Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Πολιτική αλλαγή μόνο με εκλογές

Κάλπες που θα βάλουν τέλος στον κατήφορο ζήτησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μειώσεις ΦΠΑ, κράτος για τον πολίτη, 13ος μισθός στο δημόσιο στο κυβερνητικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε.

Ευθέως θέμα εκλογών έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στο (κατάμεστο) Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η καταφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία είναι ο μόνος δρόμος για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην χώρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι πλέον η αλλαγή πολιτικής ηγεσία είναι η αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να μπει τέλος στον «κατήφορο» – όπως χαρακτηριστικά ανέφερε που έχει οδηγηθεί η χώρα. Σημειώνοντας πως ο φορέας που μπορεί να φέρει την αλλαγή αυτή είναι «ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ»!

Τρίπτυχο

Παράλληλα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστίασε το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στην παρουσίαση ενός συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου που θα αποτελέσει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε «το σχέδιό μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη», τονίζοντας πως «είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία».

Το βασικό τρίπτυχό της κυβερνητικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ που παρουσίασε στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης συμπυκνώνεται στο «Δίκαιη Κοινωνία, Ισχυρή Οικονομία, Κράτος που σέβεται τον πολίτη».

Ένα άλλο κράτος

Ειδικά για το τρίτο σκέλος, δηλαδή την αναδημιουργία του κράτους ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως αποτελεί «κορωνίδα των μεταρρυθμίσεων το Εθνικό Σχέδιο για το Κράτος «Αναστάσιος Πεπονής»». Ονοματίζοντας συμβολικά τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ με το όνομα του ιδρυτή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Τόνισε πως «δημιουργούμε ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου μόνιμο, αορίστου – ορισμένου χρόνου, μετακλητοί και διοικητές, θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση».

Ανήγγειλε επίσης πως θα «επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους», ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Όσον αφορά την εικόνα της κυβέρνησης τάχθηκε υπέρ ενός μικρού σε αριθμό υπουργικού συμβουλίου σημειώνοντας ότι παράλληλα θα υπάρξουν συγχωνεύσεις υπουργείων. Ειδική αναφορά έκανε στα ζητήματα της διαφάνειας λέγοντας ότι θα υπάρξει μία «Νέα Διαύγεια».

Δηλαδή μία ενιαία πλατφόρμα που «θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα, με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές- εκροές του δημοσίου χρήματος και την πορεία των διοικητικών διαδικασιών»

Σημείωσε παράλληλα ότι «αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή».

Για την φορολογία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιπαράθεσε στις εξαγγελίες που έκανε τη προηγούμενη Κυριακή από το ίδιο βήμα ο πρωθυπουργός μια φορολογική πολιτική ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Θύμισε ότι η μείωση ΕΝΦΙΑ σε παραμεθόριες περιοχές που εξάγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν περσινή πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Περεταίρω όμως δήλωσε ότι μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα λάβει πολύ περισσότερα μέτρα. Όπως ενδεικτικά ανέφερε «δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού». Μάλιστα τάχθηκε υπερ της πλήρους τιμαριθμοποίησης σε βάθος τετραετίας όπως έχει συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία.

Επίσης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει «μειωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά». Απάντησε μάλιστα στο κυβερνητικό επιχείρημα πως κάτι τέτοιο δεν θα περάσει στην αγορά λέγοντας πως η Ε.Ε έχει προβλέψει το πως μπορεί αυτό να γίνει με συγκεκριμένη οδηγία που προβλέπει αυστηρούς ελέγχους. Τέλος τόνισε ότι «το φορολογικό σύστημα οφείλει να είναι σταθερό και προβλέψιμο με καθιέρωση συμβάσεων φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στους μικρομεσαίους προκρίνοντας «120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων» όπως και «ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της». Μίλησε επίσης για «αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους».

Ενεργειακή ακρίβεια

Όπως ήταν αναμενόμενο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας. Λέγοντας μεταξύ άλλων πως «τα golden boys της ΔΕΗ πίνουν στην υγεία του ελληνικού λαού». Σημείωσε πως «με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι αυτό τελειώνει.Η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Δημογραφικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα με όρους άμεσης ενίσχυσης των οικογενειών. Δήλωσε ότι «μηδενίζουμε τον ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη και αγαθά, όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες» ενώ για τους πολύτεκνους πρότεινε μείωσεη 75% στον ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά. Μάλιστα αναφερόμενος στην χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων είπε ότι «φορολογούμε με ειδικό καθεστώς τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό».

Υποχώρηση παντού

Νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας πως η κοινωνία με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη «αντί για πρόοδο, ζει διαρκή υποχώρηση: Στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ, στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη, στα εργασιακά δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών». Τόνισε πως η Ν.Δ έχει δημιουργήσει την «Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε».