Δωρεάν στην πόλη το Σαββατοκύριακο: 10+1 προτάσεις χωρίς είσοδο 24-26/4

Πού μπορείς να ψυχαγωγηθείς δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο, 24 με 26 Μαΐου, στην Αθήνα.

Προτείνουμε ενδιαφέρουσες δωρεάν βόλτες για το τριήμερο 24-26 Μαΐου σε ποικίλες εκδηλώσεις, συναντήσεις και εικαστικά δρώμενα, που πραγματοποιούνται στην πόλη από πολιτιστικούς οργανισμούς, γνωστές γκαλερί και φορείς.

Ιδού μερικές ευκαιρίες να ψυχαγωγηθείς με δωρεάν είσοδο.

“Κλασικές Μουσικές Εικόνες” – Δωρεάν μουσική εκδήλωση

Το Εθνικό Ωδείο Νέας Σμύρνης ιδρύθηκε το 1974. Από το σχολικό έτος 2002 – 2003 λειτουργεί έχοντας τον συνθέτη Ανδρέα Αργυρού ως Καλλιτεχνικό Διευθυντή και ένα εκλεκτό επιτελείο μουσικοπαιδαγωγών. Από την αρχή της ιδρύσεως του, στέκεται στην πρώτη γραμμή της μουσικής εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα μια δυναμική παρουσία στη πολιτιστική ζωή του τόπου μας.

Η εκδήλωση οι “Κλασικές Μουσικές Εικόνες” συμπεριλαμβάνεται στην πληθώρα εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου του Εθνικού Ωδείου Νέας Σμύρνης που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια εκπαιδευτικού έργου. Σε αυτή την ανοιξιάτικη βραδιά με θέμα την κλασική μουσική θα ακουστούν ορισμένες από τις γνωστότερες μελωδίες της κλασικής μουσικής ιστορίας.

Θα παρουσιαστούν έργα σπουδαίων δημιουργών, όπως ο W. A. Mozart, L. V. Beethoven, D. Shostakovich, E. Grieg, J. Srauss, J. S. Bach κ.α. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν έργα Κύπριων δημιουργών ή έργα που σχετίζονται με την Κύπρο.

Συμμετέχουν μουσικά σύνολα με σπουδαστές και καθηγητές του Ωδείου, τόσο από το κλασικό όσο και από το σύγχρονο τμήμα, καθώς και η παιδική και η μεικτή χορωδία του. Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 στις 19.00, στο Ιδρυμα Κακογιάννης. Περισσότερα στο mcf.gr.

“This is Not My Beautiful House” – Δωρεάν εικαστική βόλτα

Την Παρασκευή 24 Μαΐου εγκαινιάζεται το “This is Not My Beautiful House” σε επιμέλεια Νίνας Κοταμανίδου, η δεύτερη έκθεση στο πλαίσιο της ενότητας “Ο Αθηναϊκός τρόπος /The Athenian way” Athens Intersection που συντονίζει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος με την APART Art Research & Applications, σε συνεργασία με τα F.O.T.A. Φίλοι Τριγώνου Αθήνας και την CHEAPART.

Στην έκθεση “This Is Not My Beautiful House”, η θεματική του σπιτιού καλύπτεται από μια ανεξάντλητη, σχεδόν ασύλληπτη ποικιλία προσεγγίσεων και ζητημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις καθημερινές πρακτικές και τα συναισθηματικά φορτία που συνεπάγεται η ζωή γύρω από το σπίτι, αφήνοντας εκτός τεχνολογικές και επιστημολογικές προσεγγίσεις. Το σπίτι σαν ένας λειτουργικός χώρος της καθημερινότητας είναι ο πιο κοινός και ο πιο ιδιωτικός χώρος. Ταυτόχρονα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς για την ασταμάτητη παραγωγή ποικίλων πρακτικών που συνδέονται με προσωπικά και κοινωνικά αφηγήματα, αντιληπτά είτε στην φαντασία μας είτε στην εμπειρία μας.

Ξεκινώντας από την κάθε είδους ενδεικτική υλικότητα -που μπορεί να προέρχεται από απρόβλεπτες ή τυχαίες συνθήκες- η στιβαρή εικόνα του σπιτιού μπορεί να στραφεί προς τις άυλες εμπειρίες που σωρεύονται μέσα του.

Επιμέλεια: Νίνα Κοταμανίδου. Συμμετέχουν: Ηώ Αγγελή, Ελευθερία Αλεξανδρή, Γρηγορία Βρυττιά, Αντωνία Θωμοπούλου, Αθηνά Κανέλα, Φρύνη Μουζακίτου, Νίνα Κοταμανίδου, Μιχάλης Παρλαμάς, Βασίλης Φιορεντζάκης.

Info: Απόλλωνος 25, Πλάκα, Μητρόπολη, 105 51. Συντονισμός: Γιώργος Γεωργακόπουλος. APART / F.O.T.A. / CHEAPART.

Συνεχίζονται τον Μάιο οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία της Αθήνας, ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης που διοργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μόνο με κράτηση θέσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opandaxenagiseis.gr. Πληροφορίες και διευκρινήσεις στο [email protected], καθώς και στο τηλέφωνο 210 7232603 & 604, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-15:00. *Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους επιβαρύνει τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση.

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: 10:30 | Σημείο Συνάντησης: Είσοδος αρχαιολογικού χώρου (Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη – έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ: 10:30 | Σημείο Συνάντησης: Είσοδο Κήπου από Λεωφ. Αμαλίας (Ξεναγός: Γεωργία Τόγκα – έως 30 άτομα)

Βένια Δημητρακοπούλου έκθεση “Σμιλεύοντας τον ‘Ερωτα” – Δωρεάν έκθεση

Δύο επιβλητικές αφαιρετικές φόρμες. Ένα μαρμάρινο όλον που έχει διαιρεθεί από μια ακανόνιστη τομή. Ένα μικροσύμπαν που βρίσκεται σε ένα μεταίχμιο ένωσης ή διάσπασης. Ένα μνημείο που υμνεί την κορυφαία σε διακυμάνσεις κατάσταση που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος: τον έρωτα. Είναι το κεντρικό γλυπτό που φέρει την υπογραφή της εικαστικού, Βένιας Δημητρακοπούλου και αποτελεί τον πυρήνα της νέας της ατομικής έκθεσης “Σμιλεύοντας τον έρωτα”.

“Σε μία από τις βόλτες μου στο μαρμαράδικο, περπατώντας ανάμεσα σε ποικίλους όγκους μαρμάρου και υπολείμματα από διάφορες κοπές, το μάτι μου έπεσε σε δύο μεγάλα μακρόστενα κομμάτια που βρίσκονταν στο έδαφος το ένα δίπλα στο άλλο”, εξηγεί η Βένια Δημητρακοπούλου το πως “γεννήθηκε” το εμβληματικό νέο έργο της. “Έμοιαζε σαν να ήταν κάποτε ένας ενιαίος όγκος σκισμένος τώρα στα δύο. Η λέξη που μου ήρθε αμέσως στο νου ήταν Έρωτας. Τα πήρα, τα σήκωσα όρθια, τα σμίλεψα, τα έβαλα κοντά αφήνοντας, ωστόσο, λίγο αέρα ανάμεσα τους, ένα μικρό κενό. Τα τοποθέτησα μετά μαζί σε μία κοινή ενιαία βάση”.

Ο υπερμεγέθης μαρμάρινος “Έρως”, ωστόσο, δεν αποτελεί το μοναδικό νέο έργο της έκθεσης στην γκαλερί Κουρντ. Περιβάλλεται από το μεγάλο επιδαπέδιο ορειχάλκινο “Άλφα”, που παραπέμπει στην Απουσία/Απόσταση , την Αγάπη/Αιωνιότητα, την Αρχή/Άπειρο. Το ηχητικό έργο “Έρωτας Ξαφνικά”, στο οποίο τα κείμενά της εικαστικού συναντούν τη φωνή της και τις μελωδίες του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου. Και από μια πλειάδα ακόμη έργων – ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζονται για πρώτη φορά- που αξιοποιούν το πολυσυλλεκτικό εικαστικό λεξιλόγιο της Βένιας Δημητρακοπούλου, στο οποίο περιλαμβάνεται η γλυπτική και το σχέδιο, το βίντεο, ο ήχος και ο λόγος.

Bένια Δημητρακοπούλου, «Σμιλεύοντας τον έρωτα». Γκαλερί Κουρντ, Κασσιανής 4 και Φαναριωτών, Νεάπολη. Διάρκεια: 24 Μαΐου – 28 Σεπτεμβρίου 2024. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή 12.00-20.00, Σάββατο 10.00-14.00. Είσοδος ελεύθερη.

“Η τρίτη εφηβεία” – Δωρεάν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κιθάρα Express, το πολυαγαπημένο πρόγραμμα για ενήλικες 65+, συμπληρώνει επτά χρόνια επιτυχημένης πορείας σε παλιές και αγαπημένες μελωδίες και παρουσιάζει την παράσταση μουσικού θεάτρου Η τρίτη εφηβεία. Η παράσταση, γεμάτη γέλιο και γλυκιά νοσταλγία, έρχεται για να φέρει τα πάνω κάτω στα όσα γνωρίζαμε έως τώρα για την ηλικία, το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 στις 19.30 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται αποκλειστικά μέσω ticketservices.gr από τις 20 Μαΐου 2024 στις 12.00.

Park Your Cinema Kids 2024 – Δωρεάν προβολές

ΠΑΡΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΚΠΙΣΝ

Οι μικροί θεατές και οι οικογένειές τους είναι καλεσμένοι και φέτος στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ για να ανακαλύψουν αρχαίους μύθους, κλασικά παραμύθια και ιστορίες με φαντασία, μάγια και μυστήρια μέσα από συναρπαστικές ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action, για όλες τις ηλικίες.

Πρόγραμμα Προβολών:

Σάββατο 25 Μαίου ”Ο Μαγικός Αυλός” (2022)

Σάββατο 01 Ιουνίου ”Αργοναύτες: Η οργή του Ποσειδώνα” (2022)

Σάββατο 08 Ιουνίου ”Αστερίξ και Οβελίξ: Στον Δρόμο για την Κίνα” (2023)

Σάββατο 15 Ιουνίου ”Η Μικρή Γοργόνα” (2023)

Σάββατο 22 Ιουνίου ”Brave” (2012)

Κυριακή 30 Ιουνίου ”Coco” (2017)

”Εμφύλιος” στο Ωδείο Αθηνών

Ο Ακύλλας Καραζήσης Pinelopi Gerasimou

Θεατρική παράσταση βασισμένη στα λογοτεχνικά έργα του Θανάση Βαλτινού “Η κάθοδος των εννιά” και “Ορθοκωστά” υπό την καθοδήγηση του Ακύλλα Καραζήση, ο οποίος αναφέρει:

“Η παρουσίαση/παράσταση έχει δύο ζητούμενα. Το πρώτο είναι καθαρά εκπαιδευτικό: Η μετατροπή του Γραπτού Λόγου σε Προφορική Ομιλία. Για τους εκτός θεατρικού χώρου ακούγεται από απλό έως αυτονόητο. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα, ότι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα της Υποκριτικής φαντάζει στον άσχετο με τα θεατρικά σχεδόν προϋπόθεση για να επιλέξει κανείς αυτή την δουλειά. Δεν θα αναλύσουμε εδώ ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα της θεατρικής εκπαίδευσης και τις πολλές παρεξηγήσεις γύρω απ’ αυτά. Μόνον αυτό: Στη Σκηνή το αυτονόητο πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύπλοκες τεχνικές για να αποδοθεί ξανά ως αυτονόητο.

Το δεύτερο ζητούμενο δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση. Έχει σχέση με την Ιστορία. Όχι με την Ιστορία των Ιστορικών. (Αυτή είναι σε όλους μας απεχθής) Αλλά με την Ιστορία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μάτσο ιστορίες. Τις ακούμε και τις αναδιηγούμαστε επ’ άπειρον. Η Ιστορία που γεννιέται μέσα απ’ την Μυθοπλασία, δηλαδή το Θέατρο.

Αυτό λοιπόν επιχειρούμε: να μπλέξουμε την ιστορία και τις ιστορίες με τις ζωές μας.

Αν δεν το μπορέσουμε εμείς με την τέχνη μας, πώς θα το μπορέσουν οι επιστήμες κι οι πολιτικές;”

Σάββατο 25 Μαΐου 2024, Ώρα 17:00 και Κυριακή 26 Μαΐου 2024, Ώρα 19:00 στην Αίθουσα Black Box. Είσοδος ελεύθερη – κρατήσεις θέσεων: Τ: 210 7223 464. Περισσότερα στο athensconservatoire.gr.

Τελετή Λήξης 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ, Αγών – Δωρεάν Συναυλία Νταλάρα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ, επιστρέφει για 12η φορά, από τις 20 έως τις 25 Μαΐου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Την Κυριακή 26 Μαΐου στις 7 μ.μ. ο Αγώνας τιμά τον μουσικό και ερμηνευτή Γιώργο Νταλάρα και τιμάται από αυτόν με μια συναυλία – προσφορά.

Προβολή ταινίας “Εμρέ” του Μιχάλη Τιγκιρίδη + πάρτι

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης καλεί το κοινό στην Προβολή της ταινίας Εμρέ του Μιχάλη Τιγκιρίδη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Μαγούλας, το Σάββατο 25 Μαΐου και ώρα 20:30 στο Σινέ Ελευσίς.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού (19 Μαΐου). Αμέσως μετά, θα προβληθούν τρεις ακόμη βραβευμένες ταινίες του σκηνοθέτη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον δημιουργό.

Παράλληλα, το Σάββατο 25 Μαΐου στις 20:00, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και η ομάδα Cultterra, σε συνεργασία με το δίκτυο του Culture Action Europe, διοργανώνουν ένα μεγάλο τοπικό γεγονός, ένα πάρτι! Μία ζωτική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί στο ARKOPOLIS, στο πλαίσιο του “Pop the Vote! Culture on the Ballot”, ενός προγράμματος κατάρτισης που σκοπό έχει να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις Ευρωεκλογές του 2024 μέσα από τον πολιτισμό.

Η 2023 Ελευσίς και η ομάδα Cultterra ανοίγουν μία ζωτικής σημασίας συζήτηση με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο και προσκαλούν την τοπική κοινότητα της Ελευσίνας και του Θριάσιου πεδίου – είτε εμπλέκεται με το ARKOPOLIS είτε όχι! – να συνδιαμορφώσει τον δημόσιο χώρο αλλά και να χορέψει στους ρυθμούς της eurodance μουσικής που θα επιλέξει το dj δίδυμο Arvanite Pistols από την Ελευσίνα.

Μιχαήλ Μήτρας – “Αόριστες λεπτομέρειες”

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διοργανώνει την έκθεση “Μιχαήλ Μήτρας: Αόριστες λεπτομέρειες” στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα” του Δήμου Αθηναίων, σε επιμέλεια Χρύσας Δραντάκη και Χριστόφορου Μαρίνου, που παρουσιάζει την οπτική ποίηση του Μιχαήλ Μήτρα (1944-2019).

Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε την άνοιξη του 2023 στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο ντε Κίρικο στον Βόλο, σε επιμέλεια της Χρύσας Δραντάκη και σε διοργάνωση της Διεύθυνσης Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

Η έκθεση παρουσιάζει ένα σύνολο έργων που καλύπτουν τη δημιουργική πορεία του Μιχαήλ Μήτρα, μαζί με τα βιβλία του και πολύτιμο αρχειακό υλικό, καθώς και υλικό προερχόμενο από φίλους, όλα ντοκουμέντα μιας ιδιαίτερης μορφής επικοινωνίας μαζί του, μαρτυρίες μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας.

Δραστήριο μέλος της πνευματικής ζωής στην Καβάλα, πολύ νέος ακόμη, στους κύκλους της Θεσσαλονίκης και Αθήνας στη συνέχεια, με ουσιαστική συνεισφορά σε πρωτοποριακά λογοτεχνικά περιοδικά, ο Μήτρας εμφανίστηκε στα γράμματα από τα μέσα της δεκαετίας 1970. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Οπτικής Ποίησης με κύρια επιμελήτρια την ιστορικό τέχνης Λένα Κοκκίνη. Παρά την πολύμορφη δραστηριότητά του στην Αθήνα και τη σχέση του με Βολιώτες της διασποράς, διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με τη γενέθλια πόλη – ένας καημός τον διακατείχε και ένα άκρατο ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό της γίγνεσθαι.

AFROBANANA – Δωρεάν στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη στον Νέο Κόσμο

To Afrobanana, η καθιερωμένη πλέον στην Κύπρο γιορτή που μαζεύει τη φεστιβαλική κοινότητα κάθε καλοκαίρι, συνδυάζοντας μουσική και τέχνες, ταξιδεύει εκτός Κύπρου για πρώτη φορά.

Έρχεται στην Αθήνα και δίνει μια γεύση σύγχρονης κυπριακής κουλτούρας στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Αθηναίων.

Έτσι το Σάββατο 25 Μαΐου, η ομάδα του ABR (Alternative Brains Rule), μαζί με τους τοπικούς της συνεργάτες, _&beyond, φέρνει τον νέο κόσμο του AfroBanana στον Νέο Κόσμο της Αθήνας, στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη (πίσω από το ξενοδοχείο InterContinental).