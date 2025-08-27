“Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ”: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ολίβια Κόλμαν εξηγούν πώς οδηγήθηκαν σε πόλεμο

Το NEWS 24/7 εξασφάλισε ένα behind the scenes βίντεο με το καστ και τους δημιουργούς της νέας βιτριολικής κωμωδίας από τον σεναριογράφο του “Poor Things”.

O “Πόλεμος των Ρόουζ” παραμένει μια κωμωδία που ο ίδιος της ο τίτλος αποτελεί κάτι σαν συντόμευση για ένα ολόκληρο τύπο σύγκρουσης. Με κωμική υπερβολή, η ταινία του Ντάνι Ντε Βίτο είχε αποτυπώσει τη σύγκρουση μέσα σε έναν γάμο που ξεκινώντας από τις λεπτομέρειες και τις μικροενοχλήσεις, μπορεί να φτάσει στα άκρα.

Το update στο σήμερα, με τίτλο “Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ”, θα είχε δεδομένα ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό που μπορεί να αποδειχθεί triggering στη σχέση ενός σημερινού παντρεμένου ζευγαριού; Ποιοι είναι οι μικροί και μεγάλοι εγωισμοί που κατατρώνε την αγάπη αφήνοντας πίσω μόνο βιτριόλι;

Στο σενάριο αυτής της νέας διασκευής συντάμε έναν ιδανικό άνθρωπο, τον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα του “Poor Things” και της “Ευνοούμενης”, ο οποίος έχει αποδείξει πως μπορεί να εντοπίσει το κάθε λογής χιούμορ μέσα σε σκοτεινές, αιχμηρές καταστάσεις.

Όσο για το πρωταγωνιστικό δίδυμο: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ολίβια Κόλμαν είναι ιδανικές επιλογές, παίζοντας χαρακτήρες με πάθη, με αγάπη, αλλά και με πολλή πικρία και σκοτάδι μέσα τους. Σκέτη απόλαυση να τους βλέπεις να παίζουν απέναντι ο ένας στην άλλη.

Λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας “Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ” στις αίθουσες, το News24/7 εξασφάλισε ένα αποκλειστικό featurette όπου Κάμπερμπατς, Κόλμαν, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του καστ και των δημιουργών της ταινία, εξηγούν πώς αναπτύχθηκε αυτός ο σπιτικός πόλεμος.