Οργή λαού κάτω από ανάρτηση του Ι. Φωτήλα για τις δυνάμεις στην Αχαΐα

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου σε δημοσίευση του Ιάσονα Φωτήλα για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην Αχαΐα. Η πρό(σ)κληση της Σίας Αναγνωστοπούλου.

Μια ανάρτηση του υφυπουργού Πολιτισμού και βουλευτή Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία, Ιάσονα Φωτήλα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής που δοκιμάζεται από την Τρίτη το μεσημέρι.

Μεταξύ αυτών που τοποθετήθηκαν, ήταν και η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου.

Ο κύριος Φωτήλας έγραψε λοιπόν, πριν δυο ώρες στο Facebook το εξής:

«16 πτητικά μέσα είναι εδώ και επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή μας.

Και ενισχύονται συνεχώς! Και εκατοντάδες οχήματα και μονάδες στο έδαφος. Τη μάχη θα την κερδίσουμε»!

Ακολουθούν κάποια από τα σχόλια του post.

«Τραγικοί. Πού είναι τα αεροπλάνα; Άφησαν την Πάτρα 2 μέρες στο έλεος του Θεού !!! Κρίμα !Κρίμα !!! Αυτό που ζούμε είναι αδιανόητο!».

«Ιάσονα συγγνώμη που θα στο πω, αλλά χτες πού ήταν τα εναέρια μέσα στην δυτική Αχαΐα που η φωτιά άφησε πίσω της μια τεράστια καταστροφή και δεν υπάρχουνε δικαιολογίες».

«Η φωτιά ανεξέλεγκτη παντού, ο κρατικός μηχανισμός έδειξε ακόμη μια φορά την αδυναμία του, είστε όλοι υπεύθυνοι ανεύθυνοι».

«Κατέβα στα καμένα με κάμερες και πες τους τα ίδια να δούμε τι θα λάβεις. Και πες μου τι προγραμματισμός υπήρχε για την ΒΙΠΕ και τις φυλακές σε τέτοιου μεγέθους πρόβλημα».

«ΟΚ, από ένα σημείο και μετά λίγο έλεος, ντροπή και φιλότιμο. Έλεος».

«Δεν μιλάμε. δεν μιλάμε! Σιωπή !!!».

«Κάηκαν τα πάντα από Κάτω Αχαγιά μέχρι ΜποζαΪτικα. Παραλίγο να φτάσει η φωτιά στη πλατεία Γεωργίου. Για ποια μάχη μιλάτε»;

«Έχουν καεί όλα, ντροπή σε όλους, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ανεύθυνοι όλοι τους έχει καεί όλη η Ελλάδα».

«Μηδέν σχεδιασμός.. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται στην πράξη».

«Όταν καούν όλα και φτάσει στη θάλασσα θα κερδίσουμε.Στη Βουντενη απλα στο έλεος του στρατηγού ανέμου!»

«Κρίμα και σε είχα σε εκτίμηση!!! Δεν πρέπει να κάνεις τέτοιες δηλώσεις την ώρα που καίγονται περιουσίες και σπίτια και ακόμα η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε οι ώρες είναι δύσκολες για όλους».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου απάντησε επίσης στον κ. Φωτήλα, προκαλώντας τον να μετρήσουν τις δυνάμεις τις οποίες ανέφερε ότι επιχειρούν.

«Μαζέψτε τη Βούλτεψη από τα κανάλια και τον Γεωργιάδη από τα σόσιαλ.

Να τσακιστούνε και να έρθουν εδώ για να δίνουν νερά στους πυροσβέτες και στους εθελοντές. Να τσακιστει και να έρθει η Βούλτεψη να δει τους εθελοντές και να αφήσει τα κανάλια.

Υ. Γ. Φωτήλα έλα να δούμε μαζί τα 16 αεροπλάνα στην Πάτρα. Έλα όμως».