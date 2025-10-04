Δούκας: Μονόδρομος η διαγραφή αν εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Νίκο Μπουνάκη.

Tη διαγραφή του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, εάν ισχύουν τα περί εμπλοκής του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά ο Χάρης Δούκας με ανάρτηση του στο Χ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κάθαρση στην πράξη».

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Αθηναίων τονίζει πως η διαγραφή είναι ο μόνος δρόμος εάν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, με φόντο τις δηλώσεις του πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και νυν αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Νίκου Μπουνάκη.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Κάθαρση στην πράξη.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη.

Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή.

Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου.

Αυτούς της ΝΔ».