Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10 προτάσεις χωρίς είσοδο 1η – 3/3

Eκθέσεις, εκδηλώσεις και ποικίλες ευκαιρίες για δωρεάν ψυχαγωγία αυτό το Σαββατοκύριακο, 1η με 3 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Δωρεάν δρώμενα από διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς στην Αθήνα μας δίνουν την ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι, χωρίς να ξοδέψουμε ούτε… ευρώ.

Εκθέσεις τέχνης, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για να περάσουμε ποιοτικές στιγμές με φίλους, με τα παιδιά και με… τον εαυτό μας.

Τι μπορείς να κάνεις εντελώς δωρεάν την Παρασκευή 1η Μαρτίου και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαρτίου;

Δωρεάν προβολή της ταινίας του Takeshi Kitano “Ο Αχιλλέας Και Η Χελώνα”

Η ARTENS και η κινηματογραφική της ομάδα θα παρουσιάσουν την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 στις 21:00, την αριστουργηματική ιαπωνική ταινία του Takeshi Kitano Ο Αχιλλέας Και Η Χελώνα (Akiresu To Kame). Εκτός από μια τιμητική προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2008, η ταινία δεν έχει προβληθεί στην Ελλάδα.

Ο Αχιλλέας Και Η Χελώνα είναι ανεπιφύλακτα η ωραιότερη ταινία που έχει γίνει για την Τέχνη, και ειδικά τη ζωγραφική, κι αυτό γιατί ούτε την αφηγείται ούτε την εξιδανικεύει. Με τίτλο που βασίζεται στο γνωστό μαθηματικό παράδοξο του Ζήνωνα, η ιστορία της συμβολίζει την αδυναμία του καλλιτέχνη να φτάσει την επιτυχία.

Είναι μια οδύσσεια με ακραίο μελόδραμα, ακραίο χιούμορ και ακραία σκληρότητα. Το τέλος του ταξιδιού μας επιφυλάσσει το πιο ειλικρινές, τολμηρό και αναπάντητο ερωτηματικό. Ο Τακέσι Κιτάνο, ζωγράφος και ο ίδιος, παρουσιάζει τον πόνο και την ασχήμια, πλαισιωμένα από μια τέλεια εικαστική σύνθεση. Παραμορφώνει με τα πινέλα του όλην την Ιστορία της Τέχνης, καταθέτοντας την πιο σπαρακτική και πιο ποιητική δουλειά του.

Ο μεγάλος Ιάπωνας κινηματογραφιστής υπογράφει τη σκηνοθεσία, το σενάριο, το μοντάζ και τη ζωγραφική, μιας πραγματικά χειροποίητης ταινίας. Θα προηγηθεί σύντομη εισαγωγή από τον εισηγητή των Σεμιναρίων Ιστορίας Κινηματογράφου της ARTENS Πάνο Παππά. Κρατήσεις θέσεων: στο τηλέφωνο της ARTENS: 210 33 17 312 ή στο e-mail: [email protected].

“Articulate” – Έκθεση στη Blender Gallery

Η The Blender Gallery παρουσιάζει από την Παρασκευή 1η Μαρτίου την ατομική έκθεση της Μυρτώς Ψυχάκη με τίτλο Articulate. Το έργο της ζωγράφου μας καλεί σε περισυλλογή, πρόκειται για μία εσωτερική διαδικασία που προκαλεί ένα μυστήριο, διαισθητικό σχεδόν, άνοιγμα. Εμφανίζεται σαν το αποτύπωμα μίας κίνησης, σαν την ένδειξη μίας διαδρομής – μίας “διαδρομής-περιπλάνησης” όπως γράφει ο Κώστας Αξελός. Το έργο γίνεται λοιπόν η καταγραφή μίας πορείας της οποίας ο προορισμός είναι η ίδια η εμπειρία της μετάβασης, της αλλαγής, της πράξης.

Η Μυρτώ Ψυχάκη ξετυλίγει στο έργο της ένα παιχνίδι συνύπαρξης ανάμεσα στο κενό και το γεμάτο, στην ένταση της πράξης και στην ακινησία που την περιβάλει. Το παιχνίδι αυτό, η εικαστικός το ενεργοποιεί επιλέγοντας να εμβαθύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε θεμελιώδη στοιχεία της ζωγραφικής τα οποία μετατρέπει σε υλικά: το φως και το σκοτάδι, τη γραμμή και τη φόρμα, την χειρονομία και την παύση της, την καθημερινότητα (τα στοιχεία του αστικού τοπίου) και την υπέρβασή της.

Δωρεάν έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα

Στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΜΕΛΙΝΑ” τοu Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση του Γιώργου Τόλη, με τίτλο “Περιπλανήσεις της φαντασίας”. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 (στις 6:30μ.μ.) Ο κ. Κωνσταντίνος Βρέλλης, Συνδιευθυντής του Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Παν. Βρέλλη, θα προλογίσει την έκθεση.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο "ΜΕΛΙΝΑ" τοu Δήμου Αθηναίων παρουσιάζεται η τρίτη ατομική έκθεση του Γιώργου Τόλη, με τίτλο "Περιπλανήσεις της φαντασίας"

Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: “Μινώταυροι και Σάτυροι, Κάρμεν και Αρχάγγελοι, Μήδεια και Αρλεκίνοι, Σύμπαν και Κβαντική συνθέτουν το εικαστικό περιβάλλον του έργου μου, όπου ξεχειλίζουν έντονα χρώματα, αμέτρητα σχήματα, πρόσωπα και γραμμές. Ζωγραφίζω εικόνες, μορφές, τα βιώματά μου, τις εμπειρίες των περιπλανήσεών μου σαν Οδυσσέας, αποζητώντας τον ψυχικό τόνο που απαιτεί η ψυχή μου και η φαντασία μου. Από μικρός πορεύομαι μοναχικά, είμαι αυτόφωτος. Μου αρέσει να αλητεύω σε παράξενα μονοπάτια της τέχνης, το αποτέλεσμα της οποίας καταθέτω ως πρόσφορο αγάπης στη ζωγραφική.”

Δωρεάν ρεσιτάλ πιάνου – Ναταλία Καρατζάνου

Διανύοντας τον 35o κύκλο της, η σειρά συναυλιών “Οι Νέοι για τους Νέους” αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό ανάδειξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής. Η Ναταλία Καρατζάνου, το Σάββατο 2 Μαρτίου, παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον δεξιοτεχνικό πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σοπέν, Λιστ, κλείνοντας τη βραδιά με το “Πρελούδιο και Τοκάτα για σόλο πιάνο” του Θόδωρου Αντωνίου ως φόρο τιμής στον συνθέτη. Περισσότερα στο nakas.edu.gr.

Προβολή ντοκιμαντέρ ”Ιάκωβος Καμπανέλλης” στην Ανδόρα

Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος μας προσκαλεί στην προβολή του βιογραφικού ντοκιμαντέρ “Ιάκωβος Καμπανέλλης”, διάρκειας 30′, το Σάββατο 2 Μαρτίου 2024 και ώρα 15.00 στον κινηματογράφο Ανδόρα, Σεβαστουπόλεως 117, στον Ερυθρό. Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται στο πλαίσιο εορτασμού των 35 ετών από τη σύστασή της.

Το ντοκιμαντέρ θα προλογίσει η κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλλη Κατερίνα Καμπανέλλη. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. Αλέξανδρος Κακαβάς. Θα τιμηθεί ο κριτικός Ιάσων Τριανταφυλλίδης για τη συμβολή του στη δημιουργία ντοκιμαντέρ της σειράς “Από το Μικρό στο Μεγάλο”-Σεναριογράφοι.

“Από το Μικρό στο Μεγάλο” – Ιάκωβος Καμπανέλλης / Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κακαβάς – Αδαμάντιος Πετρίτσης, μέλος της Ε.Σ.Ε./ Σενάριο: Θάνος Τσάμπρας, μέλος της Ε.Σ.Ε. / Διεύθυνση Φωτογραφίας και Μονταζ: Αδαμάντιος Πετρίτσης, μέλος της Ε.Σ.Ε.

‘Κραυγές” στο Δημοτικό Κινηματογράφο Νέα Ελβετία

Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 στις 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Νέα Ελβετία” παρουσιάζεται η παράσταση “Κραυγές” των Γιώργο Βούλγαρη – Γιάννη Μακρυνόρη.

Ο Δήμος Βύρωνα τιμά την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας (8/3) παρουσιάζοντας ένα έργο φόρο τιμής στην γυναίκα – θύμα της έμφυλης βίας σκηνοθετημένο με κινηματογραφική αισθητική. Μια θεατρική παράσταση – σταθμός στο είδος του documentary performance act.

Η έμφυλη βία, ένα έγκλημα χωρίς διακρίσεις που συχνά μένει ατιμώρητο ή τιμωρείται με μειωμένες ποινές που αφορά στην κακοποίηση ψυχών και σωμάτων με τα σημάδια να διαρκούν καμιά φορά όσο και η ίδια η ζωή.

Πάντα, όμως, στη μέση υπάρχει ο πατέρας, ο σύντροφος, ο σύζυγος, το αφεντικό και όλοι αυτοί που εκκολάπτει η πατριαρχική κοινωνία και τα πρότυπά της.

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

“From The Outside Looking In” στο T.A.F.

Το T.A.F./ the art foundation παρουσιάζει την ομαδική έκθεση “From The Outside Looking In”. Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φυλής στο Ζεφύρι. Η έξω από το αστικό κέντρο, χωρική συνθήκη του Ζεφυρίου, λειτούργησε ως αφετηρία για την συγκέντρωση ενός αρμολογήματός καλλιτεχνικών πρακτικών, εκτός του θεσμοθετημένου “κέντρου”.

Τώρα, θα επιχειρηθεί ο εμπλουτισμός και η τοποθέτησή τους εντός του γεωγραφικού κέντρου της Αθήνας. H μετατοπισμένη αυτή συνθήκη μελετά την παραμεθόριο, την πολυώνυμη ανθρωπογεωγραφία και την ξεχασμένη δεισιδαιμονία εντός της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής. Οι καλλιτέχνες/ιδες προσεγγίζουν και περιγράφουν την οριακή σχέση του εσωτερικού-εξωτερικού και όλων των ενδιάμεσων χώρων του γεωγραφικού και πολιτισμικού εδάφους.

Συµµετέχουν οι καλλιτέχνες/ιδες: Κυριακή Αγγελιδάκη, Αιµιλία Αντωνίου, Ηλίας Βασιλός, Ορέστης Καραλής, Χάρης Κοντοσφύρης, Κώστας Κορωναίος, Παναγιώτης Λιανός, Δήµητρα Μαρίνη, Ταξιάρχης Μερµίρης, Φραντζέσκα Μπούτση, ΝΑ.ΧΑΡΗΣ, Νικόλαος Παλαιοθόδωρος, Δηµήτρης Πιλακίδης, Λυσίµαχος Πολυχρονίδης, Μαργαρίτα Τσουλουχά, Αρισταίος Τσούσης, Procorpses.

KINO ATHENS – Δωρεάν προβολές στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους, του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους, καθώς και του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος Μικρού Μήκους του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας KINO ATHENS θα προβληθεί από τις 2 ως τις 10 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, υπό την Αιγίδα του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ελεύθερη είσοδο.

Το Σάββατο 2/3/2024

19.00 Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος

21.30 Πάνω από τα σύννεφα

Την Κυριακή 3/3/2024

18.00 ΕΔ Μικρού Μήκους

20.00 Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα

21.30 Ο χειμώνας που έρχεται

«Προς το Φως»: Η αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Ρίκας Πανά στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 17 Μαρτίου η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει την πρώτη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Ρίκας Πανά, με τίτλο «Προς το Φως», η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), σε επιμέλεια της Ελισάβετ Πλέσσα.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου 80 ζωγραφικά έργα της καλλιτέχνιδας σε καμβά και σε χαρτί. Με τη χρήση μιας έντονα χειρονομιακής γραφής σε συνήθως μονοχρωματικό φόντο, τα έργα της αναδεικνύουν σχηματοποιημένη την ανθρώπινη μορφή για να επικεντρωθούν στην ουσία των ζητημάτων που απασχολούν την καλλιτέχνιδα. Η διαμαρτυρία για την έλλειψη ελευθερίας, η καταγγελία της διάβρωσης του πολιτισμού, η αναζήτηση ταυτότητας, η απόγνωση και η ελπίδα του ανθρώπου αποτελούν τους βασικούς άξονες της ζωγραφικής της Ρίκας Πανά, 95 ετών σήμερα.

Η ζωγραφική της Ρίκας Πανά (Παναγιωτοπούλου, το γένος Λαζάνη, γεν. Αθήνα, 1929) είναι βαθιά ανθρωποκεντρική. Το έργο της διαμορφώθηκε από τον εμφύλιο πόλεμο, την κατοχή, τη δικτατορία των συνταγματαρχών, καθώς και από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε από πολύ νεαρή ηλικία.

“Εν Αιθρία” στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

"Εν Αιθρία" στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης /MALK - AD ASTRA PER ASPERA

H Comicdom Press σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως, παρουσιάζουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 14 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, την ομαδική έκθεση comics και εικονογράφησης «Εν Αιθρία 11».

Στην ενδέκατη διοργάνωσή της, που συμπίπτει με τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η μακροβιότερη έκθεση comics και εικονογράφησης στη χώρα, παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα 56 Ελλήνων δημιουργών.

Η σειρά εκθέσεων «Εν Αιθρία», μία πρωτοβουλία του ζωγράφου και δημιουργού comics, Γαβριήλ Τομπαλίδη, συνδυάζει σε έναν χώρο έργα γνωστών ονομάτων της εγχώριας σκηνής των comics και της εικονογράφησης, με εκείνα νέων, πρωτοεμφανιζόμενων ταλέντων. Πάντοτε με θέμα απόλυτα ελεύθερο, οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν ευρύ φάσμα τεχνοτροπιών και «σχολών», στην προσπάθεια να αποτυπωθεί η δημιουργικότητα των Ελλήνων καλλιτεχνών και όσα τους κινητοποιούν στον παρόντα τόπο και χρόνο.

Στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206 – Ταύρος).