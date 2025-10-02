Global Sumud Flotilla: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στην πειρατεία του Ισραήλ

“Δεν ξέρουμε εάν ήταν σε διεθνή ύδατα ο στόλος για τη Γάζα όταν αναχαιτίστηκε”, υποστήριξε ο Π. Μαρινάκης, υιοθετώντας το αφήγημα του Ισραήλ, επικαλούμενος ότι το ΥΠΕΞ έχει προβεί ήδη σε διαβήματα για τους Έλληνες πολίτες που κρατούνται.

Το Ισραήλ προέβη σε μία παράνομη – πειρατική ουσιαστικά – ενέργεια αναχαιτίζοντας, σύμφωνα με καταγγελίες, τα πλοία του στόλου για τη Γάζα Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, αλλά η Αθήνα κλείνει τα μάτια.

Παρότι η Ελλάδα ως χώρα επικαλείται και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, η κυβέρνηση αποφεύγει να διαμαρτυρηθεί στο Ισραήλ. Σπεύδει μάλιστα να υιοθετήσει όσα υποστηρίζει το Ισραήλ, ότι δηλαδή η αναχαίτιση δεν πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα. Και προσπερνά φυσικά την ουσία του θέματος, δηλαδή ότι εμποδίστηκε η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου -σύμφωνα με τον ΟΗΕ και όχι κάποια ΜΚΟ- πραγματοποιείται γενοκτονία.

Ο δε κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, καλύφθηκε πίσω από την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα εάν μπορεί το Ισραήλ ή οποιαδήποτε χώρα να συλλαμβάνει Έλληνες πολίτες σε διεθνή ύδατα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι από χθες έχει γίνει σχετικό διάβημα από το ΥΠΕΞ στην ισραηλινή πλευρά και ότι η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ μεταβαίνει στο σημείο όπου κρατούνται οι Έλληνες πολίτες μέλη του στόλου για τη Γάζα. “Προφανώς είμαστε πάνω από το θέμα. Έχει μεγάλη αξία για εμάς. Δε χρειάζεται να προσθέσω κάτι περισσότερο, από τη στιγμή που έχει τοποθετηθεί το ΥΠΕΞ” κατέληξε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει τη μεγαλύτερη δυνατή μέριμνα για τους Έλληνες πολίτες.

Ερωτηθείς εάν αντίστοιχα το Ελληνικό Λιμενικό θα προέβαινε σε τέτοιες ενέργειες σε διεθνή ύδατα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: “Δεν έχουμε ακριβείς λεπτομέρειες για το εάν ήταν διεθνή ύδατα” και πρόσθεσε: “Το Ελληνικό Λιμενικό έχει αποδείξει ότι πάντα δρα σεβόμενο κάθε λέξη του διεθνούς δικαίου. Το να συγκρίνω τη δράση του Ελληνικού Λιμενικού με μία υπόθεση τις ακριβείς λεπτομέρειες της οποίας δε γνωρίζει κανείς, είναι άστοχο. Απομένει να ολοκληρωθούν οι δέουσες διαδικασίες όπως τις έχει περιγράψει το ΥΠΕΞ”.

Υποστήριξε δε ότι δεν αποφεύγει να πει κακή ή καλή κουβέντα για το Ισραήλ, αλλά επικαλέστηκε την κρισιμότητα των καταστάσεων, τονίζοντας ότι το σοβαρό αυτό θέμα διαχειρίζεται το ΥΠΕΞ.

ΥΠΕΞ: Καλά στην υγεία τους οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla- Δεν ασκήθηκε βία

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα το ΥΠΕΞ με ανακοίνωση του ανέφερε:

“Οι 27 Έλληνες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», με κατεύθυνση προς την εμπόλεμη περιοχή της Γάζας, είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τα πλοία του στολίσκου καταπλέουν, συνοδεία ισραηλινών πλοίων, με ασφάλεια, στο λιμάνι του Ashdod και θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής και απέλασης των επιβαινόντων.

Η Πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στον χώρο, όπου βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των οποίων συμμετέχουν στην αποστολή και βρίσκονται στο Ισραήλ, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες προς το Ισραήλ και θα παρασχεθεί προξενική συνδρομή.”

Ο Γεραπετρίτης μιλά για “συνοδεία των πλοίων” προς το Ισραήλ

Εν τω μεταξύ ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στο 11ο Συνέδριο Διεθνούς Ναυτικού Δικαίου, σημείωσε ότι τη δεδομένη στιγμή 39 πλοία του στόλου για τη Γάζα κατευθύνονται προς το λιμάνι του Ασντόντ. Τόνισε ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και ότι δεν έχει ασκηθεί βία. Ενώ επικαλέστηκε πως: “Δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί απολύτως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η συνοδεία των πλοίων προς το Ισραήλ”.

Είπε επίσης: “Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη συνθετότητα του εγχειρήματος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που κατευθύνθηκε προς μια εμπόλεμη περιοχή. Εμείς ήδη προληπτικά στο υπουργείο Εξωτερικών είχαμε μεριμνήσει με διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που επιβαίνουν στα πλοία. Έγινε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ισραηλινή πλευρά θα διασφαλίσει απολύτως όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών και βεβαίως την παροχή προξενικής συνδρομής”.