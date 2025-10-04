Δούκας: Μονόδρομος η διαγραφή αν εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Δούκας: Μονόδρομος η διαγραφή αν εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΔιαβάζεται σε 2'
Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Νίκο Μπουνάκη.
- 04 Οκτωβρίου 2025 17:35
Tη διαγραφή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, εάν ισχύουν τα περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του στο Χ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κάθαρση στην πράξη».
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει πως η διαγραφή είναι ο μόνος δρόμος εάν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, με φόντο τις δηλώσεις του πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και νυν αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Νίκου Μπουνάκη.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:
«Κάθαρση στην πράξη.
Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.
Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.
Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.
Αυτούς της ΝΔ».