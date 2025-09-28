Φάμελλος για Στέφανο Ντούσκο: “Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια”

Το συγχαρητήριο μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο στη Σαγκάη.

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος συνεχάρη τον Στέφανο Ντούσκο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σαγκάη.

«Η επιτυχία του μας γεμίζει χαρά και περηφάνια και δείχνει σε όλους ότι τα όνειρα κατακτώνται με αφοσίωση και επιμονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε επίσης ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει έμπρακτα όλους τους αθλητές, παρέχοντάς τους τις υποδομές και τις συνθήκες που χρειάζονται, ώστε να συνεχίσουν να φέρνουν διεθνείς διακρίσεις και συγκινήσεις.

Ο Στέφανος Ντούσκος, «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην ελίτ της παγκόσμιας κωπηλασίας και προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο μετάλλιο στη συλλογή του.