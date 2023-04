9+1 συναυλίες που μας στέλνουν απευθείας στο Ηρώδειο

Ευχάριστες μουσικές εκπλήξεις περιλαμβάνονται στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2023, το πρόγραμμα του οποίου ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Απριλίου από την καλλιτεχνική του διευθύντρια, Κατερίνα Ευαγγελάτου, παρουσία δημοσιογράφων και δεκάδων καλλιτεχνών.

Μεγάλες ορχήστρες, όπερες, ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ νέας μουσικής, σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας σύγχρονης σκηνής συναντιούνται φέτος στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, με μότο "Η ελευθερία των άλλων".

Μαζί με το Release Athens 2023 που φέτος είναι πιο πλούσιο από ποτέ, το φεστιβάλ EJEKT, το Rockwave και τους μεμονωμένους ξένους καλλιτέχνες που θα δούμε στο ΟΑΚΑ, φέτος σίγουρα θα χρειαστούμε συναυλιο-δάνειο για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στη θάλασσα των καλοκαιρινών συναυλιών, στις οποίες προστέθηκε και το Ηρώδειο.

Δέκα από τις συναυλίες του Φεστιβάλ Αθηνών μάς έκαναν να χαμογελάσουμε λίγο πιο πλατιά και σας τις παρουσιάζουμε.

John Cale [Velvet Underground]

19 Ιουνίου 2023 /Ωδείο Ηρώδου Αττικού

John Cale PROMO PHOTO

Ο John Cale (Τζον Κέιλ), ο Ουαλός μουσικός που έγραψε ιστορία με τους Velvet Underground, φέρνει όλες τις κλασικές του επιτυχίες αλλά και τον νέο του δίσκο “Mercy” στο Ηρώδειο, καλύπτοντας μια μουσική αναδρομή έξι δεκαετιών. Η βραδιά αναμένεται να είναι συγκλονιστική, καθώς μαζί του στη σκηνή θα ανέβουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και φυσικά η μπάντα του. Μάλιστα, η παράσταση σχεδιάζεται ειδικά για το Ηρώδειο με καθηλωτικές προβολές και ενορχηστρώσεις σε αποκλειστική παγκόσμια πρώτη.

Συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός ροκ, drone, κλασικής, αβανγκάρντ και ηλεκτρονικής μουσικής, ο Cale με τον Lou Reed, με μάνατζερ τον Andy Warhol και μούσα τη Nico, υπήρξαν οι δημιουργοί των Velvet Underground, ενός από τα πιο αγαπημένα αβανγκάρντ συγκροτήματα όλων των εποχών. O Cale ήταν μόλις 23 ετών όταν ο Andy Warhol κάλεσε τη μπάντα του στο Factory.

Το 1996 μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame ενώ έχει τιμηθεί με το παράσημο του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE). Μαθητής του Ιάννη Ξενάκη και του John Cage, στενός φίλος και συνεργάτης του Brian Eno, με πάνω από 20 προσωπικούς δίσκους στο ενεργητικό του, ο John Cale είναι ο παραγωγός που ανακάλυψε εμβληματικά ονόματα της ροκ όπως η Patti Smith, ο Iggy Pop, οι Squeeze, ο Jonathan Richman, κ.ά.

Εισιτήρια: viva.gr

The Waterboys

22 Ιουνίου 2023 /Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Waterboys PROMO PHOTO

Τη μελωδικότητα, τον λυρισμό τους και το θρυλικό "The Whole of the Moon" (1985) φέρνουν για πρώτη φορά στο Ηρώδειο οι Waterboys, μια μπάντα που έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό. Δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον εκκεντρικό και ιδιοφυή Σκωτσέζο μουσικό Μάικ Σκοτ, που είναι και η ψυχή του συγκροτήματος.

Με αφετηρία το rock ’n’ roll, ο πρώιμος ήχος τους χαρακτηρίζεται από επικές, μεγαλόπνοες συνθέσεις (ο όρος «big music» φτιάχτηκε γι’ αυτούς).

Mike Scott PAULMACBCN





Ο Σκοτ που παίζει πολλά μουσικά όργανα μεταξύ αυτών και μπουζούκι οδήγησε τους Waterboys και σε πιο φολκ δρόμους, εμπνεόμενος από την κέλτικη παράδοση αλλά και την ελληνική μυθολογία με αγαπημένη του μορφή τον Πάνα. Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ, χωρίς να πάψουν ποτέ να εξελίσσονται.

Εισιτήρια: viva.gr

Nils Frahm

23 Ιουνίου 2023 / Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Nils Frahm LEITER GALLERY

"Με ενδιαφέρει το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις, και πώς επηρεάζει η μουσική τα συναισθήματά τους. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων με τις νότες; Αφού έχω παίξει μία καλή συναυλία, οι άνθρωποι φεύγουν ευτυχισμένοι. Αυτό μπορούμε να δώσουμε πίσω στον κόσμο. Όταν οι άνθρωποι νιώθουν σκ@τ@ τουλάχιστον τους δίνουμε λίγη μουσική για να μην νιώθουν ότι είναι όλα σκ@τ@. Αυτή είναι η θρησκεία μου” έχει δηλώσει ο πρωτοπόρος Γερμανός μουσικοσυνθέτης και ένας από τους πιο περιζήτητους εφευρέτες ήχου της σύγχρονης μουσικής σκηνής, Nils Frahm.

Κανένας άλλος μουσικός δεν είναι ίσως τόσο ταυτισμένος με τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής όσο ο Βερολινέζος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός Νιλς Φραμ. Η αντισυμβατική προσέγγισή του στο πιάνο και η φήμη του συναρπαστικού live ερμηνευτή έχει εδραιωθεί μέσα από τις πολλές περιοδείες και συναυλίες του ανά την υφήλιο. Φέτος, έρχεται στο Ηρώδειο για να χαρίσει και στο εγχώριο κοινό μια αξέχαστη, μυσταγωγική βραδιά.

Εισιτήρια: viva.gr

Gregory Porter

24 Ιουνίου 2023 / Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Gregory Porter ERIK UMPHERY

'Ενας από τους πιο σπουδαίους ερμηνευτές, συνθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του, με επιρροές από μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως, ο Nat King Cole, ο Donny Hathaway και ο Stevie Wonder. Η ζεστή, βαρύτονη φωνή του Gregory Porter έγινε γρήγορα γνωστή μετά το 2010 και τον δίσκο "Water", ένα πάντρεμα της Jazz, Gospel και soul μουσικής.

Με την κυκλοφορία του πρώτου του δίσκου κέρδισε το πρώτο του Grammy και δεν άργησε να έρθει και το δεύτερο τρία χρόνια αργότερα. Ο Gregory Porter γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1971 και λόγω της μητέρας του που ήταν... ιερέας, στράφηκε στη gospel. Επηρεασμένος από τη ... δισκοθήκη της έμαθε από μικρός να μιμείται τον Cole. Υπήρξε χαρισματικός αθλητής που σπούδασε με υποτροφία στο πανεπιστήμιο, όπου και γνώρισε τον σαξοφωνίστα και συνθέτη Kaman Kenyatta, που έγινε ο μέντορας του.

Ο Porter διαθέτει σήμερα μία από τις πιο συγκλονιστικές βαρύτονες φωνές στη μουσική βιομηχανία. Διαθέτει τεράστια ψυχή που μεταφέρει τόσο τα συναισθήματα όσο και τη δύναμη κάθε τραγουδιού χωρίς να στηρίζεται σε φωνητικά τεχνάσματα.

Περισσότερα εδώ...

Sigur Rós

27 Ιουνίου 2023 / Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Sigur Ros PROMO PHOTO AEFESTIVAL

Από τις πιο δημοφιλείς post-rock μπάντες του πλανήτη, οι Ισλανδοί Sigur Rós, περιοδεύουν με ορχήστρα και έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για να συνεπάρουν το φεστιβαλικό κοινό με τα ατμοσφαιρικά ηχητικά τοπία τους. Στο γκαράζ του νεαρού Jónsi, σε ένα προάστιο του Ρέικιαβικ, τέσσερις νέοι προεφηβικής ηλικίας με αφίσες των Black Sabbath και των Iron Maiden κρεμασμένες στους τοίχους των δωματίων τους αποφασίζουν να σχηματίσουν ένα νέο συγκρότημα, έχοντας βαρεθεί με την προηγούμενη μπάντα τους, τους Stoned να παίζουν διασκευές σε κομμάτια των Nirvana και των Pearl Jam.

Πάρα πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι από τότε, και οι Sigur Rós ταξιδεύουν τις μακρόσυρτες υπνωτιστικές συνθέσεις τους, αν και τραγουδισμένες εξ ολοκλήρου στα ισλανδικά ή με καθόλου στίχο, σε όλο τον κόσμο. Το σύνολο της δισκογραφίας τους, με αιχμή του δόρατος τα πλέον κλασικά κομμάτια "Starálfur", "Olsen Olsen", "Svefn-g-englar", χαίρει πρωτοφανούς αποδοχής από κοινό και κριτικούς, αποτελώντας παράλληλα εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες πηγή έμπνευσης για πλήθος post-rock συγκροτήματα παγκοσμίως.

Εισιτήρια: viva.gr

Alexandre Desplat

1η Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Alexandre Desplat AEFESTIVAL

Δύο βραβεία Όσκαρ, τρία Σεζάρ, τρία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και δύο Γκράμι (και αντίστοιχα δεκάδες υποψηφιότητες) είναι μέχρι στιγμής η εντυπωσιακή επίσημη αποτίμηση του έργου του. Ο Αλεξάντρ Ντεσπλά, από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, γεννήθηκε στο Παρίσι το 1961 από Γάλλο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα και η ενασχόλησή του με τη μουσική άρχισε από πολύ μικρή ηλικία.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα έχει συνδέσει το όνομά του με σάουντρακ ταινιών του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία (Ξενοδοχείο Grand Budapest, Η μορφή του νερού, Η βασίλισσα, Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον, Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου, Ο λόγος του βασιλιά, Το παιχνίδι της μίμησης, μεταξύ πολλών άλλων). Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια συναυλία που θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο.

Περισσότερα εδώ...

James

10 Ιουλίου / Ωδείο Ηρώδου Αττικού

James PROMO PHOTO AEFESTIVAL

Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του ελληνικού κοινού, οι James έρχονται για να γιορτάσουν μαζί μας τα 40 χρόνια της μουσικής τους πορείας σε μια μαγική βραδιά στο πλαίσιο της περιοδείας “James Lasted Orchestral Tour – 40th Anniversary”. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι James συμπράττουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία γκόσπελ για να μας ταξιδέψουν σε όλους τους σταθμούς της μουσικής τους διαδρομής.

Έχοντας κυκλοφορήσει περισσότερα από 16 άλμπουμ, από το “Stutter” (1986) μέχρι το πιο πρόσφατο “All the colors of you” (2021) και έχοντας πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο, αποτελούν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο διαχρονικά success stories της indie μουσικής σκηνής της Βρετανίας.

James PROMO PHOTO

Από το ξεκίνημά τους στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στο Manchester, οι James ξεχώρισαν, βασιζόμενοι όχι μόνο στα φωνητικά του Tim Booth αλλά κυρίως στην διαμόρφωση μιας χαρακτηριστικής μουσικής ταυτότητας. Γρήγορα απέκτησαν ένα πολυπληθές φανατικό κοινό, κριτική αποδοχή αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno που αργότερα έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες κυκλοφορίες τους. Αδημονούμε να ακούσουμε τα αγαπημένα "Sometimes", "Senorita" και "Getting away with it" (All Messed Up) εκείνο το βράδυ στο Ηρώδειο.

Η γενική προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Απριλίου στις 12:00. Περισσότερα εδώ.

Kraftwerk

16 Ιουνίου/Ωδείο Ηρώδου Αττικού

KRAFTWERK Computer world / Radio City Music Hall NYC 2023 PETER BOETTCHER

Τους αποκαλούν "Beatles της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής" και "παππούδες της techno"! Για όσους δεν χορτάσαμε το “The Robots” στο TaeKwonDo στο 2018 και περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη εμφάνισή τους στη χώρα μας η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών έφερε χαμόγελα.

Το εμβληματικό συγκρότημα από το Ντίσελντορφ, που έχει γίνει και θέμα διεθνούς ακαδημαϊκού συμποσίου και μεταπτυχιακού προγράμματος, δημιούργησε την ηλεκτρονική μουσική στη δεκαετία του 1970, και με κάθε νέο δίσκο του επανακαθόριζε την πορεία αυτού του μουσικού είδους. Άλμπουμ όπως τα Autobahn (1974), Radio Activity (1975), Trans-Europe Express (1977), The Man-Machine (1978) και Computer World (1981) λειτούργησαν ως σημεία αναφοράς για αμέτρητους καλλιτέχνες ανά τον κόσμο. Σήμερα αποτελούν αναπόσπαστα κεφάλαια της ιστορίας της σύγχρονης μουσικής.

Στην πρώτη εμφάνισή τους στο Ηρώδειο θα παρουσιάσουν το νέο οπτικοακουστικό show τους, που έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο. Οι μεγάλες επιτυχίες των Kraftwerk θα παρουσιαστούν ζωντανά με έναν ξεχωριστό τρόπο σχεδιασμένο ειδικά για τη σκηνή του Ηρωδείου.

Περισσότερα εδώ...

Gilberto Gil

17 Ιουλίου/Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Gilberto Gil PEDRO NAPOLINARIO

Στο πλαίσιο της περιοδείας "Aquele Abraço Tour" για τα 60 χρόνια της καριέρας του, ο Ζιλ επανέρχεται στο Ηρώδειο, σε μια αποχαιρετιστήρια συναυλία γεμάτη συγκίνηση. Μαζί του στη σκηνή μια πλειάδα μουσικών από την ευρύτερη οικογένειά του, για να μας παρουσιάσουν τραγούδια από ολόκληρη τη λαμπρή μουσική πορεία του Ζιλ.

Ο Ζιλμπέρτο Ζιλ δεν χρειάζεται συστάσεις. Η φωνή και τα τραγούδια του έχουν ταυτιστεί μοναδικά με τη βραζιλιάνικη ψυχή και εξακολουθούν να μας συνεπαίρνουν. Ως μουσικός πρωτοστάτησε στο μουσικό κίνημα Tropicália, που όρισε τον νέο ήχο της Βραζιλίας συγχωνεύοντας δημιουργικά τη μουσική παράδοση με στοιχεία μπόσα νόβα, ροκ εν ρολ και ρέγκε και ξαναφέρνοντας τη βραζιλιάνικη μουσική σε επαφή με τις αφρικανικές ρίζες της. Ως πολιτικός υπήρξε ακούραστος υπερασπιστής της δημοκρατίας και πρεσβευτής της μουσικής ποικιλομορφίας.

Περισσότερα εδώ...

Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100°C

3 Ιουλίου/Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Giannis Aggelakas GIANNIS NEGRIS

Τρία χρόνια μετά τη μυσταγωγική μουσική παράσταση "Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων" με τον τσελίστα Νίκο Βελιώτη το 2020, ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Ηρώδειο για να παρουσιάσει τραγούδια από όλη την πορεία του καθώς και σάουντρακ που έχει γράψει για ταινίες, με μια διαφορετική προσέγγιση προσαρμοσμένη ή και απροσάρμοστη στον χώρο του ρωμαϊκού ωδείου. Τον Γιάννη Αγγελάκα και τους 100°C θα πλαισιώσουν το πολυφωνικό σχήμα Διώνη και ομάδα εγχόρδων.

Από την εποχή που με τις "Τρύπες" έβαζε φωτιά στο ελληνικό ροκ και σε όλη τη διαδρομή του μέχρι σήμερα, ο Γιάννης Αγγελάκας έχει κοινό που μεγαλώνει μαζί του και τον ακολουθεί πιστά, σε μια μουσική περιπέτεια που οδηγεί σε τόπους γοητευτικούς και απροσδόκητους, άλλοτε διονυσιακούς και άλλοτε αφαιρετικούς.

Εισιτήρια εδώ...

