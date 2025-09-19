ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν η κυβέρνηση “κόβει τον Φραπέ”

Αποκλείστηκαν από την Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι μάρτυρες που μπορούν να τεκμηριώσουν γνώση του Μεγάρου Μαξίμου.

H Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να ερευνήσει ό,τι θέλει… εκτός από ενδεχόμενο εμπλοκής του Μεγάρου Μαξίμου και υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ!

Αυτό το -ξεκάθαρο- μήνυμα έδωσε η «γαλάζια» πλειοψηφία της (17 στα 31 μέλη) μόλις στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αποκλείοντας οποιονδήποτε μάρτυρα δύναται να τεκμηριώσει γνώση του πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του για όσα συμβαίνουν τα τελευταία 6 χρόνια στον οργανισμό. Από τη ΝΔ απορρίφθηκαν όλες οι σχετικές προτάσεις των κόμματων της αντιπολίτευσης.

Οι «κομμένοι»

Έτσι «κόπηκαν» από τη λίστα των μαρτύρων ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης (αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ), υπουργοί της κυβέρνησης που φέρονται να έχουν παραδεχθεί γνώση του Μαξίμου όπως ο Γιώργος Μυλωνάκης, υπουργοί με αντικειμενική θεσμική σχέση όπως ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, όλα τα «μεσαία» στελέχη που αναδείχθηκαν από τα ηχητικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονταν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανέδειξε το σκάνδαλο όπως οι περίφημοι «Φραπές» και «Χασάπης».

Αυτά ενώ -όπως επισημαίνεται ξεκάθαρα στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας- η παρέλευση της 6ης Οκτωβρίου εγκυμονεί τον κίνδυνο παραγραφής για δύο ακόμη βασικούς πρωταγωνιστές: Τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Πράγμα που θεωρείται σχεδόν δεδομένο αφού η Ολομέλεια της Βουλής έχει δώσει προθεσμία 3 μηνών στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσει το πόρισμά της προκειμένου αυτό να εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία.

«Επιχειρήματα»

Το επιχείρημα που επικαλέστηκε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης για το «κόψιμο» μαρτύρων είναι ότι τα προτεινόμενα μέλη της κυβέρνησης «δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» παρά το γεγονός πως ακριβώς αυτή υποτίθεται πως είναι η αρμοδιότητα της εξεταστικής: Να κρίνει και να εντοπίσει αυτές τις σχέσεις.

Δήλωσε επίσης ότι «η Ολομέλεια αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όχι Προανακριτικής», αυτό παρά το γεγονός πως ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης (που εξέφρασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός), όταν αρνήθηκε τη σύσταση προανακριτικής και ενέκρινε την εξεταστική, ήταν πως η εξεταστική επιτροπή μπορεί να μετατραπεί σε προανακριτική εφόσον προκύψουν τα ανάλογα στοιχεία. Όμως, ο αποκλεισμός συγκεκριμένων μαρτύρων διασφαλίζει πως… είναι αδύνατον πλέον τα στοιχεία αυτά να προκύψουν, μια και δεν θα εξεταστούν τα πρόσωπα που θα μπορούσαν με τις απαντήσεις τους να τα προσκομίσουν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ακούγεται μάλλον ως… ανέκδοτο το επιχείρημα της ΚΟ της ΝΔ ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνέπεσαν στο 70% των μαρτύρων που θα κληθούν, μια και λείπει το… κομβικό 30%! Επίσης, ως ευφημισμός η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου που υποστήριξε ότι η Εξεταστική έχει «μια κρίσιμη και σημαντική αποστολή για όλους ώστε να διερευνηθούν και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων με οποιονδήποτε τρόπο κυβέρνησαν, διαχειρίστηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν ανάμειξη στην υπόθεση».

Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις

Όλα τα παραπάνω ενώ επαπειλούνται νέες εξελίξεις που – πιθανότατα – θα δώσουν νέες διαστάσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στις επιπτώσεις τους. Η τελευταία εξ αυτών προκύπτει από την Κομισιόν αφού η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής επιστροφής απέστειλε στην Ελλάδα «τελεσίγραφο» σχετικά με τις επιδοτήσεις.

Τα αρμόδια όργανα της Κομισιόν κρίνουν ως ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση ώστε να διαμορφώσει ένα διαφανές και αξιόπιστο πλαίσιο «υποδοχής» των κονδυλίων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως η νέα δομή που έχει δημιουργηθεί «δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129». Προφανώς τα ζητήματα αξιοπιστίας που τίθενται κάθε άλλο παρά άσχετα είναι με τον σκάνδαλο που αφορά τον οργανισμό διαχείρισης των επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Επιπλέον «στον αέρα» βρίσκεται το ενδεχόμενο να κατατεθεί στη Βουλή νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή φημολογείται ότι θα περιλαμβάνει τα ονόματα έως και 10 βουλευτών της ΝΔ που φέρονται να εμπλέκονται σε τηλεφωνικές η άλλες συνδιαλέξεις. Μια τέτοια εξέλιξη πιθανότητα θα επαναφέρει θέμα σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Άλλωστε θυμίζουμε ότι, όπως έχουν δηλώσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά), το θέμα της σύστασης προανακριτικής παραμένει ανοιχτό. Αφού δεν αναγνωρίζουν ως σύννομη την κοινοβουλευτική διαδικασία που έγινε στις 31 Ιουλίου με βάση την οποία απορρίφθηκε η σχετική πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

Προσπάθεια συμψηφισμών

Πάντως, χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όχι μόνον κάλυψε πλήρως το «κόψιμο» μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή αλλά ουσιαστικά προϊδέασε για το ποια θα είναι η κυβερνητική τακτική για τους επόμενους 3 μήνες που θα συνεχιστούν οι εργασίες της: Η προσπάθεια συμψηφισμού.

Αναφερόμενος στην απόρριψη της κλήσης του πρωθυπουργού είπε: «Εφόσον πας σε μια επιτροπή που διερευνώνται οι πτυχές μιας πληγής 30 ετών και θες να κληθεί ένας Πρωθυπουργός, γιατί δεν ζητάς και τους υπόλοιπους; Δεν το καταλαβαίνω αυτό». Συνέχισε μάλιστα λέγοντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως «η Ελλάδα δεν το πλήρωσε τώρα. Δεν είναι τα 400 εκατομμύρια των τελευταίων ετών, είναι 3 δισ. των τελευταίων 30 ετών. Δεν ήταν δηλαδή όλα καλώς καμωμένα και ξαφνικά καταστράφηκε μετά το 2019».

Αν συνδυάσει κανείς την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τη δήλωση του εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Μακάριου Λαζαρίδη που «πρόβλεψε» ότι κατά τις εργασίες της επιτροπής «θα υπάρξουν εκπλήξεις για το ΠΑΣΟΚ», δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί την κυβερνητική τακτική: Θα επιδιωχθεί η διάχυση των ευθυνών με αναφορές σε πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών. Άλλωστε – θυμίζουμε – η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την διερεύνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως και σήμερα.