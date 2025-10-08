Μητσοτάκης, Καραμανλής, Σαμαράς θα συμπέσουν, αλλά δεν θα συμπλεύσουν

Στην παρουσίαση του βιβλίου του Στυλιανίδη θα παρευρεθούν σήμερα ο νυν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Βουλευτές της ΝΔ συνεχίζουν να καλούν τον Σαμαρά να επιστρέψει, αλλά εκείνος φέρεται να προχωρά για το κόμμα.

Η παρουσίαση του συλλογικού τόμου «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», σε επιμέλεια Ευρυπίδη Στυλιανίδη θα φέρει σήμερα στον ίδιο χώρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο νυν και οι πρώην πρωθυπουργοί θα παρευρεθούν στην εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών. Η επιλογή του χώρου της παρουσίασης έχει μάλιστα σημειολογικό ενδιαφέρον, καθώς βρίσκεται στην οδό Ρηγίλλης, απέναντι από τα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι όμως Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς θα συμπέσουν χωροταξικώς, δεν αναμένεται και να συμπλεύσουν πολιτικώς.

Για τον κ.Σαμαρά φέρεται η ίδρυση νέου κόμματος να είναι μονόδρομος πλέον. Γαλάζιοι βουλευτές συνεχίζουν πάντως να εκφράζουν την ευχή να επιστρέψει στη ΝΔ, παρά τον πρόσφατο νέο πόλεμο δι αντιπροσώπων μεταξύ του πρώην και του νυν πρωθυπουργού. Και το Μαξίμου από την πλευρά του δηλώνει ότι δεν διαφωνεί με την προοπτική επιστροφής Σαμαρά. Αλλά δεν κάνει και κάποιο ουσιαστικό άνοιγμα προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι δεν αλλάζει η εξωτερική πολιτική.

Με την ίδρυση νέου κόμματος δεν συμφωνεί πάντως ο κ.Καραμανλής, ο οποίος δεν θα μπορούσε για προφανείς λόγους να στηρίξει οποιαδήποτε κίνηση κατά της ΝΔ. Ο κ.Καραμανλής δεν φαίνεται επίσης να έχει αποφασίσει τη δεδομένη στιγμή να απαντήσει στις αιχμές που είχε αφήσει εναντίον του ο κ.Μητσοτάκης για ακινησία στην εξωτερική πολιτική την περίοδο 2004- 2009. Αλλά οι διαφωνίες του με την εξωτερική (και όχι μόνον) πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη προφανώς και παραμένουν.

Το άνοιγμα που δεν ήταν άνοιγμα

Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζεται ότι είχε επιχειρήσει ένα μάλλον άκομψο “άνοιγμα” σε Καραμανλή- Σαμαρά από τη ΔΕΘ. Είχε επικαλεστεί τη “μοναξιά του πρωθυπουργού”, την οποία όπως είχε πει οι προκάτοχοι του γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, για να αιτιολογήσει το έλλειμα επικοινωνίας μαζί τους. Και είχε δηλώσει πως μόνο η ΝΔ μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, απευθυνόμενος στο παραταξιακό συναίσθημα των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας αποτελεί άλλωστε βασικό επιχείρημα του κ.Μητσοτάκη στην προσπάθεια να συσπειρώσει τη ΝΔ. Το επικαλέστηκε και χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τον κίνδυνο του λαϊκισμού και “πολιτικών πειραματισμών”, με το βλέμμα στα σχέδια για νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε εκ νέου την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση, η οποία όπως είπε στους βιομηχάνους να μπορεί να διασφαλίσει την οικονομική προοπτική και να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας. Τη δυνατότητα όμως της ΝΔ να φτάσει τον – ούτως ή άλλως μακρινό με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα- στόχο της αυτοδυναμίας θα υποσκάψει ένα νέο κόμμα Σαμαρά, έστω και εάν πάρει ένα μικρό σχετικά ποσοστό.

Nick Paleologos / SOOC

Τα πολιτικά σημαινόμενα της εκδήλωσης και τα περιεχόμενα του βιβλίου

Στο Ωδείο Αθηνών απόψε δεν αναμένεται να γίνουν δηλώσεις από τον κ.Μητσοτάκη, τον κ.Καραμανλή ή τον κ.Σαμαρά. Αναμένεται όμως με ενδιαφέρον εάν θα ανταλλάξουν χαιρετισμό, ποιο θα είναι το κλίμα, ακόμη και πως θα καθίσουν.

Σημειωτέον ότι η παρουσίαση του βιβλίου που έχει επιμεληθεί ο κ.Στυλιανίδης θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν μαζί ο νυν και οι πρώην πρωθυπουργοί, μετά την κηδεία της Λένας Σαμαρά.

Την εκδήλωση θα ανοίξει ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Ενώ ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι διοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Νομική Βιβλιοθήκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (πρόεδρος του οποίου είναι ο πρώην περιφερειάρχης, “γαλάζιος”, Γιώργος Πατούλης) και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ο πρόεδρος της οποίας Γιάννης Βουτσινάς είχε κερδίσει ως “γαλάζιος αντάρτης” στις τελευταίες εκλογές τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο).

Στο βιβλίο, υπό το συντονισμό του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, 40 συγγραφείς από 15 πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου, της ΕΕ και των ΗΠΑ, από διάφορες ιδεολογικές τάσεις και σχολές, ακόμη και διαφορετικές θεολογικές αντιλήψεις, εξετάζουν το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πως επηρεάζει τη δημοκρατία. Προλογίζει δε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σημειωτέον ότι ο κ.Στυλιανίδης ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επιτροπή που έφτιαξε τη σύμβαση για το ΑΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν το στέλεχος της Unisystems, Θόδωρος Πούλιας, ο ιδρυτής των Πλειάδων (σχήμα στο οποιο μετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις ΑΙ) και πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, Θόδωρος Φέσσας και ο πρώην πρύτανης, πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, Θοδωρής Φορτσάκης. Για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης θα μιλήσει επίσης ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, πρόεδρος της επιτροπής βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδας, ο οποίος νωρίτερα σήμερα θα μιλήσει για το θέμα στην Ιερά Σύνοδο.