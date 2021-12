Πρόστιμο 100 ευρώ: Ειδικές επιτροπές θα εξετάζουν αιτήσεις όσων δεν μπορούν να εμβολιαστούν - Οι ανακοινώσεις Πλεύρη

Στην εξειδίκευση των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τα μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 ετών και το πρόστιμο των 100 ευρώ, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Πέμπτης (02/12).

Στην ενημέρωση συμμετείχαν και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Θεοκλής Ζαούτης και ο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

ADVERTISING

Στην αρχή της ενημέρωσης, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως το πρώτο κρούσμα της Μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα είναι γεγονός. Πρόκειται για συμπολίτη μας στην Κρήτη, που είχε ταξιδέψει στη Νότια Αφρική.

"Έως τις 16 Δεκεμβρίου, όσοι συμπολίτες μας είναι άνω των 60 ετών, θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει έστω την πρώτη δόση του εμβολιασμού για να μην τους επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο. Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές, προκειμένου να εξετάσουν αιτήσεις οι οποίες δικαιολογούν τα άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Θα υπάρξει στην πορεία ενημέρωση για το πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις και πότε θα εξεταστούν. Το μέτρο αυτό τίθεται σε εφαρμογή από 16 Ιανουαρίου. Από 'κει και πέρα για κάθε μήνα θα υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ και μόν αν το άτομο προβεί στην πρώτη δόση έως τις 16 Ιανουαρίου δεν θα υποβάλλεται στο διοικητικό πρόστιμο", είπε αρχικά ο Θάνος Πλεύρης.

Επίσης, υπογράμμισε πως το μέτρο μπορεί να επεκταθεί και σε όσους γίνουν 60 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά, με βάση το δικαίωμα που δίνει ο νέος νόμος στον Υπουργό Υγείας.

Σχετικά με τη διάθεση δωρεάν self test είπε ότι αφορά σε δεύτερο μέτρο το οποίο όμως δεν ενέχει υποχρεωτικότητα. "Το πρώτο self test θα γίνει την πρώτη βδομάδα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμβρίου. Όσοι νοσούν και μπουν σε καραντίνα, να μπορούν να είναι υγιείς τα Χριστούγεννα. Συστήνεται, την περίοδο των Χριστουγέννων, να γίνονται self test - ακόμη και από τους εμβολιασμένους για να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που θα οργανωθούν λόγω των εορτών. Το ίδιο μέτρο θα επαναληφθεί και μετά τις εορτές από τις 3 έως τις 7 Ιανουαρίου, για να έχουμε μια πλήρη επιδημιολογική εικόνα όλου του πληθυσμού".

Επανέλαβε πως όσοι είναι θετικοί στον κορονοϊό, για να μπορούν να έχουν πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε PCR test.

Επίσης, επιβεβαίωσε πως στα θεματικά Χριστουγεννιάτικα πάρκα θα μπορούν να εισέρχονται μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, ενώ στα ανήλικα τέκνα θα γίνεται rapid testόπως και στους κλειστούς χώρους της εστίασης.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών 5-11 ετών, η Επιτροπή εισηγήθηκε να ανοίξει η πλατφόρμα χορήγησης, όμως αυτό θα γίνει μόλις έρθει η παραγγελία των εμβολίων για αυτές τις ηλικίες, καθώς είναι διαφορετικά τα εμβόλια ως προς τη δοσολογία. Επίσης ο Υπουργός επανέλαβε ότι έχει τεθεί στην Επιτροπή το ζήτημα να υπάρχει σύντμηση του εξαμήνου που μεσολαβεί μεταξύ της δεύτερης και της ενισχυτικής (τρίτης) δόσης, ώστε η τελευταία να γίνεται στο τετράμηνο.

Πορεία εμβολιασμών

Παράλληλα, ο Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε πως ξεπεράσαμε τους 14 εκατομμύρια εμβολιασμούς, με το ποσοστό εμβολιασμού στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 67,3% επί του γενικού πληθυσμού και 76,9% επί του ενήλικου πληθυσμού.

Σημειώνεται πως σχεδόν 1.500.000 πολίτες έχουν προχωρήσει στην χορήγηση της τρίτης δόσης ενώ άλλοι 900.000 έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους, ανεβάζοντας το ποσοστό των δικαιούχων που έχουν κάνει ή έχουν προγραμματίσει την τρίτη δόση στο 70%.

Τις τελευταίες 2 ημέρες και μετά την ανακοίνωση των μέτρων, υπήρξε αύξηση για νέα ραντεβού εμβολιασμού και σε σχέση με τα ραντεβού πρώτης δόσης στους πολίτες άνω των 60 ετών, κλείστηκαν περισσότερα από 25.000. Πλέον 493.930 πολίτες άνω των 60 ετών ανήκουν στην κατηγορία των ανεμβολίαστων που δεν έχουν κλείσει καν ραντεβού.

Σημείωσε ακόμη ότι έχουν προγραμματιστεί 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέσα στο Δεκέμβριο και θα υπάρχει ενίσχυση της δυναμικότητας για ακόμη περισσότερα.

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντεβού της πρώτης δόσης σε σχέση με της τρίτης δόσης, ώστε να μπορούν οι πολίτες να εμβολιαστούν τα επόμενα 24ωρα. Για τη δε τρίτη δόση σημείωσε ότι εντός των επόμενων 24ωρων θα υπάρχει η απόφαση της Επιτροπής για το αν θα είναι εφικτή η χορήγησή της στους 4 μήνες από τη δεύτερη.

Παρακολουθήστε την ενημέρωση:





Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις