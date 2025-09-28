Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης

Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό

Ο Στέφανος Ντούσκος INTIME

“Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους” έγραψε σε ανάρτησή του ο Ν. Ανδρουλάκης.

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, «για τη σπουδαία επιτυχία του» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους» γράφει συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.

