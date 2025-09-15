Φάμελλος για Κουγιουμτσίδη: “Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους”

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου για την τεράστια επιτυχία του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης στην Κροατία.

“Θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κιουγιουμτσίδη, που σε ηλικία μόλις 23 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.

Τα νιάτα της Ελλάδας συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους!

Η επιτυχία του αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά, όταν έχει πίστη στις δυνάμεις της, επιμονή και αφοσίωση.

Συγχαρητήρια Γιώργο! Το μέλλον σου ανήκει”, έγραψε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.