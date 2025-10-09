Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Καϊμακάμης δηλώνει… part time αντιπρόεδρος

Ο ΣΥΡΙΖΑ “καρφώνει” τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για όσα κατέθεσε στη εξεταστική.

«Ο κ. Καϊμακάμης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει… part time αντιπρόεδρος και πολυπράγμων επαγγελματικά, αλλά διατελών εν πλήρει αγνοία για το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την κατάθεση του νυν β’ αντιπροέδρου του Οργανισμού στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Άλλο ένα εκλεκτό μέλος του μητρώου των ”αρίστων” της ΝΔ που λαμβάνει -διαρκώς αυξανόμενες- επιδοτήσεις από τον υπό κατεδάφιση ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε στην Εξεταστική Επιτροπή. Την ίδια στιγμή που επιλέγει να ενημερώνει κατ’ ιδίαν και επιλεκτικά τους κομματικούς φίλους («2η Ακαδημία Αγροτικών Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας»), αντί για τους θεσμικούς φορείς του αγροτικού κόσμου ο οποίος βιώνει συνθήκες εξαθλίωσης και βρίσκεται σε διαρκή αναμονή για τις εκκρεμούσες επιδοτήσεις» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.