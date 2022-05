10+2 συναυλίες βάζουν στην "πρίζα" το Ηρώδειο

Με περισσότερες από 50 μουσικές συναυλίες ξένων καλλιτεχνών και δεκάδες ακόμα Ελλήνων μουσικών - κάποιοι από τους οποίους ετοιμάζουν βαλίτσα για τις περιοδείες τους - το φετινό καλοκαίρι είναι το πιο πολυσυλλεκτικό των τελευταίων ετών.

Μακράν ο πιο ατμοσφαιρικός χώρος για να απολαύσουμε μία καλοκαιρινή συναυλία με την εσωτερικότητα που της αξίζει είναι το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Φέτος, φιλοξενεί live πασίγνωστων ξένων καλλιτεχνών, που θα αφήσουν το στίγμα τους στο συναυλιακό καλοκαίρι 2022.

"Ηλεκτρονικοί", ροκ και ακτιβιστές καλλιτέχνες στο Ηρώδειο αυτό το καλοκαίρι

Από την ιέρεια της ροκ Patty Smith στην πρωτοποριακή περφόρμερ Laurie Anderson και από τον αριστουργηματικό τρομπετίστα Ibrahim Maalouf στο techno σύμπαν του Jeff Mills, οι ξένοι καλλιτέχνες υποκλίνονται στο μεγαλείο του Ηρωδείου.

22 Ιουνίου 2022 - Jan Garbarek Group και πάθος από τη Νορβηγία

Jan Garbarek GURI DAHL

Ο Jan Garbarek επιστρέφει στην Ελλάδα για να υφάνει με την ανυπέρβλητα εκστατική μουσική του το νορβηγικό πάθος με τη μεσογειακή εξωστρέφεια. Σε μια μίξη παλαιότερου και νεότερου υλικού, θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό ένα πρόγραμμα το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δεν έχει ξαναπαιχτεί στη χώρα μας.

Ο Νορβηγός σαξοφωνίστας Jan Garbarek – με μια διαδρομή εξήντα χρόνων πλέον - είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία της ευρωπαϊκής τζαζ αλλά και της ECM, της δισκογραφικής εταιρίας που έχει εκδώσει το σύνολο σχεδόν της ηχογραφημένης μουσικής του. Το καλλιτεχνικό του μουσικό ιδίωμα με το λυρισμό και την ποιητικότητά του καθιερώνεται σα μια διεθνική και παν-ανθρώπινη γλώσσα, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '60, όταν ακολουθούσε τα βήματα του γιγάντιου John Coltrane.

Στα 14 χρόνια του, το άκουσμα του «I Love supreme» του John Coltrane στο ραδιόφωνο ήταν μία κοσμογονική αποκάλυψη για τον Garbarek. Αμέσως αγόρασε μία μέθοδο εκμάθησης σαξόφωνου και πριν ακόμη φυσήξει μία νότα έμαθε τις θέσεις των δακτύλων στα πλήκτρα...Όταν εξοικειώθηκε με το όργανο, το παίξιμο βγήκε αβίαστα, σαν το νερό που κυλά στο αυλάκι.

Μαζί του, οι πιστοί μουσικοί του σύντροφοι, ο Γερμανός Rainer Brüninghaus στο πιάνο, ο μπασίστας από τη Βραζιλία Yuri Daniel και ο εντυπωσιακός μάγος των κρουστών από την Ινδία, ένας από τους πιο καινοτόμους και πρωτοποριακούς κρουστούς στον κόσμο, ο master ντράμερ Trilok Gurtu.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP 65€, Ζώνη Α 55€, Ζώνη Β 50€, Ζώνη Γ 45€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 35€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 30€. Εισιτήρια εδώ.

25 Ιουνίου 2022 - Patti Smith, η “νονά της πανκ”

Η Patti Smith live στη Φιλαδέλφια OWEN SWEENEYAP PHOTO





Μία από τις σημαντικότερες μορφές της ροκ, η θρυλική Patti Smith έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Την έχουν αποκαλέσει “Νονά της πανκ” και εκεί πίσω στον χρόνο έγινε γνωστή γράφοντας το "Because the Night" μαζί με τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Υπήρξε πρώιμη ιέρεια του πανκ, αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής του 70, φίλη των μεγάλων μορφών της beat λογοτεχνίας, μούσα του φωτογράφου Robert Mapplethorpe.

Ακροβατώντας μεταξύ ποίησης και μουσικής, φθοράς και δημιουργίας, έγινε μία από τις λίγες γυναίκες που μπορεί να υποστηρίξει τον χαρακτηρισμό “επαναστάτρια”.

Η αγαπημένη του ελληνικού κοινού θα βρεθεί το Σάββατο 25 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια μοναδική συναυλία, με τραγούδια ύμνους όπως το “Because the Night”, το "Dancing Barefoot", το αιώνια επαναστατικό "People have the power".

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη Ζ (Α. Διάζωμα) 35€, Ζώνη VIP 125€, Ζώνη Α 90€, Ζώνη Β 75€, Ζώνη Γ 65€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 60€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 60€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 50€. Εισιτήρια εδώ.

27 Ιουνίου 2022 - Ο Desmond Child για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

Ο Desmond Child PROMO MATERIAL

Τα πιο λαμπερά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον θρυλικό Desmond Child σε μια ζωντανή συναυλία με σκοπό την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στο Μουσείου της Ακρόπολης.

Ο βραβευμένος με Grammy Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Desmond Child, που αριθμεί πάνω από 80 επιτυχίες στην κατηγορία Top 40 του αμερικανικού Billboard έρχεται στην Ελλάδα για μια παγκοσμίως μοναδική συναυλία – αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Στη συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία κλασικής ορχήστρας εγχόρδων, από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra, ροκ μπάντας, και της παιδικής χορωδίας του Σπύρου Λάμπρου και φυσικά, τον ίδιο τον Desmond Child επί σκηνής, θα συμμετέχουν σπουδαία και αγαπημένα ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος: Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, The Rasmus, Lena Hall, Γιώργος Λεμπέσης, Kip Winger, Chris Willis, Tabitha Fair, Justin Benlolo και Andreas Carlsson! Ο ίδιος ο Desmond Child σε μήνυμά του στο ελληνικό κοινό δηλώνει ενθουσιασμένος για αυτή την πρωτοβουλία:

"Έρχομαι στην Ελλάδα με την οικογένειά μου εδώ και δεκαετίες και αγαπώ αυτή τη χώρα με όλη μου την καρδιά! Τη νιώθω πραγματικά σαν δεύτερο σπίτι μου".

Ο Desmond Child PROMO MATERIAL





Αυτή η μοναδική, ανεπανάληπτη συναυλία όχι μόνο θα στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στην Ελλάδα, τους ανθρώπους της και τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά, το κυριότερο, θα αποτίνει φόρο τιμής και θα δηλώσει την υποστήριξή της στη διαρκή παγκόσμια εκστρατεία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Info: Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες. Τα εισιτήρια είναι αυστηρώς προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 40 ευρώ και φθάνουν τα 250 ευρώ. Δίκτυο viva.gr. Τηλεφωνικά: 11876.

28 Ιουνίου 2022 - Ibrahim Maalouf με επιρροές από τη Μέση Ανατολή

O Ibrahim Maalouf BOBY / ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ibrahim Maalouf, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της παγκόσμιας γαλλικής μουσικής, εντάσσει τη χώρα μας στην καλοκαιρινή του περιοδεία και θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο στo πλαίσιo του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τρομπετίστες στον κόσμο με sold out συναυλίες στο Lincoln Jazz Center της Νέας Υόρκης, το Kennedy Center της Ουάσιγκτον DC, το Bercy Accor Arena του Παρισιού και την VW Arena της Κωνσταντινούπολης,

Ένας σκηνικά εξωστρεφής τρομπετίστας και μοναδικός showman με απίστευτη ενέργεια που ξεσηκώνει το κοινό σε κάθε συναυλία του και με μια απαράμιλλη τεχνική που συμπεριλαμβάνει τον Dizzy Gillespie, τον Arturo Sandoval και τον Lester Bowie.

Γεννημένος στην Βηρυτό το 1980 έχει έδρα στο Παρίσι, 15 άλμπουμ στο ενεργητικό του και είναι ο πιο δημοφιλής jazzman της γαλλικής μουσικής σκηνής. Έχει βραβευτεί στους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς κλασικής τρομπέτας σε όλο τον κόσμο. Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τον ζωντανό θρύλο Quincy Jones και οι New York Times τον χαρακτήρισαν "βιρτουόζο".

Το 2021, έκανε μια εμφάνιση στο Late Show με τον Stephen Colbert δίπλα στον Jon Batiste, ο οποίος τον παρουσίασε ως "ζωντανό θρύλο της τζαζ".

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP: 70€, Ζώνη Α: 60€, Ζώνη Β: 50€, Ζώνη Γ:40€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα):40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα): 33€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα): 30€. Εισιτήρια εδώ.

29 Ιουνίου 2022 - Max Richter, αντίδοτο στη δυστοπία της εποχής

ARCHANGEL

Ο πρωτεργάτης της σύγχρονης ορχηστρικής neo-classical μουσικής και βραβευμένος συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο, ο κορυφαίος Ευρωπαίος μετα-μινιμαλιστής Max Richter, για πρώτη φορά στην Αθήνα μετά το 2007!

Πρόκειται για μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, αλλά και ένας δηλωμένος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που αντανακλάται στο βαθύ ουμανιστικό πνεύμα που διατρέχει το έργο του. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο ίδιος, "η δημιουργικότητα συνιστά ακτιβισμό".

Έχει συνδέσει το όνομά του με ένα μεγάλου όγκου πρωτοποριακό έργο, ως συνθέτης, recording artist, πιανίστας ή collaborator. Είναι κυρίως γνωστός για τα solo άλμπουμ του από το ιστορικό label της Deutsche Grammophon, τα οποία αψηφούν τα σύνορα των μουσικών ειδών.

Ανάμεσά τους, το περίφημο "The Blue Notebooks" και το "Infra", που χαρακτηρίστηκαν από τον The Guardian ως "από τα καλύτερα έργα κλασικής μουσικής του 21ου αιώνα", το "Recomposed By Max Richter: Vivaldi - The Four Seasons", η δουλειά του πάνω στο κλασικό αριστούργημα του Antonio Vivaldi που έφτασε μέχρι την κορυφή του κλασικού chart σε 22 χώρες, και το οκτάωρο επικό έργο του-ορόσημο "Sleep", που επιλέχθηκε από το περιοδικό Pitchfork ως "ένα από τα 50 καλύτερα ambient άλμπουμ όλων των εποχών"!

Ο γεννημένος στη Γερμανία Βρετανικής καταγωγής 56χρονος συνθέτης, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μινιμαλιστές συνθέτες της Ευρώπης. Από τη χρήση συνθεσάιζερ και υπολογιστών έως μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα, ο Richter έχει υφάνει έναν ιστό καινοτομίας, συνθέτοντας μουσική για solo άλμπουμ, μπαλέτα, συμφωνικές παραστάσεις, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, εγκαταστάσεις video art και θεατρικά έργα. Μεταξύ όλων των άλλων, συνέθεσε τη μουσική για τις τηλεοπτικές σειρές The Leftovers, Black Mirror, Taboo (υποψήφιος για Emmy), My Brilliant Friend, Invasion κ.α.

Οι δύο κορυφαίες δισκογραφικές δουλειές του θεωρούνται τα αριστουργηματικά “The Blue Notebooks” και “Infra”, τα οποία ο συνθέτης θα παρουσιάσει ζωντανά στη μεγάλη, μοναδική συναυλία του στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού στις 29 Ιουνίου.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP 70€, Ζώνη Α 60€, Ζώνη Β 50€, Ζώνη Γ 45€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 38€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 33€. Εισιτήρια εδώ.

30 Ιουνίου 2022 - Τζαζ με Diana Krall για καλό σκοπό

Η Καναδή πιανίστρια Νταϊάνα Κραλ ΛΑΒΡΥΣ

"Στη σκηνή δημιουργείται ένα είδος 'οικειότητας', την οποία κάθε θεατής βιώνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Εγώ απλά κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο στον κόσμο και δουλεύω πολύ σκληρά" έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η μεγάλη κυρία της τζαζ, Diana Krall μιλώντας για την έννοια της... επιτυχίας! Η γνωστή Καναδή πιανίστρια, που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες Έλληνες θαυμαστές της στο Ηρώδειο.

Θα τραγουδήσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora, θέλοντας να συνεισφέρει στον αγώνα κατά της λευχαιμίας. Η ερμηνεύτρια στηρίζει με θέρμη τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, έχοντας και η ίδια χάσει τη μητέρα της από πολλαπλούν μυέλωμα, μία σοβαρή αιματολογική νόσο.

Είναι η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια και δημιουργική καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ. Η μόνη, που έχει δει 8 άλμπουμς της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard, με δύο βραβεία Γκράμι και με χρυσούς, πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους.

Ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος και παρουσιάζοντας το νέο της album με τίτλο "Dream of you" η Krall έρχεται με το ροκ εν ρολ πιάνο της για να μας καθηλώσει, σε μια μοναδική εμφάνιση στις 30 Ιουνίου στο μαγευτικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Info: Ηρώδειο. Διακεκριμένη ζώνη 175€, 130€, Ζώνη Α΄ 120€, Ζώνη Β΄ 110€, Ζώνη Γ΄ 95€, ΑΜΕΑ 55€, Ανω Διάζωμα 85€, 75€, 65€, 55€, 45€, 35€. Εισιτήρια εδώ.

05 Ιουλίου 2022 - Οι Autechre με κβαντική διεμπλοκή

Autechre ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Οι “τιτάνες” της πρωτοποριακής ηλεκτρονικής μουσικής, Autechre, έρχονται στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, για μία σπάνια εμφάνιση. Οι φυσικοί επιστήμονες έχουν επαληθεύσει ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα του μικρόκοσμου που ονομάζεται κβαντική διεμπλοκή. Πρόκειται για το φαινόμενο που επιτρέπει σε δύο σωματίδια να συμπεριφέρονται παρόμοια, ανεξάρτητα από την απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους – κάτι σαν τη μουσική των Autechre. Ο Sean Booth και ο Rob Brown «πειράζουν» και διαστρεβλώνουν την ηλεκτρονική μουσική από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το βρετανικό δίδυμο συγκαταλέγεται στο πρώτο κύμα καλλιτεχνών που συνδέθηκε με την Warp Records και έχτισε τη φήμη του αμφισβητώντας τις δυνατότητες της μηχανικής μουσικής. Το δίδυμο έχει πειραματιστεί με μία πληθώρα μουσικών ειδών και έχει δημιουργήσει, τα τελευταία τριάντα χρόνια, μουσικές συνθέσεις που αποτελούν ερεθίσματα για το πνεύμα.

Σήμερα, τα μέλη των Autechre, Rob Brown και Sean Booth, δεκαετίες μετά την πρώτη τους κυκλοφορία, εξακολουθούν να έχουν το δικό τους όραμα, τη δική τους αντίληψη και τους δικούς τους στόχους για την avant garde electronica.

Info: Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Εισιτήρια: Κάτω διάζωμα- Διακεκριμένη ζώνη: 55€, Ζώνη A: 48€, Ζώνη B: 44€, Ζώνη Γ: 40€ / Άνω διάζωμα-Ζώνη Δ: 35€, Ζώνη E: 32€, Ζώνη ΣΤ: 28€, ΑμεΑ: 20€. Εισιτήρια εδώ.

10 Ιουλίου 2022 - Η Laurie Anderson "γλιστράει" πολυμεσικά

H Laurie Anderson © EBRU YILDIZ

Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η Laurie Anderson παραμένει ακατάτακτη, καθώς με την πληθωρική ενέργειά της και μια απροσδόκητα ευφάνταστη μείξη λόγου και πολυμέσων επί σκηνής, γλιστράει επιδέξια ανάμεσα στα είδη.

Πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική και έχει εφεύρει ακόμα και συσκευές που χρησιμοποίησε στις ηχογραφήσεις της και σε επιδείξεις τέχνης. Το 1977, δημιούργησε ένα βιολί με μαγνητική ταινία στο δοξάρι αντί για αλογότριχα.

Ζυμωμένη καλλιτεχνικά με τη νεοϋορκέζικη σκηνή της δεκαετίας του ’70 και τους αντισυμβατικούς εκφραστές της, από τον Άντι Γουόρχολ ως τον Γουίλιαμ Μπάροουζ και τον Φίλιπ Γκλας και από τον Λου Ριντ (σύζυγός του από το 2008 μέχρι τον θάνατό του το 2013) ως τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, παντρεύει την καταγγελία με την ποίηση, το αίτημα της χειραφέτησης με το σπάσιμο κάθε κανόνα και την αναζήτηση μιας απόλυτης ελευθερίας στην τέχνη.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη Ζ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη VIP 80€, Ζώνη Α 70€, Ζώνη Β 60€, Ζώνη Γ 60€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 50€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 50€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 40€. Εισιτήρια εδώ.

11 Ιουλίου 2022 - Ross Daly και 40 χρόνια “Λαβύρινθος”

Κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. 40 χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος στην Ελλάδα το "Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος", στο ορεινό χωριό Χουδέτσι της Κρήτης. Εκεί, με την καθοδήγηση του Ρος, η μελέτη της μουσικής ξεπερνά τους ακαδημαϊκούς στόχους και γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά που χωράει ήχους από το παρελθόν και το παρόν και φτιάχνει γέφυρες με το αύριο της μουσικής και της Ιστορίας.

Η συναυλία προς τιμήν του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη στο Ηρώδειο έρχεται να γιορτάσει όλη αυτή την πορεία και την προσφορά του στην ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή. Δημιουργός του όρου “σύγχρονη τροπική μουσική”, συνένωσε με την ευρηματικότητά του μουσικούς τόπους λαϊκών και κλασικών παραδόσεων από τη δυτική Αφρική ως τη Μογγολία.

Μαζί με τον Ρος Ντέιλι επί σκηνής θα βρεθούν συνοδοιπόροι του όλα αυτά τα χρόνια της έρευνας και της δημιουργίας. Από την αφετηρία του, την Κρήτη, ο Βασίλης Σταυρακάκης και μια ιστορική παρέα Κρητών καλλιτεχνών. Από την Περσία, ο Bijan Chemirani μέλος του μοναδικού Trio Chemirani, που απολαύσαμε πέρυσι στη Μικρή Επίδαυρο. Απο το Μάλι ο Ballake Sissoko βιρτουόζος της Κόρα και σημαντικός εκπρόσωπος της δυτικοαφρικανικής μουσικής παράδοσης.

Info: Από 15€, Εισιτήρια εδώ.

12 Ιουλίου 2022 - Ο "μάγος" της techno, Jeff Mills

Ο Jeff Mills ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ / PROMO MATERIAL

Ο Jeff Mills, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας techno, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά σε αθηναϊκό κοινό το πρωτοπόρο του project "Tomorrow Comes The Harvest", μια αυτοσχεδιαστική σύλληψη που δημιούργησε το 2018 με τον Tony Allen, θρύλο της Afro Jazz και ντράμερ του Fela Kuti.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι χωρίς τον Jeff Mills, η ηλεκτρονική μουσική πιθανώς θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα. Από τη θρυλική ακτιβιστική μουσική κολεκτίβα “Underground Resistance”, της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος πίσω στα τέλη των 80s στο Detroit, έως την παγκόσμια κριτική και εμπορική αναγνώριση, υπογράφοντας συνεργασίες με συμφωνικές ορχήστρες, εικαστικά και fashion projects, ο Jeff Mills έχει χαράξει μια αξιοζήλευτη και εντελώς ιδιοσυγκρασιακή καλλιτεχνική πορεία μέσα στα χρόνια.

Πολλά παραπάνω από απλός παραγωγός ή DJ, ο Mills αποτελεί αληθινό καλλιτέχνη του ήχου, με ολοκληρωμένο όραμα και βαθιά γνώση του αντικειμένου του, το οποίο υπηρετεί τόσο μέσω της δικής του δισκογραφικής, Axis, που ξεκίνησε το 1992 με τον φίλο του Robert Hood, όσο και με αμέτρητα άλλα projects ανεξάντλητης δημιουργικότητας. To 2000 έγραψε μουσική για το βουβό αριστούργημα του Fritz Lang “Metropolis”.

Info: Έναρξη 21.00, Εισιτήρια από 28 € στα aefestival.gr, Εισιτήρια εδώ και public.gr.

15 Ιουλίου 2022 - Godspeed You! Black Emperor χωρίς ταμπέλες

Godspeed You! Black Emperor ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα-φαινόμενο της διεθνούς post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor έρχεται στην Ελλάδα για μια υπερβατική συναυλιακή εμπειρία.

Ιδρύθηκαν στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1994 από τους Efrim Menuck, Mauro Pezzente και Mike Moya. Το όνομα που επέλεξαν για το συγκρότημά τους προέρχεται από ένα σχεδόν άγνωστο Ιαπωνικό ντοκιμαντέρ του 1976 με το ίδιο όνομα, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία μιας συμμορίας με το όνομα Black Emperors.

Ο πειραματισμός χωρίς όρια και "ταμπέλες", οι μεγάλες ενορχηστρώσεις και τα ονειρικά ambient ηχητικά τοπία των Godspeed You! Black Emperor συνθέτουν ένα πρωτοποριακό μουσικό σύμπαν που μαγεύει εδώ και δύο δεκαετίες το φανατικό κοινό τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα 60€, Ανω Διάζωμα 35€ – 50€, AMEA 25€. Εισιτήρια εδώ.

16 Ιουλίου 2022 - Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης

Moderat BIRGIT KAULFUSS PHOTOGRAPHY

Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια σιωπής, οι θρυλικοί Moderat επιστρέφουν στη δισκογραφία και τις συναυλίες με το άλμπουμ More D4ta. Το συγκρότημα των Sascha Ring (Apparat), Gernot Bronsert και Sebastian Szary (Modeselektor) είναι ό,τι καλύτερο μας έχει προσφέρει η κορυφαία σχολή της ηλεκτρονικης μουσικής κατά τον 21ο αιώνα, αυτή του Βερολίνου.

Όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν οι δυο τους αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους. Το αποτέλεσμα: τρεις δίσκοι που καθόρισαν την ηλεκτρονική μουσική χάρη σε μια μοναδική συνταγή, που περιλάμβανε «ψαγμένους» στίχους, κινηματογραφική αισθητική και επικά, χορευτικά μπιτ.

Σήμερα, οι Γερμανοί σουπερστάρ έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του top electronic act του πλανήτη, καθώς έχουν τη μοναδική ικανότητα να σε κάνουν να χορεύεις αλλά και να δακρύζεις από συγκίνηση.

Σταθμός της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας τους είναι και η Αθήνα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2022, όπου θα μας συνεπάρουν με τις μεγάλες επιτυχίες τους και ένα state-of-the-art οπτικό θέαμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Διακεκριμένη Ζώνη Α 85€, Διακεκριμένη Ζώνη Β 75€, Ζώνη Α 68€, Ζώνη Β 63€, Ζώνη Γ 55€, ΑμεΑ 30 €, Άνω Διάζωμα: Ζώνη Δ 43€, Ζώνη Ε 40€, Ζώνη ΣΤ 36€, Ζώνη Ζ 34€. Εισιτήρια εδώ.

