ΣΥΡΙΖΑ για Πάρι Ρούπο: Οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά

Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου στέκεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την απόφαση της εταιρείας Pizza Fan να τον απολύσει με την παρότρυνση ακροδεξιών.

“Θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;“. Το ερώτημα αυτό θέτει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την απόλυση του stand up κωμικού Πάρι Ρούπου, από την Pizza Fan, έπειτα από επίμονα αιτήματα ακροδεξιών που “θίχτηκαν” από ένα αστείο του κωμικού.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, “η απόλυση ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση ‘δολοφονίας χαρακτήρα’, από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ”, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της εταιρείας “οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά“.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό του κωμικού και ζητά από την εταιρεί να ανακαλέσει την απόλυση του Πάρι Ρούπου, ενώ καλεί και το καταναλωτικό κίνημα να πάρει θέση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση “δολοφονίας χαρακτήρα” από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος.

Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση.