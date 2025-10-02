ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση παίζει κρυφτούλι με Μυλωνάκη στην εξεταστική

Η ΝΔ δηλώνει ότι… κάποια στιγμή θα καλέσει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αρνείται να καταθέσει το ενημερωτικό σημείωμα του. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει προσχηματική την επιστολή Μυλωνάκη.

Την επιστολή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, με την οποία θέτει εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί ως απόδειξη μη συγκάλυψης η κυβέρνηση.

Αλλά ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε σήμερα στην εξεταστική να κληθεί άμεσα ο κ. Μυλωνάκης ως μάρτυρας ή να προσκομιστεί το ενημερωτικό σημείωμα που ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραδέχθηκε ότι έλαβε, όπως ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεπώς χαρακτηρίζει την επιστολή του προσχηματική.

Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική πλειοψηφία καλείται να εξηγήσει γιατί ενώ αρχικά τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκαν την κλήση Μυλωνάκη, εν συνέχεια ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε την επιστολή με την οποία ζητά να καταθέσει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε πάντως: “Δεν βλέπω καμία αλλαγή στάσης. Έτσι το βλέπουν κάποιοι για να ικανοποιήσουν το παραμύθι που θέλουν να πουλήσουν”.

Είπε επίσης ότι: “Την ημέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων οι εκπρόσωποι της ΝΔ είπαν ξεκάθαρα ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος. Δεν απορρίψαμε κανένα αίτημα μαρτύρων. Κατά 75% ο κατάλογος μαρτύρων συμφωνούσε με τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υποσχεθήκαμε ότι εντός μηνός θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο, βλέποντας τι θα προκύψει από στοιχεία και δεδομένα”.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι: “Ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης να στείλει την επιστολή είναι γιατί έχει κολλήσει η βελόνα στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, όπως θα έλεγε και κορυφαίο στέλεχος του. Γιατί δεν θέλει να ακούσει τι πραγματικά λένε οι μάρτυρες. Οι καταθέσεις δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά συγκάλυψη επιχειρείται, αλλά από την αντιπολίτευση επιμένουν να λένε πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης. Τους έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Για να μην κολλάει η βελόνα – τουλάχιστον σε αυτό, γιατί σε άλλα δεν ξεκολλά με τίποτα- ο κ. Μυλωνάκης έθεσε εαυτόν στη διάθεση της εξεταστικής”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πάντως ότι: “Δεν θα αλλάξει η σειρά κλήτευσης μαρτύρων στην εξεταστική. Θα προχωρήσει κανονικά”.

Ενώ αρνήθηκε ότι η επιστολή Μυλωνάκη αποτελεί ουσιαστικά άδειασμα στους βουλευτές της ΝΔ μέλη της εξεταστικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι κανείς από τη γαλάζια ΚΟ δεν αρνήθηκε την κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

ΠΑΣΟΚ: Προσχηματική η επιστολή Μυλωνάκη στην εξεταστική

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα προκειμένου να προσκομιστεί άμεσα το Υπηρεσιακό Ενημερωτικό Σημείωμα που παραδέχτηκε ότι έλαβε ο κ. Μυλωνάκης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε επίσης την άμεση κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο του στην υπόθεση.

“Η απόρριψη του αιτήματος από την κυβερνητική πλειοψηφία, αποδεικνύει ότι η επιστολή που έστειλε χθες με βάση την οποία «αυτονόητα και ανεπιφύλακτα» τίθεται στη διάθεση της Επιτροπής είναι προσχηματική”, σχολίαζαν από το ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνταν ότι το δελτίο τύπου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι οι περιφέρειες δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία χορήγησης άμεσων ενισχύσεων, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η διαδικασία αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω των πιστοποιημένων ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. “Η αναφορά στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων είναι αποπροσανατολιστική, καθώς πρόκειται για εργαλείο υγειονομικού χαρακτήρα του ΥΠΑΑΤ, εντελώς άσχετο με τις ενισχύσεις” καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Μελά: Real estate… με δώρο ένα φτηνό ρολόι από την Ιταλία

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει επίσης ότι η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη μιλά, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του οργανισμού και τη δράση του ίδιου.

“Οι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις ερωτήσεις που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ καταδεικνύουν ένα δίκτυο επιλεκτικών και προνομιακών εξυπηρετήσεων και αδιαφανών σχέσεων, την ώρα που εκκρεμούσαν καταγγελίες και έλεγχοι για πληρωμές”, αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

“Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατάφερε να εξηγήσει τους διαλόγους που είχε με συγγενικό του πρόσωπο και άλλους συνομιλητές του από τους οποίους φαίνεται να λάμβανε δώρα για τις διευκολύνσεις που προσέφερε. Ειδικά στην ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το δώρο που δέχτηκε για την εξυπηρέτηση που έκανε σε ένα «καλό του φίλο» ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ένα δώρο στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά γιατί μεσολάβησε στην εύρεση ακινήτου. Το δώρο κατά τα λεγόμενα του ήταν φτηνό (!) , ένα ρολόι swatch από την Ιταλία”, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

“Ο μάρτυρας σε μια «πρωτότυπη» υπερασπιστική γραμμή ισχυρίστηκε ότι σημασία δεν έχει τι έλεγε στο τηλέφωνο αλλά αν οι πράξεις συνέβησαν. Παρέλειψε να αναφέρει ότι αυτό το ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αν και έλαβε τον Νοέμβριο του 2021 καταγγελίες για ΑΦΜ έδωσε εντολή για ελέγχους τον Ιούνιο του 2022 λίγο πριν αποχωρήσει, αφήνοντας να περάσει διάστημα απραξίας επτά μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδεχόμενες απάτες θα είχαν καλυφθεί”, συνεχίζουν και καταλήγουν:

“Ο κ. Μελάς μπορεί να ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα για την περίοδο 2019-2020 όπου η κατανομή του εθνικού αποθέματος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αλλά σύντομα θα κληθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα αδικήματα τα οποία κατηγορείται και ειδικότερα την υπεξαγωγή εγγράφου, την παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και την υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.”