Νέος γραμματέας ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

Το σκεπτικό της απόφασης Μητσοτάκη για την επιλογή του βουλευτή Λάρισας της ΝΔ ως διαδόχου του αείμνηστου Βεσυρόπουλου. Η ΚΟ της ΝΔ θα συνεδριάσει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η ΚΟ της ΝΔ θα συνεδριάσει υπό τον κ.Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαρακόπουλος θα διαδεχθεί τον αείμνηστο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Τον κ.Χαρακόπουλο φέρεται να πρότεινε για τη θέση αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Το σκεπτικό, το οποίο υιοθέτησε εν τέλει ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο πρωθυπουργός θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα στους δυσαρεστημένους και διαφωνούντες εντός της ΝΔ. Σημειωτέον ότι ο κ. Χαρακόπουλος ήταν μεταξύ των 11 βουλευτών που είχαν καταθέσει πέρυσι την ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια, εγκαινιάζοντας ένα κύκλο κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων των γαλάζιων διαφωνούντων. Προφανώς δε, έτσι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ “εξουδετερώνει” έναν ακόμη πόλο αντιρρήσεων.

Το προφίλ του “Μάχιμου Μάξιμου”

Ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ είχε προ πολλού καταγγείλει αδιαφάνεια σε επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εξεταστική για τον οποίο ξεκινά τις εργασίες της τη Δευτέρα. Με καραμανλική πολιτική καταγωγή, αλλά και καλές σχέσεις με το σαμαρικό στρατόπεδο, θεωρείται εκπρόσωπος της “λαϊκής δεξιάς” και έχει επίσης σχέσεις με τον εκκλησιαστικό χώρο, γεγονός που έχει τη σημασία του σε μία περίοδο κατά την οποία η ΝΔ απειλείται εκ δεξιών.

Είναι επίσης “παλιός” βουλευτής, δεδομένου ότι εκλέγεται από το 2004 και θεωρείται συμπαθής σε όλες τις τάσεις της γαλάζιας ΚΟ αλλά και “ΝΔ 100%”. Έχει όμως επίσης αποδείξει ότι δεν διστάζει ακόμη και να παραιτηθεί από αξιώματα εφόσον θεωρεί ότι πολιτικά θα ήταν η σοφότερη επιλογή: Το 2014 είχε υποβάλλει την παραίτηση του από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με αφορμή μνημονιακή ρύθμιση για το γάλα. Εξ ου και είχε λάβει τα παρατσούκλια “Μάχιμος Μάξιμος” και Mad Max.

Μήνυμα Χαρακόπουλου με αναφορές στον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Ο κ. Χαρακόπουλος αποδεχόμενος την πρόταση του κ.Μητσοτάκη, σημείωσε καταρχήν ότι η υποψηφιότητα του είναι στην κρίση των συναδέλφων του θέλοντας να δείξει ότι δεν θεωρεί αυτονόητη την εκλογή του. Και αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας.

“Η πρόταση που μου έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να αναλάβω την υπεύθυνη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση ακόμη ενεργότερης προσφοράς στην παράταξη σε μια ιδιαίτερη συγκυρία.

Και για τούτο την αποδέχομαι και τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου και στην πολιτική μου διαδρομή”, ανέφερε ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ.

“Ασφαλώς, η τελική κρίση της υποψηφιότητάς μου είναι στα χέρια των φίλων συνάδελφών μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος”, συνέχισε και πρόσθεσε:

“Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας καλείται να συνεχίσει το δύσκολο έργο που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο αδόκητος θάνατος του οποίου μας συγκλόνισε όλους.”

Ο κ. Χαρακόπουλος κατέληξε τονίζοντας ότι: “Στην παρούσα ασταθή διεθνή συγκυρία, ως βουλευτές της παράταξης ευθύνης που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, οφείλουμε ακόμη περισσότερο να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σε κλίμα ενότητας και δημιουργικής συμμετοχής, το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης.

Κοινός μας στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας όλων των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων“.

Το ταμείο της ΔΕΘ και η μουρμούρα για τον εκλογικό νόμο

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΝΔ το θέμα της συνεδρίασης της ΚΟ θα είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια θα μιλήσει στους βουλευτές της ΝΔ στον απόηχο των μέτρων της ΔΕΘ και με όπλο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κυβερνών κόμμα να “τσιμπά” μονάδες, θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την ηττοπάθεια που επικρατεί στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Βουλευτές πάντως φέρονται αποφασισμένοι να επιμείνουν στην ανάγκη αλλαγής του εκλογικού νόμου, παρά το κάθετο “όχι” του κ. Μητσοτάκη κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Οι διαφωνούντες επιμένουν ειδικότερα ότι πρέπει να αλλάξει έστω το όριο εισόδου στη Βουλή και από 3% να γίνει 5%. Το σκεπτικό τους είναι ότι έτσι θα πέσει λογικά ο πήχης αυτοδυναμίας και βέβαια έχουν προφανώς και τη δεύτερη σκέψη ότι με τον τρόπο αυτό θα δυσκολευτούν μικρά δεξιά κόμματα στις περιφέρειες τους.