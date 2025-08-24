ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη για την πρωτοβουλία του για την Παλαιστίνη: “Κινείται μόνος και απομονωμένος”

Τα πυρά τους κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την πρωτοβουλία του για την Παλαιστίνη.

Για μικροκομματικά παιχνίδια που διευκολύνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει αύριο Ειδική συνεδρίαση της Βουλής για την αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης.

Απαντώντας στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν: «Την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος πήρε πρωτοβουλία κοινής δράσης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να τερματιστεί η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, να επιβληθούν κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος. Ανταποκρίθηκαν θετικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΚΚΕ επανέλαβε την ήδη υπάρχουσα δήλωση των 4 κομμάτων για την Παλαιστίνη. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν ανταποκρίθηκε καν στην επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με δικαιολογία την περιοδεία του στα καμένα της Αχαΐας».

Στρέφοντας τα πυρά τους κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, οι ίδιες πηγές προσθέτουν: «Σήμερα ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει μόνος του πρωτοβουλία για την επικαιροποίηση της απόφασης της Βουλής του 2015, μια απόφαση που έτσι και αλλιώς ισχύει. Και δεν απαιτεί την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από την κυβέρνηση, που είναι σήμερα το μοναδικό ζητούμενο. Όσο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ δεν αναφέρει τίποτα. Για ακόμη μια φορά, ο κ. Ανδρουλάκης κινείται μόνος και απομονωμένος, σπάει το μέτωπο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Κάτι που εκ των πραγμάτων διευκολύνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο ζήτημα της Παλαιστίνης όμως δεν χωρούν τέτοια μικροκομματικά παιχνίδια».