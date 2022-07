Αποφυλάκιση Λιγνάδη: Ηχηρή οργή στα θέατρα και ακόμη πιο ηχηρές απουσίες

Δεν έχουν τελειωμό οι αντιδράσεις και οι παρεμβάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο που προκάλεσε η αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη με καταβολή εγγύησης , μετά την καταδίκη του για δύο βιασμούς ανηλίκων.

Σαν ντόμινο ηθοποιοί, χορευτές και καλλιτέχνες προχωρούν τις τελευταίες μέρες σε παρεμβάσεις επί σκηνής , κατά τη διάρκεια των παραστάσεών τους, διαμαρτυρόμενοι για τη δικαστική απόφαση. Ιδιαίτερη μάλιστα αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως στις παρεμβάσεις αυτές συμμετέχουν ακόμη και καλλιτέχνες που στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Εκτός, όμως, από την πρωτοβουλία των καλλιτεχνών, παρεμβάσεις πραγματοποίησαν και απλοί πολίτες, όπως συνέβη στην κατάμεστη Επίδαυρο, όπου θεατές σήκωσαν πανό κατά του Δημήτρη Λιγνάδη .

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η απουσία της πολιτικής ηγεσίας από τα ανοιχτά θέατρα τις ημέρες αυτές, με αποκορύφωμα την αποχώρηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, από την παράσταση των Peeping Tom στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξή της. Στο τέλος της εν λόγω παράστασης χορευτής της ομάδας σήκωσε ένα πανό που έγραφε στα αγγλικά “οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή”.

Αυτό που δεν έγινε κατανοητό είναι το γιατί ενοχλήθηκε η υπουργός Πολιτισμού από την κίνηση αυτή. Την ενόχλησε το περιεχόμενο αυτής της αυτονόητης φράσης; Γιατί να πάρει προσωπικά μία τέτοια δήλωση από τη στιγμή που δε συνδέεται η ίδια με τις αποφάσεις του δικαστηρίου; Πραγματικά είναι απορίας άξιο το πώς θα συνέβαλε με την παρουσία της στην αίθουσα στην εργαλειοποίηση του Πολιτισμού από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το αντίθετο, αν είχε μείνει στην παράσταση, αυτό από μόνο του θα αποτελούσε μία απόδειξη πως δεν έχει καμία ευθύνη σε όλο αυτό και σήμερα δε θα είχαμε τίποτα να σχολιάσουμε.

Ακολουθούν οι πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις- παρεμβάσεις...

Επίδαυρος: Θεατές σ ήκωσαν πανό με σύνθημα "Βιαστής είναι"

Το βράδυ του Σαββάτου (16/07), λίγο πριν την έναρξη της παράστασης "Πέρσες" σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θεατές σήκωσαν πανό με σύνθημα "Βιαστής είναι".

Στο κατάμεστο θέατρο, παρουσία σχεδόν 8.000 θεατών, φώναζαν και συνθήματα κατά της δικαστικής απόφασης για την αποφυλάκιση του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου.

Μάλιστα, στο τέλος της παράστασης και μετά την υπόκλιση των ηθοποιών, ο ηθοποιός Αινείας Τσαμάτης, βγήκε στη σκηνή και διάβασε την επιστολή του ΣΕΗ για την Δημήτρη Λιγνάδη.

Κάποιοι από τους θεατές αντέδρασαν και φώναζαν "υπάρχει δικαστήριο", ενώ περίπου 300 αποχώρησαν από το θέατρο. Ωστόσο, η πλειοψηφία των θεατών έμεινε μέχρι το τέλος του μηνύματος και χειροκρότησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σκηνοθέτης της παράστασης "Πέρσες", Δημήτρης Καραντζάς, είχε πάρει ξεκάθαρη θέση κατά του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού και για αυτό έχει στοχοποιηθεί βίαια από τους δικηγόρους του (δεν είναι ο μόνος). Είχε απαντήσει μάλιστα με εξώδικο μέσω του δικηγόρου του Γιώργου Γεραρή.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω παρέμβαση στην Επίδαυρο έχει ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η τελευταία παράσταση του Δημήτρη Λιγνάδη, πριν την σύλληψή του, ήταν οι Πέρσες του Αισχύλου που ανέβηκε πριν από τρία χρόνια στο αργολικό θέατρο. Επρόκειτο για μια επετειακή παράσταση για τα 2.500 χρόνια από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία το παρών είχαν δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο κ. Λιγνάδης μάλιστα, κατα την υπόκλισή του τότε στην Επίδαυρο, είχε φιλήσει ένα ομοίωμα του Παρθενώνα.

Αλεξανδρούπολη: Η Μαρία Κίτσου διάβασε την ανακοίνωση του ΣΕΗ

Το ίδιο βράδυ, στο Θέατρο Αλτιναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη, ανέβηκε η παράσταση "Ηλέκτρα", η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία.

Στο τέλος της παράστασης, η πρωταγωνίστρια Μαρία Κίτσου, ενώ βρισκόταν ανάμεσα στους συναδέλφους της, διάβασε την επίσημη ανακοίνωση του ΣΕΗ για την αντίθεση του Συλλόγου στην αποφυλάκιση του Λιγνάδη.

Η επιστολή κατά του Λιγνάδη αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι ηθοποιοί, τεχνικοί, μουσικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουμε απόψε εδώ για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια χώρα όπου τέτοιες αποφάσεις καταπατούν το δικαίωμά μας στην αλήθεια, στο δίκιο, στα σώματά μας, στην κοινή λογική.

Από τις 13 Ιουλίου και για κάθε μέρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία γίνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδας, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης.

Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή, η ελευθερία να αφαιρείται από αυτόν που αμετανόητα βιάζει τα παιδιά μας.

Θέλουμε η γενναία απόφαση της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη θα λάμπει αντίστοιχα της ομορφιάς του και ο ήλιος να πάψει επιτέλους να είναι νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος Δημήτρης Λιγνάδης για δυο βιασμούς παιδιών, να παραμείνει στη φυλακή».

Καλαμάτα: "Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή"

Κατά τη διάρκεια της παράστασης "Triptych: The Missing Door, The Lost Room, The Hidden Floor" της ομάδας "Peeping Tom" από το Βέλγιο, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (15/07), αναρτήθηκε πανό για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, το οποίο έγραφε στα αγγλικά: "Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή".

Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποχώρησε από την παράσταση, γεγονός που σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης, γράφοντας στο Facebook:

"Η κ. Μενδώνη παρότι βρισκόταν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, επέλεξε να αποχωρήσει ελάχιστα λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης. Μάλλον, μετά και τις τελευταίες νοσηρές εξελίξεις, δεν θα ένιωθε και πολύ άνετα μεταξύ των εκατοντάδων θεατών. Με το πανό που σήκωσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες στο τέλος της παράστασης και που προφανώς αποθεώθηκαν από το κοινό, δικαίωσαν την απόφαση της...".

Μάλιστα, αργότερα το υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε την αποχώρηση Μενδώνη, σχολιάζοντας:

"Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή, προκειμένου να μη νομιμοποιήσει με την παρουσία της την εργαλειοποίηση του Πολιτισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τις θεατρικές σκηνές σε λαϊκά δικαστήρια. Σε αυτόν τον κατήφορο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε".

Ναύπλιο: Διαβάστηκε επί σκηνής η ανακοίνωση του ΣΕΗ

Το βράδυ της Παρασκευής (15/07) πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου "Η Ανατολή" σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεωδορόπουλου, στον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας στο Ναύπλιο στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός".

Ο ηθοποιός της παράστασης Μιχάλης Τιτόπουλος εκπροσωπώντας όλους τους ηθοποιούς που συμμετείχαν σε αυτή, διάβασε την ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) για την απόφαση αποφυλάκισης του Δημήτρη Λιγνάδη και καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές.

Μικρή Επίδαυρος: Κείμενο παρέμβασης

Σε παρέμβαση προέβησαν επιπλέον και οι ηθοποιοί της παράστασης "Ρίζες από βαμβάκι" που ανέβηκε χθες στη Μικρή Επίδαυρο στο πλαίσιο τους Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ηθοποιός της παράστασης διάβασε κείμενο - παρέμβαση, εκπροσωπώντας το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

