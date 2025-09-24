Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Διεθνής διάκριση για τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων με πιστοποίηση AACSB

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έλαβε την κορυφαία πιστοποίηση AACSB και ανήκει στο παγκόσμιο club αριστείας της επιχειρηματικής εκπαίδευσης.

Μια σπουδαία διεθνής αναγνώριση ήρθε να επιβεβαιώσει την ποιότητα, το όραμα και τον στρατηγικό προσανατολισμό της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία απέκτησε πρόσφατα την πολυπόθητη πιστοποίηση από τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Πρόκειται για μία διάκριση που κατατάσσει τη Σχολή στο κορυφαίο 6% των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως, αναγνωρίζοντας την προσήλωσή της στα υψηλότερα πρότυπα στον στρατηγικό σχεδιασμό, την ακαδημαϊκή ποιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Η πιστοποίηση AACSB δεν αποτελεί απλώς σήμα ποιότητας· είναι μία επιβεβαίωση ότι η Σχολή πληροί αυστηρά κριτήρια σε κρίσιμους τομείς, από την ακαδημαϊκή διάρθρωση και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, μέχρι τον πραγματικό αντίκτυπο των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Διεθνής ακτινοβολία αλλά και ισχυρή τοπική παρουσία

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι μία από τις μόλις δύο σχολές σε Ελλάδα και Κύπρο που φέρουν την πιστοποίηση AACSB – και η μοναδική που θα λειτουργεί στην Ελλάδα το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Μέσω του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής έδρας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη χώρα μας, η Σχολή αποκτά φυσική παρουσία στην Ελλάδα, διευρύνοντας τις ευκαιρίες πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση για Έλληνες και διεθνείς φοιτητές.

Το UNIC Athens, που έχει ήδη λάβει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2025, σε μια υπερσύγχρονη πανεπιστημιούπολη στην περιοχή του Ελληνικού. Στόχος είναι η προσφορά μιας σύγχρονης, πολυπολιτισμικής φοιτητικής εμπειρίας, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την ακαδημαϊκή αριστεία, την καινοτομία και τη διεθνή προοπτική.

Σπουδές με αναγνώριση, εξέλιξη και προοπτική

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής τελούν υπό αξιολόγηση και αναμένουν την επίσημη πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναμένεται έγκριση για τα προπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Διοίκησης Μάρκετινγκ. Επιπλέον, στόχος είναι να πιστοποιηθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA, με σκοπό την έναρξή του το 2026.

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη για τη σύνδεση θεωρητικής γνώσης και πρακτικής εφαρμογής, προσφέροντας στους φοιτητές τα εφόδια για να προχωρήσουν δυναμικά στον διεθνή επαγγελματικό στίβο. Οι απόφοιτοι της Σχολής διακρίνονται για την υψηλή απορρόφησή τους από την αγορά, με ποσοστό εργοδότησης που αγγίζει το 93,9% εντός 18 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Παράλληλα, η Σχολή στελεχώνεται από διακεκριμένο διδακτικό προσωπικό με πλούσιο ερευνητικό έργο και διεθνείς δημοσιεύσεις, ενώ διαθέτει μια παγκόσμια φοιτητική κοινότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών – προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό – και ένα διευρυμένο δίκτυο αποφοίτων που καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Καταξίωση με αριθμούς

Η διεθνής εμβέλεια και ο αντίκτυπος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ενισχύονται και από τις κατατάξεις του σε διεθνείς δείκτες αριστείας.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025 , στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται ανάμεσα στα 176-200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, 40ό στην Ε.Ε. και 1ο σε Ελλάδα και Κύπρο.

, στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται ανάμεσα στα 176-200 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, 40ό στην Ε.Ε. και 1ο σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην κατάταξη ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2024 , βρίσκεται στις θέσεις 151-200 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

, βρίσκεται στις θέσεις 151-200 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Επιπλέον, στο γενικό THE World University Rankings 2025 , το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Πρωτοπόρα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει επενδύσει συστηματικά στην καινοτομία και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και στις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Εκτός από τα παραδοσιακά πεδία όπως Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Τουρισμός και Διοίκηση Φιλοξενίας, η Σχολή έχει ηγετική θέση σε ανερχόμενους τομείς, όπως:

Blockchain και Ψηφιακά Νομίσματα – με το πρώτο παγκοσμίως αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στον τομέα, που έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 140.000 φοιτητές.

– με το πρώτο παγκοσμίως αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στον τομέα, που έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 140.000 φοιτητές. Metaverse – με το πρώτο διεθνώς μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην κατεύθυνση αυτή.

– με το πρώτο διεθνώς μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην κατεύθυνση αυτή. Διοίκηση Αθλητισμού και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, καλύπτοντας κρίσιμες και αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ένα πανεπιστήμιο με διεθνή προσανατολισμό

Με περισσότερους από 11.500 φοιτητές από 100+ χώρες και πάνω από 100 προγράμματα σπουδών, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ανώτατης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με ισχυρό ερευνητικό αποτύπωμα και συνεχή παρουσία στην παγκόσμια ακαδημαϊκή σκηνή.

Η ίδρυση του UNIC Athens και η διεθνής πιστοποίηση AACSB σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και προσφοράς στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ευρύτερο διεθνή χώρο.