Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Διαχωρισμό των δομών και ένταξη των μεταναστών που δικαιούνται άσυλο στην αγορά εργασίας, προβλέπει το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση. “Η δουλεύετε ή φεύγετε” το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση.

“Ή δουλεύετε ή φεύγετε” είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση στους μετανάστες με το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, στο υπουργικό συμβούλιο.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σκοπός του νέου νομοσχεδίου είναι, μεταξύ άλλων, η ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν δύο είδη δομών όπου θα διαχωρίζονται αυτοί που δικαιούνται άσυλο και όσοι δεν δικαιούνται.

Οι τρεις άξονες του νομοσχεδίου είναι, κατά τον κ. Πλεύρη η διευθέτηση των εκκρεμών αδειών -που είναι πάνω από 290.000 ευρώ αυτή τη στιγμή-, το άνοιγμα διαδρόμων νόμιμης μετανάστευσης και η αφαίρεση των επιδομάτων από όσους τελικά λαμβάνουν άσυλο “με αντάλλαγμα” την ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Ερωτηθείς αν προβλέπεται η θέσπιση νέων κατηγοριών βίζας, ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ότι “προβλέπονται νέες εθνικές θεωρήσεις ώστε να μπορούμε με πιο εύκολο τρόπο να προσελκύουμε στη χώρα μας άτομα υψηλής εξειδίκευσης καθώς επίσης και να διευκολύνουμε κατά πολύ τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να έρθουν να σπουδάσουν να μην έχουν τα αναχώματα τα οποία υπήρχαν”.

Όσον αφορά την πρόοδο στη σύναψη διμερών συμφωνιών για την προσέλκυση νόμιμων μεταναστών για την κάλυψη θέσεων εργασίας, ο υπουργός είπε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και ότι βασικός παράγοντας είναι οι χώρες με τις οποίες συνδιαλέγεται η Ελλάδα θα πρέπει να βοηθούν για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Δίνοντας διευκρινίσεις για τον διαχωρισμό των δομών, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε: “Να υπάρχουν δομές για αυτούς που το προφίλ τους δεν δικαιολογεί άσυλο, οπότε αυτοί θα βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης και θα κινδυνεύουν να βρεθούν στη φυλακή με το νέο, αυστηρό πλαίσιο για την παράνομη μετανάστευση. Άρα, η δυνατότητα που θα έχουν θα είναι η επιστροφή. Στο άλλο σκέλος των δομών, να έχουμε σε πιλοτική βάση άτομα τα οποία θα λάβουν άσυλο και πλέον αυτούς θα τους προετοιμάζεις, ότι σε περίπτωση που είναι να μείνεις στη χώρα δεν θα έχεις επιδόματα, τα οποία είχες συνηθίσει και πλήρωνε η Ευρώπη, αλλά θα σου δοθεί μια δυνατότητα να εργαστείς εκεί που έχουμε ανάγκη και σε περίπτωση που πας θα απορροφηθείς στην αγορά εργασίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Όποιος παίρνει άσυλο για να μείνει στην Ελλάδα, θα πρέπει να εργάζεται”.

“Η κατεύθυνση λοιπόν είναι, η παράνομη μετανάστευση δεν έχει καμία διέξοδο εκτός από την επιστροφή, η νόμιμη μετανάστευση διευκολύνεται ως προς τις διαδικασίες. Όσοι παίρνουν άσυλο το παίρνουν με πιο αυστηρά κριτήρια και δεν επωφελούνται από επιδόματα αλλά μπαίνουν στην αγορά εργασίας” συνόψισε ο υπουργός.

Τέλος, για το πώς ο διαχωρισμός θα επηρεάσει τις δομές στη χώρα, ο Θανος Πλεύρης ανέφερε ότι “θα αποκτήσουν χαρακτηριστικά με βάση το προφίλ των φιλοξενουμένων που θα έχουν. Κυρίως, αυτό μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε στις επαρχιακές δομές όπου υπάρχει ανάγκη εργατικού δυναμικού ειδικά για αγροτικές εργασίες, κατασκευές αλλά και σε άλλες πιο τουριστικές για εργασίες τουρισμού, ώστε εκεί η τοπική κοινωνία να μην βλέπει ότι απλά φιλοξενούνται κάποιοι μετανάστες αλλά αντιθέτως, έχουν επιλεγεί να πάνε εκεί πέρα δικαιούχοι ασύλου που έχουν γνώση εργασίας που χρειάζονται οι συγκεκριμένες κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λύνουμε ένα κομμάτι εργατικών χεριών από αυτούς που παίρνουν άσυλο και περιορίζουμε δραστικά τα επιδόματα”.