Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιους εκθέτει η “στροφή” Μυλωνάκη που θέλει τώρα να καταθέσει

Ο υφυπουργός χαρακτηρίζονταν πρόσωπο «άσχετο με την υπόθεση» από την «γαλάζια» πλειοψηφία της επιτροπής μόλις πριν από 12 μέρες.

Όπως όλα δείχνουν ο υφυπουργός παρά τω ρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης θα βρεθεί στην αίθουσα 223 της Βουλής όπου συνεδριάζει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταθέσει ως μάρτυρας. Βάζοντας έτσι κι… επισήμως το Μέγαρο Μαξίμου στους παράγοντες αυτής της διαδικασίας.

Παρόλα αυτά πριν από μόλις 12 ημέρες από την πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής που απαρτίζεται από 17 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η κλήση του υφυπουργού είχε απορριφθεί αφού θεωρήθηκε ένα πρόσωπο «άσχετο» με την όλη υπόθεση. Παρά το γεγονός ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση τόνισε όχι μόνον ότι σχετίζεται με το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αλλά πώς αποτελεί έναν από τους κομβικούς μάρτυρες.

Αιτία γι αυτό: Οι δηλώσεις του πρώην βουλευτή της ΝΔ Μάριου Σαλμά πως ο Γ. Μυλωνάκης γνώριζε από το 2024 για τις παρακολουθήσεις που διενεργούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνώντας το σκάνδαλο, για τις οποίες επικαλέστηκε εκμυστήρευση του βουλευτή της Ν.Δ Χρήστου Μπουκώρου. Μια δήλωση που δεν έχει διαψευσθεί από τον ίδιο τον Χρ. Μπουκώρο. Επίσης ο Γ. Μυλωνάκης παραδέχθηκε ο ίδιος στην Βουλή ότι ζήτησε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ από πρόσωπο «έμπιστο» στο Μέγαρο Μαξίμου το οποίο δεν έχει κατονομαστεί. Με τις υπόνοιες όμως να πέφτουν στον πρώην πρόεδρο του οργανισμού Γρ. Βάρα. Ένα πρόσωπο που ούτως η άλλως είχε θητεύσει στο Μαξίμου.

Τους “αδειάζει”

Κι όμως με αυτά ως δεδομένα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής είχε απορρίψει την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη. Με τον εισηγητή της Μακάριο Λαζαρίδη να δηλώνει πως τα πρόσπωπα που περιείχαν οι κατάλογοι μαρτύρων που πρότειναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»!

Παρατήρησε μάλιστα πως «η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής».

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος δήλωνε στομφωδώς ότι η Εξεταστική Επιτροπή πρέπει να επιτελέσει το έργο της «σεβόμενη το αίτημα της κοινωνίας και των χιλιάδων άξιων αγροτών, για διαφάνεια και λογοδοσία». Καλώντας μάλιστα την επιτροπή να κινηθεί μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Προφανώς αμφότεροι, όπως και το σύνολο των βουλευτών της «γαλάζιας» πλειοψηφίας εκτίθενται με την εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα. Αφού το Μέγαρο Μαξίμου τους «αδειάζει» αποφασίζοντας ένας εκπρόσωπός του να λάβει πιο ενεργά ακόμη μέρος στην διαδικασία.

Από τη μαρτυρία του Γιώργου Μυλωνάκη δεν αναμένεται κάτι περισσότερο από όσα έχει δηλώσει δημόσια για το θέμα. Θα αρνηθεί ότι είχε γνώση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ενώ θα δικαιολογήσει το «σημείωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ» ως ένδειξη αυτονόητου πολιτικού ενδιαφέρονος υποστηρίζοντας ότι το σχετικό αίτημα έγινε μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δικογραφία που στέλνει στην Βουλή.

Παρόλα αυτά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα καταθέσουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έστω και αν αυτές γίνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο εγγυάται το «μονοκομματικό» προεδρείο της Εξεταστικής αποτελούμενο από βουλευτές της Ν.Δ και μάλιστα αυστηρά προσκείμενους στην σημερινή της ηγεσία.

Η στροφή

Μια τέτοια «στροφή» από την πλευρά του στενού επιτελείου του πρωθυπουργού δε μπορεί παρά να έχει πολιτική εξήγηση. Μία από αυτές έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αναφέροντας σε δήλωσή του πως «μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο».

Ένας ακόμη παράγοντας που πιθανότατα μεγιστοποιεί τις πιέσεις το Μαξίμου είναι ο ορατός κίνδυνος να χαθούν κονδύλια επιδοτήσεων στους αγρότες ακριβώς εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών στο «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ενδεχόμενο που έχει παραδεχθεί τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας όσο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Είναι εμφανές ότι στον αγροτικό κόσμο και ευρύτερα στην κοινωνία η απώλεια κονδυλίων 500 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να προκύψει μέσα στο ερχόμενο 15νθήμερο θα συνδέσει άμεσα την ζημιά στην οικονομία της χώρας με την «εικόνα παραγωγής σκανδάλων» που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτά ενώ η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στην Αθήνα και η κυβέρνηση δια του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη κάνει ότι μπορεί για να δείξει ότι βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία μαζί της.