8η Μάρτη: Πρόσωπο της ημέρας η Κατερίνα Σακελαροπούλου

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ως η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αναμένεται να κάνει ιδιαίτερα αισθητή της παρουσία της σήμερα 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Με ενδιαφέρον μάλιστα αναμένεται λόγω της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, η παρέμβαση που θα πραγματοποιήσει στην Βουλή.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατία θα απευθύνει μήνυμα σήμερα στις 18.00 το απόγευμα στις κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την «Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών». Με ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση της Κατερίνας Σακελαροπούλου στην τρέχουσα επικαιρότητα και στην επίδραση που θα έχει η ανάπτυξη του κινήματος #metoo και στην Ελλάδα μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου αλλά και τις εξελίξεις που υπήρξαν σχετικά με την υπόθεση Λιγνάδη. Στην ίδια συνεδρίαση θα υπάρξουν τοποθετήσει εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Νωρίτερα η Κατερίνα Σακελαροπούλου θα έχει διαδικτυακή επικοινωνία με μαθήτριες και μαθητές επτά σχολείων από όλη την Ελλάδα με θέμα "Πως βλέπουν τον ρόλο της γυναίκας μέσα από τον περίγυρό τους. Από το σχολείο, τις παρέες τους, την οικογένειά τους" η οποία θα γίνει στις 10.00 το πρώι. Επίσης στις 16.00 θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή ομιλία στην εκδήλωση με θέμα "Women in the Era of the Pandemic", που διοργανώνει το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το γυναικείο ζήτημα και η κυβέρνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχει πολλάκις προβληθεί ως έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ισότητας η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη μιας γυναίκας στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Τεκμήριο αποτελούν οι δηλώσεις που είχε κάνει λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Κ.Σακελαροπούλο από την Βουλή στην διεθνούς κύρους ιστοσελίδα Politico. Είχε τότε επισημάνει πως «μόλις εκλέξαμε την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας», τονίζοντας πως «στόχος μου ήταν να επιλέξω ένα πρόσωπο που συμβολίζει την ενότητα της χώρας και, δεύτερον, να καταστήσω απολύτως σαφές ότι προχωράμε σε μια νέα εποχή». Μάλιστα είχε παραδεχθεί ότι στην –τότε- σύνθεση της κυβέρνησης υπήρχε υπο-εκπροσώπηση των γυναικών δηλώνοντας πως θα υπάρξουν αλλαγές στον επόμενο ανασχηματισμό. Κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε πάντως στην πράξη.

Να θυμίσουμε παράλληλα ότι το ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών, είχε αποτελέσει ένα είδος …ψυχρολουσίας για την νέο-εκλεγείσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2019. Συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε «στριμωχθεί» στην συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή HardTalk του BBC με την δημοσιογράφο Ζεινάμπ Μπαντάουι να ρωτά «γιατί δεν υπουργοποιήσατε περισσότερες γυναίκες; Ανάμεσα στους 22 υπουργούς μόλις οι δύο είναι γυναίκες» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως «δυστυχώς δεν υπάρχουν τόσες γυναίκες που θα ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν με την πολιτική»,

Ζητήματα ισότητας και στην Βουλή

Αξίζει πάντως να επισημανθεί πως το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», δηλαδή η δομική και συστημική ανισότητα που επιβάλει την μειοψηφική παρουσία των γυναικών στις θέσεις ευθύνης, καταγράφεται και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Την ενδιαφέρουσα αυτή επισήμανση είχε κάνει στην ειδική αναφορά που είχε γίνει στο κοινοβούλιο για την περσινή επέτειο της 8ης Μάρτη η προεδρεύουσα στην συνεδρίαση της Βουλής, Σοφιά Σακοράφα. Είχε αναφερθεί στη μειοψηφία των γυναικών στους 300 αιρετούς του κοινοβουλίου . Επίσης στο ότι ακόμη και στο προσωπικό της Βουλής οι γυναίκες αποτελούν μειοψηφία στις θέσεις ευθύνης παρά το γεγονός ότι πλειοψηφούν στους υπαλλήλους της Βουλής.

Παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πριν κλείσουμε αυτήν τη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε για στατιστικούς λόγους να αναφέρω ότι εδώ, στον ναό του Κοινοβουλίου, της δημοκρατίας ανάμεσα σε τριακόσιους Βουλευτές, οι γυναίκες είναι εξήντα πέντε, οι άντρες είναι διακόσιοι τριάντα πέντε, στον αριθμό των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου το 58% είναι γυναίκες και 42% είναι άνδρες, και στους υπαλλήλους σε θέση ευθύνης το 45% είναι γυναίκες και το 55% είναι άντρες. Θα ήθελα λοιπόν, εδώ να πω ότι είναι στο χέρι μας, στα χέρια όλων των γυναικών καταρχήν να πείσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά να αγωνιζόμαστε περισσότερο για να αναλάβουμε μεγαλύτερες και περισσότερες θέσεις ευθύνης».

