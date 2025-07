Η θρυλική Martha Graham Dance Company γιορτάζει τα 100 χρόνια της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένας αιώνας συμπληρώθηκε από την ίδρυση της χορευτικής ομάδας που δημιούργησε η ιέρεια του μοντέρνου χορού Μάρθα Γκράχαμ και γιορτάζεται σε όλα τα μέρη του κόσμου με μία παγκόσμια περιοδεία-Στην Ελλάδα για πέντε μοναδικές παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ιστορική Martha Graham Dance Company, η μακροβιότερη ομάδα σύγχρονου χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση της θρυλικής χορεύτριας και χορογράφου Μάρθας Γκράχαμ.

Από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, η ομάδα θα παρουσιάσει την επετειακή παράσταση «The First and The Future», η οποία συνδυάζει τα πρώτα έργα της Γκράχαμ με νέες δημιουργίες εμπνευσμένες από την τεχνική της και τη διαχρονική της επιρροή.

Η Μάρθα Γκράχαμ θεωρείται η ιδρύτρια του σύγχρονου χορού και το έργο της συνεχίζει να εμπνέει γενιές χορευτών και καλλιτεχνών παγκοσμίως. Η παράσταση «The First and The Future» αποτελεί φόρο τιμής στην πλούσια κληρονομιά της, ενώ αναδεικνύει την αδιαμφισβήτητη επιρροή της στον πολιτισμό και τη σύγχρονη τέχνη.

Η Martha Graham Dance Company συνεχίζει να εξελίσσεται με την καλλιτεχνική καθοδήγηση της Janet Eilber, επικεντρωμένη στη διάδοση του έργου της Γκράχαμ και τη συνεργασία με σύγχρονους χορογράφους για να εμπνεύσει νέες γενιές. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στον χρόνο και στην τέχνη που άλλαξε την ιστορία του χορού και συνεχίζει να επηρεάζει τον πολιτισμό μας σήμερα.

UCSB Arts & Lectures - Martha Graham Dance Co. - "Diversion of Angels" 1/24/20 The Granada Theatre