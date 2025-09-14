Αντώνης Σαμαράς: Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο της κόρης του, Λένας

Στο Α΄ Νεκροταφείο τελέστηκε το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά, που έφυγε πρόωρα σε ηλικία 34 ετών.

Στο Α΄ Νεκροταφείο τελέστηκε το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε φτάσει στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο, ενώ πλήθος κόσμου τούς πλησίασε για να τους συλλυπηθεί.

Στο μνημόσυνο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Άντζελα Γκερέκου και άλλες προσωπικότητες.

EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

