Αυτά που λείπουν για να επιτευχθεί συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς είναι πολλά και σημαντικά

Για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς χρειάζεται να διανυθεί ακόμη αρκετή απόσταση.

Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα σύμφωνα με τα οποία η επικείμενη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επισημοποίησή της, οι πληροφορίες δεν φαίνεται να δικαιώνουν αυτή την αίσθηση.

Στην Πατησίων εκτιμούν ότι χρειάζονται ακόμα αρκετά βήματα έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία η οποία πάντως, όπως τονίζουν πηγές, δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο τους δύο σχηματισμούς.

Ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο θα επιχειρήσει να δώσει μία απάντηση στην κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας συγκροτώντας ένα πόλο που θα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορεί, ας πούμε, να μην έχει οικολογικό αποτύπωμα.

Προφανώς, η παρουσία του κόμματος του Πέτρου Κόκκαλη στη σύμπραξη, καθίσταται για πολλούς αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον, ιδιαίτερα χρήσιμη.

Το ίδιο συμβαίνει και με ενδεχόμενη παρουσία σοσιαλδημοκρατών που σχετίζονταν ή σχετίζονται με το ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουν στο εγχείρημα ιδεολογικό βάθος και πλάτος, ιδιότητες που επίσης θεωρούνται από πολλούς πολύ σημαντικές για την επιτυχία του εγχειρήματος και το εύρος της πολιτικής του απεύθυνσης.

Εκτός όμως όλων των προηγούμενων, απουσιάζει, προσώρας, ο προγραμματικός διάλογος ο οποίος, όπως γίνεται κατανοητό, είναι απολύτως απαραίτητος για να υπάρξει, τελικά, μία κοινή πολιτική πλατφόρμα.

Κατά την εκτίμηση της Πατησίων, αυτού του είδους ο διάλογος θα πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σ’ αυτό της ηγεσίας με στόχο να ανιχνευθούν έγκαιρα οι κοινοί τόποι, οι συγκλίσεις αλλά και οι διαφωνίες.