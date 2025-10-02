Κακλαμάνης: Από αύριο η επιστροφή των 27 Ελλήνων του Global Sumud Flotilla

Θα καθυστερήσει ο επαναπατρισμός των μελών της ελληνικής επιστολής των πλοίων του Global Sumud Flotilla. Η ενημέρωση από τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Από αύριο θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα των μελών των ελληνικών πληρωμάτων των σκαφών του Global Sumud Flotilla μετά την επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, καθ’ οδόν για τη Γάζα.

Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι οι «27» οδεύουν προς λιμάνι του Νοτίου Ισραήλ, και λόγω της θρησκευτικής εορτής των Ισραηλινών ο επαναπατρισμός τους θα καθυστερήσει.

«Επειδή, όπως ξέρετε, στο καράβι βρίσκεται η (βουλευτής της Νέας Αριστεράς) κα Πέρκα, επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο οδεύει προς το λιμάνι του νότιου Ισραήλ, όπου θα φτάσει σε λίγο. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει πάρει εντολή μόλις φτάσει το καράβι να πάει και να επιληφθεί τα της μεταφοράς των 27 Ελλήνων στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα γίνει σήμερα γιατί στο Ισραήλ έχουν τη θρησκευτική εορτή τους και επομένως η διαδικασία θα αρχίσει από αύριο», είπε στους δημοσιογράφους ο κ. Κακλαμάνης.