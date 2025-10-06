Τα μηνύματα του Τσίπρα από την Σορβόννη

Πώς ο πρώην πρωθυπουργός αντέστρεψε την συζήτηση περί του «αν θα κάνει κόμμα», προειδοποιώντας τις ηγεσίες της κεντροαριστεράς

Τροφή για σκέψη, σχόλια, αναλύσεις και (διόλου απίθανο) νέα σενάρια αναμένεται να αποτελέσει η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αυτή την φορά το φημισμένο πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Εκεί όπου -με δηλώσεις του- «αντέστρεψε» το ερώτημα του «αν θα κάνει κόμμα», που ως γνωστόν κυριαρχεί στα ΜΜΕ και τον πολιτικό διάλογο εδώ και αρκετούς μήνες. «Ερήμην μου» όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Για την ίδρυση κόμματος

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, στο μέλλον, να συμβάλλει στην δημιουργία ενός πολιτικού φορέα ή να ηγηθεί. Έθεσε όμως το ζήτημα αυτό «με το κεφάλι πάνω και τα πόδια κάτω», εκτιμώντας (προφανώς) ότι με εσφαλμένο τρόπο συζητείται στην δημόσια σφαίρα.

Επέλεξε μάλιστα να μιλήσει γι αυτό, όχι σε κάποιο τηλεοπτικό στούντιο ή σε ένα δημόσιο βήμα αλλά σε μια συζήτηση με νέους ανθρώπους. Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. «Τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω. Τα κόμματα δημιουργούνται από τα κάτω» είπε με κατηγορηματικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας. Τονίζοντας επίσης ότι δημιουργούνται μόνον «αν καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας» για να προσθέσει αμέσως μετά πως «σε αυτή τη φάση εγώ επιθυμώ να συνομιλήσω και να αφουγκραστώ τις ανάγκες της κοινωνίας».

Η αναφορά του αυτή ευθυγραμμίστηκε πλήρως με όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα. Έχοντας τονίσει πως αυτή την περίοδο ασχολείται με την έκδοσή του βιβλίου του που πρόκειται να βρεθεί στις αρχές Δεκεμβρίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Δίχως πάντως να κρύβει (όπως χαρακτηριστικά είπε στην συνέντευξή του στην Le Monde στις 18 Αυγούστου) ότι «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Για την κεντροαριστερά

Την ίδια στιγμή όμως που έδωσε απαντήσεις σχετικά με το αν ο ίδιος θα ηγηθεί κάποιου κόμματος, απεύθυνε και ένα σαφές ερώτημα στις ηγεσίες των κομμάτων του χώρου της κεντροαριστεράς. Μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς πως η αναφορά του κινούνταν στο φάσμα μεταξύ ερωτήματος και προειδοποίησης!

Όπως ανέφερε η «πολιτική αλλαγή», στην προκειμένη η αλλαγή κυβέρνησης, μπορεί να συμβεί μόνον με δύο τρόπος: «Είτε με τη συνειδητοποίηση των ηγεσιών των σημερινών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς ότι οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό, ειδάλλως με μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού που θα τους ξεπεράσει».

Στην ουσία αυτή η προσέγγιση απευθύνεται σε όλες τις ηγεσίες του χώρου της κεντροαριστεράς. Είτε πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ, είτε για την Νέα Αριστερά, είτε ακόμη και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει στην τρέχουσα συγκυρία στην προμετωπίδα του την πρόταση για άμεση σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων και την έναρξη προγραμματικού διαλόγου.

Μάλιστα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι η διατήρηση μιας συνθήκης κατακερματισμού της κεντροαριστεράς θα είναι ένα βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει ο πρώην πρωθυπουργός σε μελλοντικό χρόνο. Ιδίως από την στιγμή που στην πρόσφατη ομιλία του στην Θεσσαλονίκη (που αποτιμήθηκε ως αντίβαρο σε αυτήν του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ΔΕΘ) είχε τονίσει πως «η οικονομία και η χώρα εκπέμπουν SOS». Θέτοντας ως βασικό προαπαιτούμενο την πολιτική αλλαγή στην χώρα.

Ο «νέος πατριωτισμός»

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε τον όρο «νέος πατριωτισμός». Αυτόν δηλαδή που έχει εισάγει στις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του ως στοιχείο πολιτικής συνοχής του προοδευτικού χώρου. Τονίζοντας πως «πρέπει να κινητοποιηθούμε γύρω από έναν νέο πατριωτισμό για δικαιοσύνη στις χώρες μας. Έναν νέο πατριωτισμό που να είναι συμπεριληπτικός, ηθικός, οικονομικός και κοινωνικός. Έναν νέο πατριωτισμό βασισμένο στην αποφασιστικότητα να αντισταθούμε στα μεγάλα συμφέροντα των ισχυρών και των ολιγαρχών. Και να τους κάνουμε να πληρώσουν. Να ενισχύσουμε τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας και να προστατεύσουμε τη δημοκρατία».

Η αναφορά του αυτή έγινε για την Ευρώπη. Όμως προφανώς «ταιριάζει» και στις συνθήκες που επικρατούν στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Αυτά ενώ σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί δεδομένο ότι ο χώρος της αριστεράς δε μπορεί παρά να επιδιώκει την ανάληψη της ευθύνης της διακυβέρνησης. Όπως τόνισε – στην ίδια ομιλία- «για τη κοινωνική πλειοψηφία, η αριστερά είναι χρήσιμη, ακόμη περισσότερο και ιδίως θα έλεγα, στα δύσκολα. Η αριστερά όμως που δεν το βάζει στα πόδια στις δυσκολίες. Η αριστερά που πατάει τα πόδια της στη γη και δεν αρκείται να διαμαρτύρεται, να καταγγέλλει και να αντιστέκεται, αλλά τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης προκειμένου να υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών»