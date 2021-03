Μητσοτάκης για Πράσινο Πιστοποιητικό: "Η Ευρώπη προχωράει μπροστά με την πρότασή μας"

«Η Ευρώπη προχωράει μπροστά με την πρότασή μας. Η εισαγωγή ενός Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού είναι σε καλό δρόμο για εφαρμογή. Αυτή είναι μία απόφαση η οποία θα διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση των πολιτών και θα βοηθήσει στην ενίσχυση του τουρισμού και των οικονομιών που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό αυτόν», έγραψε (στα αγγλικά) ο Κ. Μητσοτάκης στο twitter, κάνοντας retweet την ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Η πρωτότυπη ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it».

