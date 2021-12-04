Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Η Σύλβα Ακρίτα στηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η Σύλβα Ακρίτα
Η Σύλβα Ακρίτα ΣΥΛΒΑ ΑΚΡΙΤΑ/FACEBOOK

Η πρώτη γυναίκα βουλευτής της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, Σύλβα Ακρίτα εξέφρασε την στήριξή της στον Νίκο Ανδρουλάκη ενόψει του πρώτου γύρου των εκλογών στο ΚΙΝΑΛ, την Κυριακή.

news247

Την στήριξή της στον Νίκο Ανδρουλάκη για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ενόψει του κυριακάτικου (05/12) πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών, εξέφρασε η Σύλβα Ακρίτα.

Η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτησή της στο facebook τονίζει: "ΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΠΕΝΘΗΣΕ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ!

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ !

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΟΛΟΙ - ΣΧΕΔΟΝ - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ !

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΤΡΕΙΣ !

ΕΠΕΙΔΗ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ, ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΣΥΝΕΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕ ΗΘΟΣ !

ΨΗΦΙΖΩ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ !".

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