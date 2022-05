50 συναυλίες για καλοκαίρι- Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης

Μετά από δύο χρόνια επιβεβλημένης “αγρανάπαυσης” λόγω Covid έφτασε η στιγμή να ξεχυθούμε στις αρένες και στα γήπεδα για να ακούσουμε από κοντά τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, σε "δυνατές" συναυλίες κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό!

Από το Release Athens μέχρι το Ηρώδειο και από το EJEKT Festival μέχρι την Τεχνόπολη και το Θέατρο Πέτρας, το φετινό καλοκαίρι μπορεί άνετα να πάρει την κωδική ονομασία “Μπεν Χουρ”... τουλάχιστον από συναυλιακής άποψης.

Ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30… Φέτος μετρήσαμε το λιγότερο 50 ενδιαφέρουσες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών που έρχονται στη χώρα μας και το μέτρημα άφησε ένα φλέγον ερώτημα να πλανάται: “Σε ποια συναυλία να πρωτοπάμε και με τι... λεφτά;”

Για να υπολογιστεί το … budget λοιπόν - αλλά και το πρόγραμμα - φτιάξαμε έναν πλήρη οδηγό για τις συναυλίες των ξένων καλλιτεχνών που θα επισκεφθούν τη χώρα μας το ερχόμενο καλοκαίρι.

Nick Waterhouse (26 – 27 Μαΐου)

O Nick Waterhouse PRESSPHOTO

Ο «σωτήρας» της soul, της rhythm & blues και του rock ‘n’ roll, έρχεται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας του, "Promenade Blue Tour".

Ο Nick Waterhouse επιλέγει το μπλε για να χρωματίσει το καινούργιο του άλμπουμ, "Promenade Blue" που κυκλοφόρησε στις 9 Απριλίου 2021 από την Innovative Leisure. Ρίχνει μία στοχαστική και συνειδητή ματιά στο παρελθόν αλλά γεμάτος πίστη, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, συνθέτει μουσικά το μέλλον. Έρχεται να μας αποδείξει ότι το "Promenade Blue" δεν είναι η Νέα Υόρκη του Γκάτσμπυ στη δεκαετία του 1920, αλλά είναι η Καλιφόρνια του Waterhouse τη δεκαετία των 2020s.

Info: Θέατρο Πέτρας, Αθήνα (26/05) και Long Beach Club (Terra Republic), Θεσσαλονίκη (27/05). Προπώληση 26 ευρώ, Ταμείο 30 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.

ADD Festival (27 – 28 Μαΐου)

ADD Festival ΑΦΙΣΑ ADD FESTIVAL





Το φετινό φεστιβαλικό καλοκαίρι θα ξεκινήσει με τον καλύτερο (και πιο χορευτικό) τρόπο: τη μεγαλύτερη γιορτή της ηλεκτρονικής γιορτής της Αθήνας. Φέτος το ADD Festival μετατρέπεται σε διήμερο και η μουσική κυριολεκτικά δεν θα σταματήσει για 32 ώρες (oι πόρτες ανοίγουν στις 19.00 και η μουσική κλείνει στις 11.00).

Mε 40+ από τους πιο πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της dance σκηνής, στο ADD μεταξύ άλλων θα δούμε τους Ancient Methods, την Γαλλίδα DJ Anetha, τους επίσης Παριζιάνους Apollonia, τον «γίγαντα» της underground σκηνής του Βερολίνου Ben Klock και πολλούς πολλούς άλλους DJs και καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής.

Info: Πειραιώς 260. Εισιτήρια: Η προπώληση έχει ξεκινήσει. Εισιτήριο 1 ημέρας: 49€, Προσφορά για 2 ημέρες: 89€, VIP 1 ημέρας: 79€, VIP 2 ημερών: 149€. Πληροφορίες εδώ.

King Gizzard & The Lizard Wizard (31 Μαΐου – 1 Ιουνίου)

Το συγκρότημα «φαινόμενο» από την Αυστραλία έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες στο Gagarin -δύο συναυλίες διαφορετικές, με διαφορετικό setlist η καθεμία! Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα fan favorites (“Rattlesnake”, “People Vultures”, “I’m In Your Mind Fuzz”, “Sleep Drifter” κλπ) δεν θα λείπουν, θα γίνουν όμως και πολλές απροσδόκητες επιλογές από την πελώρια δισκογραφία τους. Σε 11 χρόνια καριέρας έχουν κυκλοφορήσει 18 (!) studio albums, 10 live albums, 2 συλλογές και 2 eps, οπότε το υλικό είναι μεγάλο και οι συναυλίες σίγουρα ανατρεπτικές.

Info: Gagarin, Εισιτήρια: 33€. Εισιτ

Beth Hart (4 Ιουνίου)

Η Beth Hart GREG WATERMANN





Η Beth Hart, η απόλυτη blues ερμηνεύτρια της εποχής μας, με το χαρακτηριστικό της πάθος πάνω στη σκηνή, επιστρέφει στη χώρα μας, για μια εκρηκτική βραδιά στο Θέατρο Βράχων, στο πλαίσιο του Thankful Tour της. Με το νέο της album “A Tribute to Led Zeppelin” στις αποσκευές της, η Beth Hart, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία που μένει αξέχαστη, ξεκινάει την άνοιξη το “Thankful Tour” από την Αμερική και στο πέρασμά της από την Ευρώπη προσγειώνεται για μια και μοναδική βραδιά στην Αθήνα!

Info: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια: Προπώληση 32 €, Στην είσοδο: 37 €, Τα early bird εξαντλήθηκαν. Εισιτήρια εδώ.

Evanescence (5 Ιουνίου)

Οι Evanescence στο θέατρο Πέτρας στο πλαίσιο του Ejekt Festival στις 5 Ιουνίου NICK FANCHER





Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής, οι Evanescence έχουν κατορθώσει να διαγράψουν μια σημαντικότατη καριέρα επί δύο δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων έχουν πουλήσει πάνω από 25.000.000 δίσκους και έχουν βοηθήσει να φτάσουν στο ευρύ κοινό είδη μουσικής όπως το gothic rock και το nu metal.

Το θρυλικό συγκρότημα που στιγμάτισε μία ολόκληρη γενιά με την αισθητική του και έκανε εκατομμύρια έφηβους να τραγουδούν «Bring Me to Life» και «My Immortal», επέστρεψε την περασμένη άνοιξη με τον δίσκο, “The Bitter Truth”, το πρώτο άλμπουμ τους εδώ και μια δεκαετία.

Η συνταγή της επιτυχίας τους βασίζεται στην επική και ταυτόχρονα σαγηνευτική φωνή της Amy Lee και την ικανότητά τους να γράφουν μεγάλα hits που κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα του σκληρού ήχου, από την μπαλάντα ως το συμφωνικό metal.

Αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο του Ejekt Festival, λοιπόν οι Evanescence έρχονται στη χώρα μας για μία μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσουν ζωντανά ένα best-of από το σύνολο της καριέρας τους, ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους!

Info: Θέατρο Πέτρας, 21:30, Από 43€, VIP 1: 326€, VIP 2: 186€. Εισιτήρια εδώ.

Cigarettes After Sex (6 – 7 Ιουνίου)

Cigarettes After Sex CIGARETTES AFTER SEX - COVER

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Cigarettes After Sex επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από την αξέχαστη συναυλία τους στη Μαλακάσα το 2017, για να χαρίσουν στους θαυμαστές τους άλλες 2 μοναδικές συναυλίες.

Οι Cigarettes After Sex, είναι μια ambient ποπ κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2008 με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Greg Gonzalez και έδρα της το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με επιρροές από Mazzy Star, Cocteau Twins και Red House Painters, η μουσική τους χαρακτηρίζεται από στοιχεία dream pop, ambient και slowcore.

Info: Τεχνόπολη, 29€, Εισιτήρια εδώ.

Bauhaus (8 Ιουνίου)

Bauhaus BAUHAUS - RELEASE ATHENS



Το Release επέστρεψε δυναμικά και μια ματιά στο φετινό του πρόγραμμα θα σας πείσει. Μέσα στον Ιούνιο, θα φέρει όχι έναν, όχι δύο, αλλά έξι θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής -για όλα τα γούστα. Την αρχή θα κάνει η σπουδαία goth-rock μπάντα Bauhaus στις 8 Ιουνίου, με τους επιδραστικούς The Jesus And Mary Chain και τους «δικούς μας» dEUS.

Οι Bauhaus αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική σκηνή σχεδόν από το ξεκίνημά τους, το 1978 στο Northampton της Αγγλίας. Βλοσυροί και, ταυτόχρονα, εκθαμβωτικοί, έδωσαν στην post-punk εποχή έναν ακόμα πιο δυσοίωνο ήχο αλλά κι ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό όραμα. Ήταν rock, με ισχυρές δόσεις glam, funk, new wave, avant-garde, με επιρροές ακόμα και από το Reggae / Dub ρεύμα. Εκλεκτικοί, εξωστρεφείς, καινοτόμοι, εξερευνούσαν τα πάντα αδιαφορώντας για τις ετικέτες των μουσικοκριτικών και την εμπορική επιτυχία - που, παρόλα αυτά, υπήρξε μεγάλη για ένα συγκρότημα με τον δικό τους ήχο.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 35€, ΑΜΕΑ 35€, VIP 100€ / Προσφορά διημέρου για Nick Cave + Bauhaus 70€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Bauhaus 70€. Εισιτήρια εδώ.

Bonobo, Caribou στο Plissken 2022 (12 – 13 Ιουνίου)

Δύο ημέρες, 4 stages, 40+ καλλιτέχνες. Headliners στο φετινό Plisskën θα είναι η «ψυχή» του downtempo BONOBO, από τα πλέον αγαπημένα και πολυαναμενόμενα acts, αλλά και ο πολυτάλαντος Καναδός CARIBOU, από τους σημαντικότερους δημιουργούς σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής με ένα οπτικοακουστικό show που θα αναδείξει το μεγαλείο του.

Μοναδικές live εμφανίσεις από τη σύγχρονη ιέρεια της «fem rap» Princess Nokia, τον πολλά υποσχόμενο Βρετανό ράπερ Slowthai, την πρωτοποριακή Αμερικανίδα Dj Avalon Emerson, τη χαρισματική surf pop μπάντα Beach Bunny, τον Νορβηγό-φαινόμενο Boy Pablo, τον εντυπωσιακό underground ράπερ Jay Electronica, τον ασυμβίβαστο Εσθονό TOMM¥ €A$H και την εκρηκτική περσόνα Yves Tumor & Its Band. Βρείτε ολόκληρο το line-up εδώ.

Info: Τεχνόπολη. Εισιτήρια: Α’ TIER 39€ το μονοήμερο / και προσφορά για το διήμερο στα 70€.

Dropkick Murphys, VIC, Rumjacks και Fundracar στο AthensRocks 2022 (16 Ιουνίου)

To φρέσκο μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με οικοδεσπότες συγκροτήματα που λατρεύει το ελληνικό κοινό και για πρώτη φορά θα συναντηθούν μαζί σε φεστιβαλική σκηνή. Οι Dropkick Murphys, Villagers of Ioannina City, The Rumjacks και Fundracar υπόσχονται ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι στην καρδιά του καλοκαιριού. Εισιτήρια εδώ.

Info: ΟΑΚΑ, Εισιτήρια: 45€ (Early Bird).

Nick Cave, Mogwai και Fontaines D.C (18 Ιουνίου)

O Nick Cave (φωτογραφία από την εμφάνισή του στο Coachella το 2013) JOHN SHEARER/AP



Το Release Athens θα έχει την τιμή να υποδεχτεί τους θρυλικούς Nick Cave & The Bad Seeds, ένα από τα πιο καθηλωτικά και συναρπαστικά live acts στον πλανήτη, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της πρώτης περιοδείας τους μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, η οποία θα τους φέρει ως headliners σε πολλά φεστιβάλ της Ευρώπης.

Τα πολλά λόγια για τον Nick Cave είναι περιττά. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζεται συστάσεις, πολύ περισσότερο όταν παρουσιάζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό με το οποίο τον συνδέει πλέον μία αμφίδρομη σχέση λατρείας, χωρίς υπερβολή, που συνεχίζει να χτίζεται και να ενδυναμώνεται μετά από δεκαετίες.

Το ίδιο βράδυ οι σπουδαίοι Mogwai, λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του νέου τους album, που ήδη θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα της χρονιάς, και οι Fontaines D.C., ένα από τα καλύτερα νέα συγκροτήματα της τελευταίας δεκαετίας.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 50€, ΑΜΕΑ 50€, VIP 160€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Nick Cave 90€ / Προσφορά διημέρου για Nick Cave + Bauhaus 70€. Εισιτήρια εδώ.

Parov Stelar (18 Ιουνίου)

Το Release Athens 2022 υποδέχεται τον αγαπημένο Parov Stelar το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης και η καταπληκτική μπάντα του θα μας χαρίσουν μία βραδιά αποθέωση της διασκέδασης και του ασταμάτητου χορού, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό! Μαζί του, το ουκρανικό δίδυμο που έχει κατακτήσει τον κόσμο της χορευτικής μουσικής, οι ARTBAT.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 35€, ΑΜΕΑ 35€, VIP 100€ / Προσφορά διημέρου για Parov Stelar + London Grammar 60€ / Προσφορά διημέρου για Parov Stelar + Pet Shop Boys 60€. Εισιτήρια εδώ.

Jan Garbarek (22 Ιουνίου)

O Jan Garbarek AAGARD





Μετά από πολύ καιρό, ένας αγαπημένος γνώριμος, ο Jan Garbarek, επιστρέφει ξανά κοντά μας και «ανοίγει» τις μουσικές βραδιές στη σκιά της Ακρόπολης, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Σε μια μείξη παλιότερου και νεότερου υλικού, θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό ένα πρόγραμμα το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δεν έχει ξαναπαιχτεί στη χώρα μας.

Στην Ελλάδα, ο Garbarek ήρθε πρώτη φορά για τη συνεργασία του με την Ελένη Καραΐνδρου στον «Μελισσοκόμο» (1986) του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αργότερα με την Καραϊνδρου έβγαλαν και 2 άλμπουμ: Music For Films (ECM, 1991) και Concert in Athens (ECM, 2013). Η μουσική είναι μια άγνωστη χώρα. Ένα ατμοσφαιρικό ηχοτοπίο που δονεί το βαθύτερο εγώ μας. Σε αυτήν την άγνωστη και μαγευτική χώρα, μας προσκαλεί το Jan Garbarek Group.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP 65€, Ζώνη Α 55€, Ζώνη Β 50€, Ζώνη Γ 45€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 35€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 30€. Εισιτήρια εδώ.

Manowar, Rotting Christ και Rhapsody of Fire (22 Ιουνίου)

Την Tετάρτη 22 Ιουνίου 2022, οι βασιλιάδες του metal, Manowar, επιστρέφουν στο Release Athens! Η ακλόνητη αφοσίωση των Ελλήνων Manowarriors τους φέρνει ξανά στην Πλατεία Νερού σε μια υπερπαραγωγή άνευ προηγουμένου, με μια killer setlist γεμάτη αθάνατα κλασικά τραγούδια και ένα ειδικό δώρο μόνο για τους Έλληνες οπαδούς. Μαζί τους, οι σπουδαίοι Rotting Christ, σε μία αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα για το 2022, και οι Rhapsody of Fire.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 45€, ΑΜΕΑ 45€, VIP 140€ / Προσφορά διημέρου για Manowar + Sabaton 75€ / Προσφορά διημέρου για Manowar + Judas Priest 75€. Εισιτήρια εδώ.

SNF Nostos (23, 24 Ιουνίου)

Για ακόμη μια χρονιά, η σκηνή του SNF Nostos στο Ξέφωτο θα φιλοξενήσει αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Την Πέμπτη 23 Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε σε ρυθμούς Reggae, Ska και Latin σε μια μεγάλη συναυλία των Locomondo. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου, to SNF Nostos θα υποδεχθεί τον Good Job Nicky. Θα ακολουθήσει ο Αυστραλός rapper Masked Wolf, που έχουμε γνωρίσει μέσα από την επιτυχία του «Astronaut in the Ocean», ο οποίος έρχεται να μας ταξιδέψει σε μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη συναίσθημα αλλά και έντονες στιγμές hip hop μουσικής.

Το line-up θα ολοκληρώσει η υποψήφια για Grammy Jorja Smith, με τη δυναμική και συναρπαστική της φωνή.Ύστερα από τις live συναυλίες, και τα δύο βράδια, η μουσική εμπειρία θα ολοκληρώνεται με dj sets γνωστών παραγωγών στην Αγορά, και το τελευταίο βράδυ θα συνοδευθούν από εντυπωσιακά laser projections πάνω στο εμβληματικό κτήριο του ΚΠΙΣΝ. Πληροφορίες εδώ.

Patti Smith (25 Ιουνίου)

Η Patti Smith ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ



Η ιέρεια του πανκ, η αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής Patti Smith, έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια μοναδική συναυλία, όπου παντρεύει τη μουσική και την ποίησή της με τον δικό της, απαράμιλλο τρόπο. Έχοντας σφραγίσει το μουσικό στερέωμα με τραγούδια-ύμνους όπως το «Because the Night» και έχοντας διακριθεί για το λογοτεχνικό της έργο (National Book Award για τα απομνημονεύματά της Πάτι και Ρόμπερτ), η πολυσχιδής μουσικός, συγγραφέας, εικαστικός και ακτιβίστρια θα μας εμπνεύσει, θα μας συγκινήσει και θα ξυπνήσει πάλι την πίστη στη δύναμή μας ν’ αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί "People have the power!"

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη Ζ (Α. Διάζωμα) 35€, Ζώνη VIP 125€, Ζώνη Α 90€, Ζώνη Β 75€, Ζώνη Γ 65€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 60€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 60€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 50€. Εισιτήρια εδώ.

London Grammar, LP και Hooverphonic (27 Ιουνίου)

London Grammar RELEASE ATHENS



Το Release Athens υποδέχεται τους υπέροχους London Grammar, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στην παρθενική της εμφάνιση στη χώρα μας, σε μια βραδιά που οι πολυπληθείς Έλληνες fans τους περίμεναν χρόνια. Μαζί τους, η υπέροχη LP και οι αγαπημένοι Hooverphonic.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 40€, ΑΜΕΑ 40€, VIP 100€ / Προσφορά διημέρου για Parov Stelar + London Grammar 60€ / Προσφορά διημέρου για Pet Shop Boys + London Grammar 70€. Εισιτήρια εδώ.

Ibrahim Maalouf (28 Ιουνίου)

O Ibrahim Maalouf UNIVERSAL MUSIC

Ο Ibrahim Maalouf, ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της παγκόσμιας γαλλικής μουσικής, εντάσσει τη χώρα μας στην καλοκαιρινή του περιοδεία και θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο στo πλαίσιo του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών. Πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τρομπετίστες στον κόσμο με sold out συναυλίες στο Lincoln Jazz Center της Νέας Υόρκης, το Kennedy Center της Ουάσιγκτον DC, το Bercy Accor Arena του Παρισιού και την VW Arena της Κωνσταντινούπολης,

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ο Ibrahim Maalouf θα παρουσιάσει στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού, τον δικό του μουσικό κόσμο που συνδυάζει την jazz και rap μουσική με τις επιρροές του από τη Μέση Ανατολή.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP: 70€, Ζώνη Α: 60€, Ζώνη Β: 50€, Ζώνη Γ:40€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα):40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα): 33€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα): 30€. Εισιτήρια εδώ.

Max Richter (29 Ιουνίου)

ARCHANGEL



Ο Max Richter θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάλλιστα σαν ένας ιδιοφυής μουσικός ποιητής και μια από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Οι συνθέσεις του διαπνέονται από μία ξεχωριστά υποβλητική μουσική αφηγηματικότητα. Με την καθαρότητα και την απλοτητά τους "χτυπούν" απευθείας στο θυμικό και μας ταξιδεύουν μακριά, μέσα σε ένα αλλόκοτο σύμπαν εικόνων και αισθημάτων.

Η συναυλία του στη σκιά της Ακρόπολης, στο Ηρώδειο, στις 29 Ιουνίου, θα είναι σίγουρα ένα από τα μεγάλα μουσικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη VIP 70€, Ζώνη Α 60€, Ζώνη Β 50€, Ζώνη Γ 45€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 38€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 33€. Εισιτήρια εδώ.

MUSE, Yungblud και Nothing but Thieves (29 Ιουνίου)

MUSE CHRIS PIZZELLO/AP



Στις 29 Ιουνίου 2022 οι Muse θα επιστρέψουν στη σκηνή του EJEKT Festival με το νέο, εντυπωσιακό show τους. Γνωστοί για την εμμονή τους στην τελειότητα κάθε λεπτομέρειας του οπτικοακουστικού θεάματος που παρουσιάζουν, σε κάθε περιοδεία τους επιδιώκουν να παρουσιάσουν κάτι που το κοινό δεν έχει ξαναδεί, οδηγώντας την live εμπειρία σε νέα standards. Μαζί τους ο εκρηκτικός Yungblud, οι Βρετανοί rockers Nothing But Thieves και η «δική μας» Danai Nielsen.

Info: OAKA. Εισιτήρια: VIP 175€, Α Ζώνη 110€, Β Ζώνη 58€. Εισιτήρια εδώ.

Thievery Corporation (29 Ιουνίου)

Thievery Corporation THIEVERY CORPORATION

Οι Thievery Corporation επιστρέφουν στην αγαπημένη τους Θεσσαλονίκη, για μία μοναδική -και άκρως χορευτική- συναυλία Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022. Ένα τα πιο επιτυχημένα downtempo σχήματα, έχουν μείνει στην ιστορία για τις ζωντανές εμφανίσεις τους, κάτι που το ελληνικό κοινό μπορεί σίγουρα να επιβεβαιώσει. Όσες φορές και αν τους έχουμε δει live όμως, οι TC έχουν πάντα κάτι νέο να δείξουν στο κοινό τους, με μια φοβερή μπάντα και τραγουδιστές από κάθε κουλτούρα του πλανήτη.

Info: Fix Factory Open Air, Θεσσαλονίκη, Εισιτήρια: 27€. Εισιτήρια εδώ.

Diana Krall (30 Ιουνίου)

Η Καναδή πιανίστρια Νταϊάνα Κραλ ΛΑΒΡΥΣ



Η μεγάλη κυρία της jazz σκηνής, η ερμηνεύτρια φαινόμενο που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, η Diana Krall, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της στην Ελλάδα, στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Όλα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας στο Ηρώδειο θα διατεθούν στους σκοπούς του σωματείου Aurora.

Info: Ηρώδειο. Διακεκριμένη ζώνη 175€, 130€, Ζώνη Α΄ 120€, Ζώνη Β΄ 110€, Ζώνη Γ΄ 95€, ΑΜΕΑ 55€, Ανω Διάζωμα 85€, 75€, 65€, 55€, 45€, 35€. Εισιτήρια εδώ.

Pet Shop Boys και Thievery Corporation (30 Ιουνίου)

Pet Shop Boys FACEBOOK

Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της Βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό “Dreamworld: The Greatest Hits Live” show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους! “It’s A Sin”, West End Girls”, “Heart”, “Go West”, “Always On My Mind”, “Love Comes Quickly”, “Domino Dancing”, “What Have I Done To Deserve This”, “Suburbia”, “Being Boring”, “Can You Forgive Her”, “Left To My Own Devices”, “Se A Vida E (That’s The Way Life Is)”είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία θα απολαύσουμε ζωντανά εκείνο το βράδυ.

Μαζί τους, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Thievery Corporation. Οι Thievery Corporation κάθε φορά προσφέρουν κάτι καινούργιο. Ένα πραγματικά σπουδαίο live act, με μια φοβερή μπάντα και τραγουδιστές από κάθε κουλτούρα του πλανήτη.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 40€, ΑΜΕΑ 40€, VIP 140€ / Προσφορά διημέρου για Parov Stelar + Pet Shop Boys 60€ / Προσφορά διημέρου για Pet Shop Boys + London Grammar 70€. Εισιτήρια εδώ.

Iggy Pop και Liam Gallagher (2 Ιουλίου)





Το Release Athens 2022 υποδέχεται δύο αληθινούς θρύλους του rock’n’roll σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. O Iggy Pop, μοναδικός και ασύγκριτος, επιστρέφει μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του 2019 για να μας χαρίσει ένα greatest hits show γεμάτο από τη δική του αστείρευτη ενέργεια και ο Liam Gallagher, φωνή και ψυχή των Oasis, έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που η solo καριέρα του απογειώνεται. Μαζί τους, οι Sleaford Mods, το τρομερό ντουέτο από το Nottingham, και οι The K’s, μία από τις πλέον ανερχόμενες indie-rock μπάντες της Βρετανικής σκηνής.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Προπώληση 50€, AMEA 50€, VIP 120€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Clutch 70€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Bauhaus 70€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Nick Cave 90€. Εισιτήρια εδώ.

Viagra Boys (4 Ιουλίου)

Πέρα από πολύ επιτυχημένο όνομα μπάντας, οι Viagra Boys μπορούν να περηφανεύονται και για την πολύ επιτυχημένη πορεία τους την τελευταία δεκαετία, που άνοιξε το δρόμο για το μοναδικό στυλ τους, γνωστό και ως ugly gonzo post punk. Μία συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις αν αγαπάς την καλή, σύγχρονη punk μουσική.

Info: Lunar Space, Open Air, Εισιτήρια: 20€. Εισιτήρια εδώ.

Autechre (5 Ιουλίου)

Autechre ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Λίγοι καλλιτέχνες κατέχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές ακροατών, κριτικών και σημερινών παραγωγών όπως συμβαίνει με τους θρυλικούς πια βετεράνους της ηλεκτρονικής μουσικής, τους Autechre. Γι’ αυτό και όταν τέτοιοι τιτάνες έρχονται στη χώρα μας για μια σπάνια εμφάνιση, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε με ενθουσιασμό! Οι Autechre θα εμφανιστούν στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Info: Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Εισιτήρια: Κάτω διάζωμα- Διακεκριμένη ζώνη: 55€, Ζώνη A: 48€, Ζώνη B: 44€, Ζώνη Γ: 40€ / Άνω διάζωμα-Ζώνη Δ: 35€, Ζώνη E: 32€, Ζώνη ΣΤ: 28€, ΑμεΑ: 20€. Εισιτήρια εδώ.

Gogol Bordello (5 Ιουλίου)

Οι εκρηκτικοί gypsy punk rockers, με τον εντελώς χαρακτηριστικό ήχο, επιστρέφουν στη χώρα μας για μία συναυλία στην Τεχνόπολη. Φημίζονται για τις γεμάτες ενέργεια συναυλίες τους γι’ αυτό και όταν υπόσχονται να μας χαρίσουν την «πιο ξέφρενη συναυλία του καλοκαιριού» έχουν δίκιο!

Info: Τεχνόπολη. Εισιτήρια: 30€. Εισιτήρια εδώ.

Scorpions και Alice Cooper (6 Ιουλίου)

Οι Scorpions (Rock in Rio festival, Brazil, 2019. AP

Οι Scorpions, το θρυλικό ροκ συγκρότημα, 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, παρουσιάζουν το «Rock Believer» σε μια περιοδεία που θα τους φέρει και στην Αθήνα και θα είναι η πιο εντυπωσιακή συναυλία που θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό.

Οι Scorpions, ένα από τα μακροβιότερα - και πιο επιτυχημένα εμπορικά - γκρουπ της rock, έμειναν ενεργοί όλα αυτά τα χρόνια κυκλοφορώντας δεκάδες άλμπουμ, ενώ οι πωλήσεις των δίσκων τους ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η ροκ συνάντηση της χρονιάς είναι γεγονός γιατί μαζί με τους Scorpions θα δούμε και τον Alice Cooper σε μια αξέχαστη βραδιά με “Poison”, “Bed of Nails”, “School's Out”, “House of Fire”, “Feed My Frankenstein” και πολλά άλλα.

Info: ΟΑΚΑ. Εισιτήρια: Αρένα Όρθιων 38-50€, Αρένα Gold όρθιων/seated 80€/190€, ΑΜΕΑ: 28€, Κερκίδες Καθήμενοι 35-80€, A VIP: 120€ , B VIP: 100€. Εισιτήρια εδώ.

KALEO (6 Ιουλίου)

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου οι KALEO θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για μια ηλεκτρισμένη rock βραδιά στην Τεχνόπολη. Οι αγαπημένοι Ισλανδοί θα έχουν στις αποσκευές τους, τον πιο πρόσφατο δίσκο του συγκροτήματος κι όλα εκείνα τα τραγούδια που έκαναν το ελληνικό κοινό να τους λατρέψει.

To συγκρότημα σχηματίστηκε το 2012 στην Iσλανδική πόλη Mosfellsbær και μέσα σε λίγα χρόνια είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη, με τους κριτικούς να υποκλίνονται στο ταλέντο των KALEO και να μιλούν για ένα νέο παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Μπροστάρης του γκρουπ είναι ο frontman και βασικός συνθέτης των KALEO, JJ Julius Son, με τη συγκλονιστική του φωνή να γίνεται το μουσικό χαλί που συνοδεύει τις μουσικές στιγμές μιας ολόκληρης γενιάς. Μαζί τους οι Belle Mt.

Info: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Γκάζι, 21:00. Εισιτήρια από 38€. Εισιτήρια εδώ.

Ute Lemper (7 Ιουλίου)

H Ute Lemper AP PHOTO

To 2021 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση του ανεπανάληπτου Astor Piazzolla και η Ute Lemper, παρουσιάζει μια μουσική παράσταση που τιμά την σπουδαία κληρονομιά του μεγάλου Αργεντινού μουσικού, του οποίου το όνομα είναι συνυφασμένο με την ερωτικότερη μουσική, το «αιώνιο πάθος» το αργεντίνικο tango. Η συναυλία συμπίπτει και με την συμπλήρωση τριάντα χρόνων από τον θάνατό του (στις 4 Iουλίου 1992).

Info: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Γκάζι, Ωρα έναρξης: 21:30. Εισιτήρια: 30-45 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.

Tiesto και Tyga (8 – 9 Ιουλίου)

O Tiesto TATIANA FERNANDEZ/AP PHOTO

Το Primer επιστρέφει δυναμικά με έναν superstar της dance, τον αγαπημένο του ελληνικού κοινού Tiesto. Ο Tiesto είναι σίγουρα ο πιο γνωστός και επιτυχημένος DJ – μουσικός παραγωγός στην ιστορία, αφού έχει ψηφιστεί επανειλημμένα ως ο καλύτερος DJ του κόσμου. Ο συνδυασμός της υψηλής ποιότητας του καλλιτέχνη με την ικανότητά του να δημιουργεί διαρκώς mega-hits σε διάφορα είδη της ηλεκτρονικής μουσικής, τον κάνει τόσο ξεχωριστό.

Την ίδια βραδιά το πλήθος θα ξεσηκώσει ο superstar της αμερικανικής ραπ, Tyga. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο; Ξέρουν πολύ καλά πώς να μας κάνουν να χορέψουμε μέχρι το πρωί.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Tyga (Day 1) 28€ και 70€ VIP, Tiesto (Day 2) 40€ και 110€ VIP, Διήμερο με 30% έκπτωση 48€. Εισιτήρια εδώ.

Boris Brejcha (8 Ιουλίου)

Ο star της dance electronica και πρωτοπόρος του high tech minimal επιστρέφει στο καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το Bolivar, μαζί με τη συνδημιουργό της “FCKNG Serious”, Ann Clue, για να μας χαρίσουν μία αξέχαστη βραδιά στην παραλιακή, όπως παλιά.

Info: Bolivar Beach Bar. Εισιτήρια: Είσοδος 18€, Κρατήσεις τραπεζιών από 250-500€ τα 6 άτομα. Εισιτήρια εδώ.

Whitesnake ( στις 9 Ιουλίου)

Οι θρυλικοί βασιλιάδες του rock 'n roll Whitesnake έρχονται στην Ελλάδα για μία και μοναδική αποχαιρετιστήρια συναυλία στην Αθήνα. Οι πρωτοπόροι του hardrock αποχαιρετούν τους πολυάριθμους θαυμαστές τους με ένα live που θα συνδυάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες (έχουν στο ενεργητικό τους έναν από τους μεγαλύτερους backcatalogues, που εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια!) και υλικό από την πρόσφατη κυκλοφορία τους, την τριλογία Red, White and Blues.

Οι Whitesnake έρχονται στην Αθήνα για το αποχαιρετιστήριο live τους, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 9 Ιουλίου του 2022 - να είστε παρόντες στον ιστορικό αποχαιρετισμό, να είστε εκεί να γιορτάσετε μαζί με τη μεγάλη μπάντα σχεδόν 50 χρόνια πορείας και rock 'nroll.

Info: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων - Γκάζι, Εισιτήρια από 49€. Εισιτήρια εδώ.

Laurie Anderson (10 Ιουλίου)

H Laurie Anderson © EBRU YILDIZ

Πρωτοποριακή περφόρμερ, ποιήτρια, τραγουδίστρια και μουσικός, η Laurie Anderson παραμένει ακατάτακτη, καθώς με την πληθωρική ενέργειά της και μια απροσδόκητα ευφάνταστη μείξη λόγου και πολυμέσων επί σκηνής, γλιστράει επιδέξια ανάμεσα στα είδη. Ζυμωμένη καλλιτεχνικά με τη νεοϋορκέζικη σκηνή της δεκαετίας του ’70 και τους αντισυμβατικούς εκφραστές της, από τον Άντι Γουόρχολ ως τον Γουίλιαμ Μπάροουζ και τον Φίλιπ Γκλας και από τον Λου Ρηντ ως τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, παντρεύει την καταγγελία με την ποίηση, το αίτημα της χειραφέτησης με το σπάσιμο κάθε κανόνα και την αναζήτηση μιας απόλυτης ελευθερίας στην τέχνη. Το κοινό του Φεστιβάλ θα έχει φέτος την ευκαιρία να την απολαύσει σε μια ακόμη περφόρμανς στο Ηρώδειο, που αναμένεται να μας μείνει αξέχαστη.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Ζώνη Ζ (Α. Διάζωμα) 40€, Ζώνη VIP 80€, Ζώνη Α 70€, Ζώνη Β 60€, Ζώνη Γ 60€, Ζώνη Δ (Α. Διάζωμα) 50€, Ζώνη Ε (Α. Διάζωμα) 50€, Ζώνη ΣΤ (Α. Διάζωμα) 40€. Εισιτήρια εδώ.

Jeff Mills (12 Ιουλίου)

Ο Jeff Mills ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ / PROMO MATERIAL

Ο Jeff Mills, από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της παγκόσμιας techno, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά σε αθηναϊκό κοινό το πρωτοπόρο του project Tomorrow Comes The Harvest, μια αυτοσχεδιαστική σύλληψη που δημιούργησε το 2018 με τον Tony Allen, θρύλο της Afro Jazz και ντράμερ του Fela Kuti.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι χωρίς τον Jeff Mills, η ηλεκτρονική μουσική πιθανώς θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα. 12 xρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Jeff Mills θα εμφανιστεί στον μοναδικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Ωδείο Ηρώδου Αττικού, για να παρουσιάσει ζωντανά, παρουσία κοινού, το ακριβοθώρητο Jazz Afro Futurism Project του. Συνοδευόμενος από τον κιμπορντίστα και μακρόχρονο συνεργάτη του Jean-Phi Dary, θα συνομιλήσει εκ νέου με το Tomorrow Comes The Harvest, αυτή τη φορά με νέους «συνεργούς» στον αυτοσχεδιασμό τη μπασίστρια Divinity Roxx και τη φλαουτίστα Rasheeda Ali. Εκεί, στο απόλυτο venue, το παρελθόν θα συναντήσει το μέλλον, το αναλογικό το ψηφιακό, η τζαζ την techno και το κοινό έναν ζωντανό μουσικό θρύλο.

Info: Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Έναρξη: 21.00, Εισιτήρια από 28 € στα aefestival.gr, viva.gr και public.gr.

Judas Priest (15 Ιουλίου)

Tο Release Athens παρουσιάζει τους μεγάλους Judas Priest



Το Release Athens παρουσιάζει τους μεγάλους Judas Priest, την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 στο Κλειστό Φαλήρου! Oι «metal gods» φέρνουν και στην Αθήνα το πιο εντυπωσιακό show τους σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη από greatest hits, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια στην κορυφή του σκληρού ήχου! Μαζί τους, οι προκλητικοί Cradle of Filth και το supergroup των Dead Daisies.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 45€, ΑΜΕΑ 45€, VIP 100€ / Προσφορά διημέρου για Manowar + Judas Priest 75€ / Προσφορά διημέρου για Judas Priest + Sabaton 75€. Εισιτήρια εδώ.

Godspeed You! Black Emperor (15 Ιουλίου)

Godspeed You! Black Emperor ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα-φαινόμενο της διεθνούς post-rock σκηνής Godspeed You! Black Emperor έρχεται στην Ελλάδα για μια υπερβατική συναυλιακή εμπειρία. Από την ίδρυσή τους στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1994 από τους Efrim Menuck, Mauro Pezzente και Mike Moya έως και σήμερα, το σχήμα αναζητά διαρκώς νέες μουσικές φόρμες. Ο πειραματισμός χωρίς όρια και «ταμπέλες», οι μεγάλες ενορχηστρώσεις και τα ονειρικά ambient ηχητικά τοπία των Godspeed You! Black Emperor συνθέτουν ένα πρωτοποριακό μουσικό σύμπαν που μαγεύει εδώ και δύο δεκαετίες το φανατικό κοινό τους και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα 60€, Ανω Διάζωμα 35€ – 50€, AMEA 25€. Εισιτήρια εδώ.

Iron Maiden (16 Ιουλίου)

Η αφίσα της περιοδείας των Iron Maiden

Οι Iron Maiden πρόσθεσαν άλλες έξι ευρωπαϊκές ημερομηνίες στην περιοδεία «Legacy Of The Beast 2022», συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Σταδίου, στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου.

Το show αυτό έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και το έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Το show του 2022 θα έχει και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ «Senjutsu» των Maiden - το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη θέση #1 στην Ελλάδα και παίζεται ζωντανά για πρώτη φορά.

Info: Στη σκηνή στις 21:00 - οι πόρτες ανοίγουν στις 15:00. Εισιτήρια από 45€ / www.ticketmaster.gr.

Moderat (16 Ιουλίου)

Moderat BIRGIT KAULFUSS PHOTOGRAPHY

Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης! Το γερμανικό supergroup της ηλεκτρονικής μουσικής θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο για μια και μοναδική ζωντανή εμφάνιση, το Σάββατο 16 Ιουλίου. Στο Ηρώδειο θα παρουσιάσουν το νέο, εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show τους που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από την ως τώρα πορεία τους.

Info: Ηρώδειο. Εισιτήρια: Κάτω Διάζωμα: Διακεκριμένη Ζώνη Α 85€, Διακεκριμένη Ζώνη Β 75€, Ζώνη Α 68€, Ζώνη Β 63€, Ζώνη Γ 55€, ΑμεΑ 30 €, Άνω Διάζωμα: Ζώνη Δ 43€, Ζώνη Ε 40€, Ζώνη ΣΤ 36€, Ζώνη Ζ 34€. Εισιτήρια εδώ.

Clutch (19 Ιουλίου)

To Release Athens 2022 υποδέχεται τους αγαπημένους Clutch για να γιορτάσει μαζί τους 30 χρόνια ασταμάτητου και παθιασμένου rock ‘n’ roll, την Τρίτη 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 35€, ΑMEA 35€, VIP 80€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Clutch 70€ / Προσφορά διημέρου για Slipknot + Clutch 85€. Εισιτήρια εδώ.

Les Negresses Vertes (19 – 20 Ιουλίου)

LUC MANAGO / HANS LUCAS



Φέτος, το Rockwave κατεβαίνει στo κέντρο της πόλης και στήνει ένα ξέφρενο πάρτυ στην Τεχνόπολη, τις Rockwave Nights. Το πάρτυ θα αρχίσει στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών και θα μεταφερθεί στη Αθήνα στις 20 Ιουλίου στην Τεχνόπολη με τους φλογερούς και αεικίνητους Les Negresses Vertes, την έξαλλη και συνάμα τόσο τρυφερή μουσική μπάντα, που εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια ξεσηκώνουν το κοινό με τη ζωντάνια και την αστείρευτη δύναμή τους.

Info: Μονή Λαζαριστών / Τεχνόπολη. Εισιτήρια: Α’ φάση (έως 31/5): 18 ευρώ, Β’ φάση (από 1/6): 22 ευρώ, Ταμείο: 25 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.

Placebo (20 – 21 Ιουλίου)

ROCKWAVE



Πέντε χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στη χώρα μας, οι Placebo επιστρέφουν για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη! Αυτή τη φορά, η διάσημη βρετανική μπάντα έρχεται με νέο υλικό -τον πρώτο δίσκο τους με πρωτότυπη μουσική εδώ και 7 χρόνια.

Ο τίτλος του νέου αυτού εγχειρήματος; "Never let me go" και αφού απέδειξαν ότι παραμένουν επίκαιροι, χωρίς όμως να χάνουν τον ήχο που μας έκανε να τους αγαπήσουμε, εμείς τους απαντάμε "δεν θα σας αφήσουμε ποτέ!" και περιμένουμε με ανυπομονησία τις συναυλίες τους.

Info: Μονή Λαζαριστών (20/07) / Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (21/07). Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 48 ευρώ, Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.

Sabaton, Blind Guardian και Epica (21 Ιουλίου)

Το Release Athens παρουσιάζει μία βραδιά όπου θα γραφτεί heavy metal ιστορία! Την Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, οι τρομεροί Sabaton, οι καθηλωτικοί Blind Guardian και οι μεγαλοπρεπείς Epica δημιουργούν ένα πανίσχυρο lineup που υπόσχεται μια θρυλική εμπειρία!

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 45€, ΑΜΕΑ 45€, VIP 100€ / Προσφορά διημέρου για Manowar + Sabaton 75€ / Προσφορά διημέρου για Judas Priest + Sabaton 75€ / Προσφορά διημέρου για Slipknot+ Sabaton 90€. Εισιτήρια εδώ.

Social Distortion και Amenra (22 Ιουλίου)

Οι Social Distortion ROCKWAVE

Ένα χρόνιο απωθημένο και κρυφό όνειρο για τους fans των Social Distortion στην Ελλάδα αλλά και διαρκές ζητούμενο για τον ίδιο το θεσμό του Rockwave Festival θα πραγματοποιηθεί επιτέλους στις 22 Ιουλίου. Μαζί με τους Social Distortion, οι Amenra, το συγκρότημα φαινόμενο με τη συγκλονιστική σκηνική παρουσία.

Info: Terra Vibe, Εισιτήρια: 44€. Εισιτήρια εδώ.

Slipknot και Sepultura (23 Ιουλίου)

Tο Release Athens υποδέχεται τους τεράστιους Slipknot, μία από τις κορυφαίες μπάντες του σκληρού ήχου την τελευταία 25ετία σε ολόκληρο τον κόσμο, το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, στην Πλατεία Νερού, σε ένα μοναδικό, ισοπεδωτικό show! Μαζί τους, οι θρυλικοί Βραζιλιάνοι Sepultura σε ένα lineup που υπόσχεται να κλείσει το φεστιβάλ με καταιγιστικό τρόπο.

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Presale 60€, ΑΜΕΑ 60€, VIP 150€ / Προσφορά διημέρου για Slipknot + Clutch 85€ / Προσφορά διημέρου για Slipknot+ Sabaton 90€ / Προσφορά διημέρου για Slipknot+ Judas Priest 90€. Εισιτήρια εδώ.

Calexico (26 – 27 – 28 Ιουλίου)

Οι Calexico επιστρέφουν στον τόπο του "εγκλήματος" HOLLY ANDRES



Μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, οι Calexico επιστρέφουν στην Tεχνόπολη! Ποιος δε θυμάται την διονυσιακή εμφάνιση τους με τους mariachi lus de luna τον Σεπτέμβριο του 2000; Μια αξέχαστη μουσική εμπειρία για το ελληνικό κοινό. Μια βραδιά απόλυτης μουσικής έκστασης. Αυτή φορά θα επισκεφθούν δυο ακόμη αγαπημένους τους σταθμούς, τη Θεσσαλονίκη, στις 26 Ιουλίου στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στην οποία έχουν να εμφανιστούν από το 2015 και τη Λάρισα, στις 27 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ, που τους πρωτογνώρισε το καλοκαίρι του 2001 στο μίνι τουρ με τον Evan «lemonheads» Dandο.

Info: Μονή Λαζαριστών Θεσσαλονίκη (26/07), Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα (27/07) και Τεχνόπολη (28/07). Εισιτήρια: Για Θεσσαλονίκη Early bird: 28 ευρώ, Α’ στάδιο Προπώλησης: 32 ευρώ, Τελικό στάδιο προπώλησης: 35 ευρώ / Για Λάρισα Άνω διάζωμα A και Γ: 25 ευρώ, Β: 30 ευρώ, Κάτω διάζωμα Α και Γ: 28 ευρώ, Β: 30 ευρώ / Για Αθήνα Α’ στάδιο προπώλησης: 33 ευρώ, Τελικό στάδιο προπώλησης: 38 ευρώ, Καθήμενοι σε ειδική περιοχή: 55 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.

The Sisters of Mercy (3 Αυγούστου)

The Sisters of Mercy CHARIS BAGIOKI

Οι θρυλικοί The Sisters of Mercy, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα όλων των εποχών έρχονται στην Ελλάδα. Μετρώντας σαράντα χρόνια καλλιτεχνικής ύπαρξης, θα βρεθούν για μία εκρηκτική συναυλία στις 3 Αυγούστου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.

Κανένα νέο υλικό δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα από το συγκρότημα από το 1993, αλλά οι Sisters συνεχίζουν να παρουσιάζουν πρωτότυπο υλικό καθώς και βελτιωμένες εκδόσεις των κλασσικών κομματιών τους στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Στις συνεντεύξεις τους, ωστόσο, δηλώνουν ότι εξακολουθούν να ηχογραφούν στο στούντιο. Από το 1990, οι The Sisters Of Mercy δίνουν μόνο συναυλίες. Το συγκρότημα συνεχίζει να υπάρχει για να περιοδεύει παίζοντας σε όλα τα μέρη του κόσμου συγκεντρώνοντας και επιβεβαιώνοντας τη λατρεία του μουσικού κοινού.

Info: Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε! Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 36 ευρώ. Ταμείο: 40 ευρώ. Σημεία Προπώλησης: Ηλεκτρονικά: viva.gr, Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots. (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's, αθηνόραμα.gr). Δίκτυο Public // Stereodisc, Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη.

Marcus and Martinus (6 Αυγούστου)

Marcus & Martinus PROMO MATERIAL

Μία συναυλία που μάλλον θα εκτιμήσουν περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες. Το μεγαλύτερο pop φαινόμενο της Σκανδιναβίας, και όχι μόνο, επιστρέφει στην χώρα μας, αυτή τη φορά για μια εμφάνιση στη Βόρεια Ελλάδα.

Info: Μονή Λαζαριστών - Εισιτήρια: 45€, Golden Standing 88€. Εισιτήρια εδώ.

$NOT (29 Αυγούστου)

Ο Αμερικανός ράπερ της GEN-Z με τους φανατικούς θαυμαστές θα βρεθεί στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, για να αποδείξει στο ελληνικό κοινό γιατί είναι από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της ραπ σκηνής αυτή τη σκηνή.

Info: Votanikos Live. Εισιτήρια: 19€. Εισιτήρια εδώ.

Emma Shapplin (6 Σεπτεμβρίου)

Spente le stelle, La Notte Etterna και άλλες μεγάλες στιγμές από μια φωνή που αγγίζει την ψυχή. Η Ελλάδα τη λατρεύει και το απέδειξε με τα συνεχόμενα sold out το 2019 και το 2021.

Η Emma Shapplin δηλώνει και πάλι έτοιμη να μας καταπλήξει. Σε μια παράσταση που συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα και χορωδια – σχεδόν 100 συντελεστές- δεν παρουσιάζει τόσο μια ντίβα της όπερας ή ένα ποπ είδωλο, αλλά μια ερμηνεύτρια της οποίας η μουσική αναδύεται από τα βάθη της ψυχής της...

Info: City Garden Theater by Christmas Theater. Έναρξη: 21.00. Εισιτήρια: VIP: 50€, Α Ζώνη 40€, Β Ζώνη 30€, Γ Ζώνη 25€, Δ Ζώνη 20€, Φοιτητικό - Ανέργων 15€. Πληροφ.211 7701700. Εισιτήρια εδώ.

Madrugada (24 Σεπτεμβρίου)

Η ζεστή ατμοσφαιρική του φωνή κατέκλυσε τον χώρο με το νέο τους τραγούδι “Nobody Loves You Like I Do” από τον τελευταίο τους δίσκο “Chimes At Midnight” KNUT_AASERUD

"Madrugada και Ελλάδα, ένα είδος ερωτικής σχέσης…" ομολόγησε ο front man του συγκροτήματος Sivert Høyem μετά τις ανεπανάληπτες εμφανίσεις τους στην Ελλάδα την άνοιξη του 2019. Και αυτήν την ακατάλυτη σχέση αγάπης με το ελληνικό κοινό, που τους ακολουθεί με πάθος όλα τα χρόνια της διαδρομής τους, θα επιβεβαιώσουν ξανά το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Η επανένωση των Madrugada πριν από δυο χρόνια με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ "Industrial Silence", ήταν ένα θριαμβευτικό ταξίδι σε δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Η νέα περιοδεία των Madrugada προκαλεί αισθήματα συγκίνησης και προσμονής στους χιλιάδες φανατικούς φίλους τους. Στο πλαίσιο της νέας τους πολυαναμενόμενης περιοδείας, θα δώσουν συναυλίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους φυσικά και η αγαπημένη τους Ελλάδα.

Για αυτήν τη φορά, το συγκρότημα επέλεξε το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, έναν ιδιαίτερα εμβληματικό χώρο - σύμβολο. Εδώ λοιπόν, κάτω από το λόφο του Αρδηττού, υπό το βλέμμα του Παρθενώνα, οι Madrugada επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα με το νέο τους άλμπουμ "Chimes at Midnight". Τα τρία πρώτα τραγούδια, που έχουν κυκλοφορήσει ως αυτήν τη στιγμή, "Nobody loves like I do", "Dreams at Midnight" και "The World could be Falling Down" ήδη παίζονται φανατικά από τα ελληνικά ραδιόφωνα από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας τους.

Η μαγεία των Madrugada είναι πάντα εδώ! Η μουσική τους, δυνατή και ευάλωτη ταυτόχρονα, θα πλημμυρίσει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας, μιας πόλης που τους περιμένει πάντα, με το ίδιο πάθος και την ίδια αμείωτη αγάπη.

Info: Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο - Αθήνα. Προσέλευση από τις 19:00. Εισιτήρια από 35€. Εισιτήρια εδώ.





