όσο και ο κ. Σταϊκούρας μετέφεραν την σχετική συζήτηση για τον Σεπτέμβριο .

Ωστόσο ο υπουργός οικονομικών τόνισε ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλα τα κράτη μέλη που θα επωφεληθούν από τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν περιμένει να επανέλθουν οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα

Κοστέλο: Στα 80 δισ. το επενδυτικό κενό

Την κάλυψη μέρους έστω του επενδυτικού κενού που φτάσει για την Ελλάδα στα 80 δις σε ετήσια βάση έθεσε προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα και ο γνωστός στις ελληνικές αρχές αναπληρωτής γενικός διευθυντής της διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν σήμερα, κ. Ντέκλαν Κοστέλο.

Οι επενδύσεις ως αναλογία του ΑΕΠ δεν έχουν επιστρέψει στα πιο κρίσης επίπεδα. "Οι συνολικές επενδύσεις είναι μεταξύ 7% και 8% πιο κάτω από αυτό που βλέπουμε σε άλλες κράτη-μέλη της ΕΕ", ανέφερε

Επισήμανε δε την ανάγκη να ενισχυθούν οι ελληνικές εξαγωγές, αλλά και να ισορροπήσουν, καθώς αυτή τη στιγμή δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο τομέα των υπηρεσιών.

Τόνισε ακόμη ως ένα από τα μεγάλα προβλήματα για την Ελλάδα το θέμα των κόκκινων δανείων που θα πρέπει να λυθεί άμεσα για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί κανονικά η πραγματική οικονομία.

Το νέο σχέδιο προσφέρει τους πόρους για να κλείσει αυτό το επενδυτικό κενό. Το ευρωπαϊκό εξάμηνο θα είναι το όχημα μέσα στο οποίο επόμενα χρόνια θα υλοποιείται το σχέδιο ανάκαμψης, είπε. Επίσης έκανε ειδική μνεία στο θέμα των κόκκινων δανείων και ανέλυσε τους τομείς παρέμβασης για την πράσινη και για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Ξεκαθάρισε τέλος ότι η παρακολούθηση της προόδου των στόχων που θα έχουν δεσμευτεί τα κράτη μέλη μέσω του ταμείου ανάκαμψης θα γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ο Γενικός διευθυντής της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ κ. Μάρτιν Φερβέυ τόνισε σε άλλο πάνελ της εκδήλωσης ότι οι στόχοι θα πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τις ειδικές παρατηρήσεις για κάθε χώρας. Με αυτό το δεδομένο το πρόγραμμα που θα πρέπει να υποβάλει η Ελλάδα θα είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές παρατηρήσεις που γίνονται για την χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.