ΚΚΕ για τις φωτιές: Η κυβέρνηση σε όλα τα ζητήματα αναζητά “αυτοφωράκηδες”

Για τις ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση αναφορικά με το κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έκανε λόγο του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι “δεν προκαλεί καμία έκπληξη” η εμπλοκή του κακοσυντηρημένου δικτύου στην πυρκαγιά, καθώς το ίδιο το κόμμα είχε τονίσει, μέσα από κοινοβουλευτική παρέμβαση, την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας και την επικινδυνότητα του δικτύου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Η είδηση ότι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, μια ακόμη, σχετίζεται με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ δεν προξενεί καμία έκπληξη. Το ΚΚΕ με κοινοβουλευτική παρέμβασή του, από τις 21 Ιουλίου, είχε αναδείξει ότι δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η προσπάθεια, συνεπώς, να φορτωθεί η ευθύνη μόνο σε κάποιους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ δεν «ξεπλένει» τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που σε όλα τα ζητήματα αναζητά τους “αυτοφωρακηδες” για να μείνει στο απυρόβλητο η πολιτική της».