Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Η Σύλβα Ακρίτα στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη

Την στήριξή της στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ενόψει του κυριακάτικου (05/12) πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών, εξέφρασε η Σύλβα Ακρίτα.
Η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτησή της στο facebook τονίζει: "ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΣΕ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ!
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ !
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ - ΣΧΕΔΟΝ - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ !
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΡΕΙΣ !
ΕΠΕΙΔΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ, ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΥΝΕΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕ ΗΘΟΣ !
ΨΗΦΙΖΩ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ !".
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