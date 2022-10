9 ταινίες που μπορείς να δεις αυτή την Πέμπτη μόνο με 2 ευρώ

Σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία των κινηματογραφικών διανομέων που ελπίζουμε να γίνει θεσμός (και να επεκταθεί με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή), όλες οι αίθουσες της χώρας αυτή την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου θα έχουν εισιτήριο μόλις 2 ευρώ.

Ναι, 2 ευρώ. Που θα πει, αν έχεις όρεξη, με 4 ευρώ βλέπεις 2 ταινίες. Με 6 ευρώ βλέπεις 3. Αν πάρεις άδεια και έχεις όρεξη και πλάνο, με ένα δεκάευρω βλέπεις τη μισή κινηματογραφική του φθινοπώρου.

Μπορείς να δεις αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τις ταινίες που συμμετέχουν στη δράση στη σχετική σελίδα

, καθώς και τους διανομείς που στηρίζουν αυτή την πολύ θετική ενέργεια, που έχει στόχο να δοθεί κίνητρο επιστροφής στην αίθουσα για ένα μέρος του κοινού που πιθανώς να έβγαλε το σινεμά από τις συνήθειές του αυτά τα τελευταία χρόνια. Κι είναι ένας καλός λόγος για να παρακολουθήσετε ένα blockbuster, μια κωμωδία ή ένα δράμα στη μεγάλη οθόνη.

Την αναλυτική λίστα τίτλων θα την βρείτε στο σάιτ αλλά εμείς ξεδιαλέγουμε τους πιο must τίτλους.

Smile

Ύστερα από ένα αλλόκοτο, τραυματικό δυστύχημα με μια ασθενή της, η Δρ. Ρόουζ Κότερ (Σόσι Μπέικον) αρχίζει να βιώνει τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Με τον τρόμο να σαρώνει τη ζωή της, η Ρόουζ πρέπει να αντιμετωπίσει το προβληματικό παρελθόν της για να επιβιώσει και να ξεφύγει από την τρομακτική πραγματικότητα. H εμπορικότερη ταινία τρόμου της χρονιάς, must αν την έχετε χάσει ως τώρα.

Εκεί Που Ζούμε

Tην ημέρα όπου το κέντρο της Αθήνας ζει άλλη μια συνηθισμένη αναστάτωση, ο νεαρός δικηγόρος Αντώνης Σπετσιώτης γιορτάζει τα γενέθλιά του. Μόνο που το εικοσιτετράωρο των γενεθλίων του θα εξελιχθεί εντελώς απρόσμενα - προσγειώνοντάς τον από τα δικαστήρια της Ευελπίδων σε λαμπερές καντίνες και σκοτεινά πάρκιν της Εθνικής οδού, από το τακτοποιημένο εργένικο σπίτι του στο Λυκαβηττό σε αγροικίες στο Χαλκούτσι και πολυτελείς βίλες στην Αλίαρτο - και θα τελειώσει απρόβλεπτα ξημερώματα στην Αθήνα. Η νέα ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, με τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο και στον Στέλιο Μάινα. (Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη)

Εισιτήριο για τον Παράδεισο

Η χολιγουντιανή ρομαντική κομεντί είναι ζωντανή! Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, καθώς αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι. Πανέμορφα σκηνικά, συναίσθημα και γέλιο, από τον σκηνοθέτη του “Mamma Mia! Here We Go Again”.

France

H Λεά Σεϊντού στον ρόλο μιας δημοφιλούς και αλαζονικής γαλλίδας τηλεπαρουσιάστριας ειδήσεων, της Φρανς ντεΜερ, που η ζωή της μοιράζεται μεταξύ τηλεοπτικού στούντιο, πολεμικών ανταποκρίσεων και οικογένειας. Μετά από ένα τροχαίο, στο οποίο τραυματίζει έναν πεζό, όλα αλλάζουν: ξαφνικά η ίδια η διάσημη τηλεπαρουσιάστρια γίνεται η είδηση της ημέρας. (Συνέντευξη με τη Λέα Σεϊντού)

Για την Κιάρα

Η νεαρή Κιάρα μεγαλώνει όπως όλα τα κορίτσια της ηλικίας στον ιταλικό Νότο. Όταν ο πατέρας της γίνεται στόχος απειλών και κατόπιν εξαφανίζεται η Κιάρα θα ανακαλύψει ότι γνωρίζει ελάχιστα για την οικογένειά της. (Διαβάστε την αναλυτική κριτική)

Το Τρίγωνο της Θλίψης

Ένα ζευγάρι διάσημων μοντέλων είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα με μία παρέα από ασύλληπτα πλούσιους επιβάτες, έναν ολιγάρχη από τη Ρωσία, βρετανούς εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο, που επικαλείται τον Μαρξ. Στην αρχή, τα πάντα είναι υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά μία θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον καπετάνιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Η ιεραρχία στο νησί ανατρέπεται. Ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών, με γυρίσματα στην Ελλάδα. (Αναλυτική κριτική | Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη | Συνέντευξη με τον συμπαραγωγό Γιώργο Καρναβά)

ΕΟ

Η ταινία ακολουθεί έναν γάιδαρο ο οποίος συναντάει στον δρόμο του καλούς και κακούς ανθρώπους, νιώθει χαρά και πόνο, και μας δίνει μία οπτική της μοντέρνας Ευρώπης μέσα από τα μάτια του. Τέλεια ευκαιρία για καλλιτεχνικό ρίσκο, με μια απαιτητική αλλά πραγματικά μοναδική ταινία που λατρέψαμε στις Κάννες και τις Νύχτες Πρεμιέρας. (Αναλυτική κριτική | Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη)

Κοίτα τους πώς Τρέχουν

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Στόπαρντ (Σαμ Ρόκουελ) και η πρόθυμη αρχάρια Στόκερ (Σίρσα Ρόναν) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο. (Αναλυτική κριτική)

Παγίδα

Ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης των «Παράδεισος Τώρα» και «Ομάρ», Χάνι Αμπού-Ασάντ, υπογράφει ένα ακόμη συγκλονιστικό πολιτικό θρίλερ, αυτή τη φορά με ηρωίδες δυο γυναίκες που πρέπει να συγκρουστούν με το αδιανόητα σκληρό σύστημα, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς, αν θέλουν να επιβιώσουν. Νευρώδες παλαιστινιακό θρίλερ.





Η Γιορτή του Σινεμά διοργανώνεται από τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών και έχει την υποστήριξη των επιχειρήσεων των κινηματογραφικών αιθουσών πανελλαδικά.

