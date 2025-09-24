Ερντογάν και Τραμπ έφεραν σε αμηχανία την κυβέρνηση

Η αναβολή και τελικά ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν έδωσε αφορμή για κριτική από την αντιπολίτευση. Ενώ το σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ για την Ελλάδα και το μεταναστευτικό αναμένεται να δώσει τροφή σε δεξιά κόμματα.

Σε αμηχανία φέρνει την κυβέρνηση το γεγονός ότι χθες, Τρίτη, η τουρκική πλευρά ζήτησε αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε και την Ελλάδα ως αρνητικό παράδειγμα στο μεταναστευτικό.

Η αναβολή (και τελικά ακύρωση) της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν πέντε ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού έδωσε αφορμή στα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύσουν φαρμακερά βέλη κατά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Αν και ο λόγος που επικαλέστηκε η Τουρκία για την αναβολή δεν ήταν εμφανώς προσχηματικός, αλλά σοβαρός, δεδομένου ότι ο Τραμπ κάλεσε και τον Ερντογάν σε συνάντηση με τους ηγέτες μουσουλμανικών και αραβικών χωρών, με θέμα την “επόμενη ημέρα” στη Γάζα.

Τελικά βέβαια η συνάντηση ακυρώνεται εκ των πραγμάτων οριστικά, γεγονός που αναμένεται να αποτελέσει αφορμή για νέο γύρο αντιπαράθεσης κυβέρνησης- αντιπολίτευσης.

Πυρ εκ δεξιών και εξ αριστερών

Ήδη το βράδυ της Τρίτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε (Action24) “δείγμα ερασιτεχνισμού” την αναβολή μίας συνάντησης που είχε ανακοινωθεί από την περασμένη Πέμπτη “μετά βαϊων και κλάδων”. Ενώ σχολίασε: “Δεν βλέπω ούτε τα ‘ήρεμα νερά’, ούτε βλέπω έναν ‘απομονωμένο’ Ερντογάν, όταν συναντά τον κ.Τραμπ αυτές τις ημέρες”.

Για περιθωριοποίηση της Ελλάδας και “τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης” έκανε λόγο η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Το ΚΚΕ εκτίμησε ότι η αναβολή της συνάντησης “παραπέμπει σε διπλωματική επίδειξη δύναμης εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς και δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τραμπ-Ερντογάν”.

Ενώ εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός είναι ανεπιθύμητος και από τον Τραμπ και από τον Ερντογάν, κάνοντας λόγο για πλήρη απαξία.

Η γραμμή άμυνας του Μαξίμου στην κριτική εκ δεξιών

Η κριτική εκ δεξιών ήταν που κυρίως προβλημάτισε το Μαξίμου, δεδομένου άλλωστε ότι ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας χθες στο ΟΝΕ έσπευσε να απαντήσει “στα κόμματα της άκρας δεξιάς που μας λένε ότι δεν συνομιλούμε με τον πειρατή”. Βέβαια τη δήλωση αυτή έχει κάνει ως γνωστόν ο κ.Σαμαράς, προτού μάλιστα διαγραφεί από τη ΝΔ.

Ο κ.Μαρινάκης έσπευσε επίσης να χαράξει και τη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης στην οριστική ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν. “Έστω ότι η Τουρκία ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση, οι θέσεις μας, ενοχλούν;”, διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα έθετε στον Τούρκο πρόεδρο ζήτημα άρσης του casus belli ως προυποθεση ένταξης της Τουρκίας στο SAFE.

Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν παρελκυστική η αναβολή και πραγματικός στόχος της Άγκυρας ήταν να βρεθεί μία δικαιολογία ακύρωσης, τονίζοντας ότι αυτό θα αποτελούσε μία απρεπέστατη κίνηση απέναντι της χώρας μας.

Η τελική πράξη του δράματος με τη συνάντηση που τελικά δεν θα γίνει

Τελικά αργά τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανώτατη κυβερνητική πηγή εκτιμούσε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός έχει βαρύ πρόγραμμα σήμερα και ο Τούρκος πρόεδρος θα αναχωρήσει για Ουάσινγκτον όπου θα γίνει δεκτός αύριο Πέμπτη από τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Η ίδια ανώτατη πηγή πάντως επιχειρούσε να υποβαθμίσει τη σημασία της διαφαινόμενης οριστικής ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν για την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου. “Θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή” έλεγε και προσέθετε με νόημα για να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης για τη συνέχιση του διαλόγου στην Άγκυρα: “Εξάλλου, ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.”

Περίεργες διαρροές και απειλές Ερντογάν

Σημειωτέον ότι η τουρκική εφημερίδα Millyet έριχε στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος δεν είχε να κάνει με τη συμμετοχή Ερντογάν στη διάσκεψη υπό Τραμπ για τη Γάζα.

Αλλά, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, διότι η τουρκική πλευρά ενοχλήθηκε επειδή η Αθήνα έσπευσε να ανακοινώσει πρόωρα το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ υποτίθεται είχε συμφωνηθεί να γίνει πρώτα συνάντηση και να δημοσιοποιηθεί εκ των υστέρων.

Στον ισχυρισμό αυτό απάντησε επίσης χθες το βράδυ ανώτατη κυβερνητική πηγή. “Κατα την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει”, ανέφερε ειδικότερα και πρόσθεσε: “Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.”

Εν τω μεταξύ, αφού είχε αναβληθεί η συνάντηση με Μητσοτάκη, ο κ.Ερντογάν μίλησε στη ΓΣ του ΟΗΕ, προκαλώντας και απειλώντας ξανά. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε ξανά αναγνώριση του ψευδοκράτους, μίλησε για “λύση δύο κρατών” στην Κύπρο και προειδοποίησε ότι “δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ στην Ανατολική Μεσόγειο”.

Την ίδια στιγμή, ο κ.Μητσοτάκης συναντιόνταν με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο εξέφρασαν την προσήλωση Ελλάδας- Κύπρου στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector), για το οποιο πάντως έχει σημειωθεί “βραχυκύκλωμα” μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, εν μέσω των απειλών της Τουρκίας.

Τι καίει τον Ερντογάν

Είναι βέβαια προφανές ότι εάν πραγματοποιείτο τελικά σήμερα συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, θα έπρεπε ο πρωθυπουργός να απαντήσει καταλλήλως στις απειλές του Τούρκου προέδρου.

Φαίνεται επίσης ότι ο Ερντογάν… δεν καιγόταν ιδιαίτερα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κ.Μητσοτάκη, η οποία υπενθυμίζεται ότι είχε κανονιστεί και ανακοινωθεί την περασμένη Πέμπτη. Πολλώ δε μάλλον που προτεραιότητα του “σουλτάνου” είναι η συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ κατ ίδιαν την Πέμπτη, κατά την οποία θα ζητήσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35.

Και ο Ερντογάν δεν θέλει να πάει σε αυτή τη συνάντηση σε αρνητικό κλίμα, αντίθετα θέλει να δείχνει ότι η Τουρκία δεν δημιουργεί προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο αλλά κλείνει μέτωπα. Αλλά σε μία συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό εκ των πραγμάτων θα φαινόταν πως αυτό δεν ισχύει.

Το παραλήρημα Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό και οι αναφορές στην Ελλάδα

Βούτυρο στο ψωμί της ακραίας δεξιάς κριτικής στην κυβέρνηση αναμένεται επίσης να αποτελέσει για Σαμαρά, Βελόπουλο, Λατινοπούλου η αναφορά Τραμπ και στην Ελλάδα σε σχέση με το μεταναστευτικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στη ΓΣ του ΟΗΕ ότι «σχεδόν το 50% των φυλακισμένων στις γερμανικές φυλακές ήταν ξένοι υπήκοοι ή μετανάστες, στην Αυστρία το 53% των ανθρώπων στη φυλακή ήταν από ανθρώπους που δεν ήταν από το μέρος που βρίσκονται, στην Ελλάδα το ποσοστό ήταν 54% και στην όμορφη Ελβετία 72%».

Και πρόσθεσε απευθυνόμενος στις χώρες της Ευρώπης: “Ήρθε η ώρα να τελειώσετε το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Πρέπει να το τελειώσετε τώρα. Οι χώρες σας πηγαίνουν στην κόλαση”. Ενώ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν με τις απελάσεις να σταματήσουν τις μεταναστευτικές ροές.

Ανεξαρτήτως του εάν τα νούμερα που επικαλέστηκε ο Τραμπ ισχύουν, το γεγονός ότι η ρητορική του ουσιαστικά υποστηρίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν αποτύχει στο μεταναστευτικό, οπωσδήποτε φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

Δεδομένου άλλωστε ότι εκ δεξιών δέχεται βέλη για τη μεταναστευτική της πολιτική, παρά τη σκληρή γραμμή με Πλεύρη. Αλλά και ότι και στο εσωτερικό της ΝΔ υπάρχουν ουκ ολίγοι θαυμαστές του Τραμπ. Με τη διακυβέρνηση του οποίου η Αθήνα θέλει απεγνωσμένα να ξαναχτίσει γέφυρες.