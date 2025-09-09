Μητσοτάκης: Η μείωση φόρων θα έχει και συνέχεια 

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον ΠτΔ και τόνισε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι αποτέλεσμα μίας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που θα έχει βάθος και συνέχεια. Το μήνυμα Τασούλα για πολιτική σταθερότητα

Το πακέτο της ΔΕΘ προέβαλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει το δημοσιονομικό χώρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με ένα διαφορετικό τρόπο. Έκανε λόγο για μία τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση και στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη ελάφρυνση των οικογενειών ανάλογα με τον αριθμό παιδιών.

Αναφέρθηκε επίσης στις στοχευμένες παρεμβάσεις για τους νέους, με το μηδενισμό φόρου για τους κάτω των 25 ετών με πάνω από 20.000 ευρώ εισόδημα και τη μείωση του συντελεστή για τους 25-30 ετών. Αλλά και για τις πρωτοβουλίες στήριξης των χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους, σημειώνοντας ότι στόχος είναι “να κρατήσουμε τους πολίτες στην περιφέρεια και να ενθαρρύνουμε περισσότερους να κατοικήσουν στην περιφέρεια αντί για τα αστικά κέντρα”.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επίσης σημαντική την παρέμβαση για μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.

“Είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μειώνουμε φόρους. Αυτό είναι αποτέλεσμα μίας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που θα έχει βάθος και συνέχεια”, δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός, προαναγγέλλοντας εμμέσως πλην σαφώς και άλλες ανακοινώσεις σε βάθος χρόνου.

Άλλωστε οι αυξήσεις στο εισόδημα των μισθωτών ως αποτέλεσμα της μείωσης της φορολογίας κατά 2% θα φανούν από τον Ιανουάριο του 2026. Ενώ από το Νοέμβριο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα 1,5 δισ ευρώ που είχαν ανακοινωθεί την άνοιξη, για ενοικιαστές και συνταξιούχους.

Η αναφορά Τασούλα στις εκλογές του… 1952 και στην πολιτική σταθερότητα

Από την πλευρά του ο κ. Τασούλας εκτίμησε ότι ήταν ανάγκη για μέτρα ανακουφιστικά, για οικογένειες, συνταξιούχους, πολύτεκνους και ακριτικά νησιά.

“Ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Τα εργαλεία αντιμετώπισης της πρέπει να είναι σταθερά και μόνιμα, να αντέχουν στη διάρκεια του χρόνου” πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικροτώντας την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε μάλιστα στη σημερινή επέτειο των εκλογών του 1950 που δεν είχαν δώσει αυτοδυναμία, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας άρχισε μετά τις εκλογές του 1952 “οπότε και είχαμε αυτοδύναμες κυβερνήσεις και η Ελλάδα ξέφυγε από τη μοίρα της ψωροκώσταινας”.

Συμπέρανε επομένως ότι δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η πολιτική σταθερότητα, κρίσιμος παράγοντας.

“Η πολιτική σταθερότητα είναι και αξίωση συνταγματικής περιωπής”, σημείωσε επίσης ο κ. Τασούλας, αναφέροντας ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να διαλύσει τη Βουλή, εάν καταψηφίσουν δύο κυβερνήσεις και δεν διασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα.

“Το κυριότερο είναι ότι τα μέτρα αυτά προέρχονται από τις δυνατότητες μας και όχι την επιθυμία μας να γίνουμε αρεστοί με κίνδυνο να μπούμε σε περιπέτεια”, δήλωσε επίσης ο κ. Τασούλας, επικροτώντας ευθέως την πολιτική της κυβέρνησης και το πακέτο της ΔΕΘ.

Υπογράμμισε άλλωστε την ανάγκη μέρος του πλεονάσματος να πάει στην εξόφληση του χρέους, που “μπορεί να μην έχει σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά έχει με την εικόνα χώρας και τις επενδύσεις”, όπως τόνισε.