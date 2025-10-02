Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιέζεται απέξω κι από μέσα η κυβέρνηση

Πως ερμηνεύεται από τα επιτελεία της αντιπολίτευσης η πρωτοβουλία του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη να καταθέσει στην εξεταστική

Το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» πιέζει τη κυβέρνηση απέξω κι από μέσα! Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν τα επιτελεία της αντιπολίτευσης ερμηνεύοντας την δήλωση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη που ζητά να έρθει να καταθέσει τελικά στην Εξεταστική Επιτροπή που έχει συσταθεί για την υπόθεση.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ – θυμίζουμε – απέστειλε χθες σχετική επιστολή στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής ενώ έκανε και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια κίνηση που φαίνεται να αποτελεί στροφή στην έως τώρα κυβερνητική τακτική που αρνούνταν την έλευση πολιτικών προσώπων ως μάρτυρες. Πόσο μάλλον στελέχη προερχόμενα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Η πρώτη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν να αποδώσουν την εξέλιξη στην πίεση που ασκούν στην κυβέρνηση. Αυτό άλλωστε ήταν το περιεχόμενο των δηλώσεων και ανακοινώσεων από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντίστοιχες εκτιμήσεις υπάρχουν και σε άλλα αντιπολιτευτικά κόμματα. Όμως στην αντιπολίτευση θεωρούν ότι η πίεση προς την κυβέρνηση δεν είναι μόνον «απέξω» αλλά και από το εσωτερικό της.

Αγκομαχεί

Η κυβέρνηση, όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει σαν να αγκομαχεί να παίξει σε έναν… αγώνα ποδοσφαίρου στον οποίο αγωνίζεται με έναν παίκτη παραπάνω και την διαιτησία «δική της»! Αφού ακριβώς αυτό συνιστά μια επιτροπή στην οποία διαθέτει ξεκάθαρη πλειοψηφία (17 στους 31 βουλευτές), μονοκομματικό και «πρόθυμο» προεδρείο και έναν «κλειστό» κατάλογο μαρτύρων όπου δεν περιλαμβάνονταν -έως τώρα- κανείς από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου.

Επίσης παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση διαθέτει την… «τεχνογνωσία» προκειμένου να διαχειρίζεται τέτοιου είδους επιτροπές. Μια και ήδη έχει λειτουργήσει συγκαλύπτοντας τόσο στην Εξεταστική για το «Σκάνδαλο των Υποκλοπών» ή τον χειρισμό των επιτροπών που αφορούσαν το «Έγκλημα στα Τέμπη».

Ανοίγει δρόμος

Το γεγονός πως στην τρέχουσα Εξεταστική η κυβέρνηση αναγκάζεται να αναθεωρήσει την τακτική της, αποδεχόμενη τελικά την κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη θεωρείται από την αντιπολίτευση κομβικό. Όχι μόνον γιατί θα βρεθεί εξεταζόμενος ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού αλλά και γιατί αυτό – αντικειμενικά- «ανοίγει τον δρόμο» προκειμένου να βρεθούν στην θέση του μάρτυρα και άλλα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του επανέφερε θέμα έλευσης ακόμη και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Θυμίζουμε ότι στις καταθέσεις που έχουν έως στιγμής γίνει από τους πρώην προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει καταστεί σαφές ότι υπήρχε δίαυλος ανάμεσα στην διοίκηση του οργανισμού και το Μέγαρο Μαξίμου. Πλέον χαρακτηριστική από αυτές η κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου που μίλησε ευθέως για εκπαραθύρωσή του και πιέσεις. Επίσης η κατάθεση του Νίκου Σαλάτα ανοίγει σειρά ερωτημάτων λόγω της σύγκρουσής του με τον –τότε- υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη.

Παρασκήνιο και όρκοι

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η αιχμή που άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνδέοντας την «αλλαγή πλεύσης» του Γιώργου Μυλωνάκη που τώρα ζητά να καταθέσει στην επιτροπή με την πιθανότητα κάποιου «ντόμινο» στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς «η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο».

Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Μπουκώρος φέρεται (και δεν το έχει διαψεύσει) να δήλωσε στον Μάριο Σαλμά (πρώην βουλευτή της Ν.Δ) πως ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε για τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων στελεχών της Ν.Δ στους οποίους περιλαμβάνονταν ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επίσης ενδιαφέρον είχε και η παρατήρηση που έγινε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ: Εκεί μνημονεύεται με νόημα ότι η κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή θα είναι υπό το καθεστώς όρκου. Υπονοώντας σαφώς ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να πάρει διαφορετικό δρόμο.

Επίσημη η στροφή

Η κυβερνητική νευρικότητα σχετικά με το Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φάνηκε και στις δημόσιες δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του Real FM άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να «παρελάσουν» από την Εξεταστική περισσότερα από ένα πολιτικά πρόσωπα.

Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από την στάση που τηρούσε μέχρι τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής σημείωσε ότι θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον και…νέος κατάλογος μαρτύρων. Ερωτώμενος για τον αποκλεισμό προσώπων που έχουν συνδεθεί με το σκάνδαλο είπε πως «αυτός είναι ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων. Γιατί είναι ο πρώτος κατάλογος; Γιατί είναι τα ονόματα που τυπικά διοίκησαν, άρα ουσιαστικά πρέπει να πούνε πολλά και οι εποπτεύοντες Υπουργοί και Υφυπουργοί και εντός μηνός, με βάση και τα όσα ειπωθούν αυτό τον μήνα θα επικαιροποιήσουμε τον κατάλογο, χωρίς να αρνηθούμε κανέναν που αναφέρεται το όνομα του και έχει ουσία να καταθέσει»! Όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε και μία επιφύλαξη λέγοντας πως οι μάρτυρες πρέπει να κριθεί ότι έχουν σχέση με την υπόθεση.

Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στήριξε την επιλογή της κυβέρνησης να μην υπάρξει ποινική διερεύνηση για τους υπουργούς που αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν και ονομαστικά ανέφερε μόνον τον Μάκη Βορίδη και όχι τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης «η αντιπολίτευση ήθελε να περιορίσει την συζήτηση σε δύο πρώην Υπουργούς, ελλείψει μάλιστα ποινικών στοιχείων επιβαρυντικών, εκτός αν θεωρούμε ότι το «συναινώ» σε μια πληρωμή που βασιζόταν στο ό,τι προέβλεπε ο νόμος, συνιστά επιβαρυντικό στοιχείο και αναφέρομαι στον κ. Βορίδη». Επισήμανε μάλιστα πως «αυτό δεν στέκει σε κανένα ποινικό Δικαστήριο»